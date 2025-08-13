康基医疗收到由董事长钟鸣、TPG及卡塔尔投资局(QIA)牵头财团提出的私有化要约 助力公司实现长远愿景



康基医疗控股有限公司与Knight Bidco Limited今日联合宣布，拟通过协议安排（"建议交易"）对公司进行私有化。 康基医疗控股有限公司私有化要约： 每股9.25港元的注销价较股份于截至未受干扰日期（即2025年6月30日）之收盘价溢价约21.7%，较股份于截至未受干扰日期（包括该日）止360个交易日在联交所所报的平均收盘价溢价约47.3%，且超过了2022年以来于联交所录得之最高收盘价。

本次私有化拟以协议安排方式实施，要约人及其一致行动人士合共持有公司74.75%之股份；已获得一家机构股东作出的不可撤销承诺，将投票支持该私有化方案。

该方案为股东提供明确机会，使其能够于康基医疗控股有限公司之股份持续面临交易价格压力及流动性受限之际，变现其于公司之权益。 香港，2025年8月13日 - (亚太商讯) - 2025年8月12日，康基医疗控股有限公司（"康基医疗"或"公司"，股份代号：9997.HK）与KNIGHT BIDCO LIMITED"要约人"今日联合宣布，双方拟以协议安排的方式对公司进行私有化，以期公司能够专注于长期战略决策，包括研发长期投入及运营升级。 待该方案完成后，公司将成为要约人的全资附属公司，而公司股份于联交所的上市地位将被撤销。 要约人由以下成员组成的财团全资持有：钟先生与申屠女士（创始人）、TPG实体、NewQuest V基金及Al-Rayyan Holding。 交易理据 鉴于股票的交易价格持续承压且流动性长期不足，公司从股票市场筹集资金的能力受到严重限制。除此之外，本公司为维持上市地位须承担行政、合规及其他与上市相关之成本及开支，故维持上市地位之裨益有限。 由于国内市场竞争加剧及持续之监管不确定性，为实现可持续增长，公司的长期策略需进行重大投资，此举可能对短期财务表现造成压力。预计需将额外资源分配至以下领域：销售与市场推广、研发及商业化投资，以及中国境外之市场扩张。 鉴于维持上市地位的裨益有限，且涉及相关上市成本，康基医疗继续维持上市地位之必要性已显著降低。此外，该方案的实施将缓解公司短期财务表现所受压力，从而更专注于战略目标的推进。公司预期需要配置更多资源，以保障其未来可持续发展。 此外，该方案为少数股东提供具吸引力的机会，使其能在市场波动、行业及宏观不确定性，以及股份流动性有限之情况下，实现可观回报。 KNIGHT BIDCO LIMITED提出的私有化方案为康基医疗及其股东提供了及时有效的解决方案，提议将康基医疗私有化的方案将： (a) 降低康基医疗的行政、合规及其他上市相关成本；

(b) 缓解康基医疗面临的短期业绩指标压力，使康基医疗能够专注于长远战略决策（例如可能导致短期亏损的长期研发投入及运营升级）；以及

(c) 为现有股东提供明确保障，使其能以显著高于未受干扰股价的溢价，实现于康基医疗的权益变现。 综上所述，要约方认为私有化交易能为全体股东提供即时且最具吸引力价值的战略选择，同时可规避不确定市场环境带来的风险。 交易方案概述 本次私有化方案设定的股份注销价格为每股9.25港元，按股权价值计算对公司估值约为14亿美元[1]。 要约方已明确表示，注销价格为最终定价且后续不会上调。 该注销价格体现以下考量： 较股份于未受干扰日期（即2025年6月30日）在联交所所报收盘价溢价约21.7%。

较股份于截至未受干扰日期（包括该日）止360个交易日在联交所所报的平均收盘价溢价约47.3%。

以及截至未受干扰日期（包括该日）止于联交所所报之股份价格的过去52周最低收盘价（5.01港币）溢价约84.6%。

此外，在较长的过往期间内，注销价格超过了股份自2022年以来的最高收盘价（8.66港币）。 本次注销价格的确定已综合考量下列因素（包括但不限于），股份于联交所的近期及历史交易价格，公司公开披露的财务资讯，及参照近年来香港市场类似私有化交易案例。 该方案的实施受限于所有先决条件于2026年1月31日（先决条件最后截止日期）或之前达成，并在2026年4月30日（最后截止日）之前满足条件。公司将委任独立财务顾问（"IFA"）向为方案目的而设立的独立董事委员会（"独立董事委员会"）提供意见，以便就方案向股东作出推荐建议。方案的详情，包括独立董事委员会的最终推荐意见及独立财务顾问的意见函，将载入计划文件，并预期在切实可行的情况下尽快寄发给股东。 协议安排会议 协议安排会议的具体细节将载于计划文件，该文件预计将于适当时候寄发予股东。 本次交易尚需满足《联合公告》所列的多项先决条件及条件，包括但不限于监管批准、股东批准及其他法定合规要求。 不可撤销承诺 本公司已获得一名机构股东作出的不可撤销承诺，将就该项提案投赞成票。详情请参阅《联合公告》。 康基医疗已于2025年7月18日上午9时正起于联交所暂停买卖，以待刊发本公告。公司已向联交所申请股份自2025年8月13日上午9点起恢复买卖。 摩根大通担任要约方独家财务顾问。 关于康基医疗控股有限公司 康基医疗控股有限公司创立于2004年，总部位于中国浙江省杭州市，于2020年6月在香港联合交易所主板上市，股票代码9997.HK。公司专注于设计、开发、生产和销售微创外科手术器械及配套耗材（"MISIA"），秉持着"为医生提供优质产品和服务，致力于人类健康事业"为使命，通过丰富的产品组合为妇产科、普外科、泌尿外科和胸外科等临床科室的微创外科手术提供一站式解决方案，并致力于发展为一个立足中国，辐射全球的国际化微创外科手术器械及配套耗材平台。 关于Knight Bidco Limited 要约人、MidCo 及TopCo均为于开曼群岛新注册成立的有限公司及仅为实施该建议而成立的投资控股公司。于公告日期，要约人由MidCo全资拥有，而MidCo由TopCo全资拥有。于本公告日期，TopCo由财团成员持有，其中Fortune Spring ZM、Fortune Spring YG、TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding分别持有约25.53%、约14.47%、约24.38%、约5.01%、约5.69%、约4.56%及约20.36%。于本公告日期，除《联合公告》中"公司的股权架构"一节所披露外，TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding均非股东。 康基医疗现由钟鸣先生及其配偶申屠女士共同控制，二人合计持有康基医疗52.98%股份。待私有化完成后，钟氏夫妇将通过Fortune Spring ZM与Fortune Spring YG继续持有要约方最终控股公司（TopCo）40.00%股权，并保持第一大股东地位。更多细节详见《联合公告》。 各创始人实体均为在英属维尔京群岛注册成立的商业公司。 Knight Success为一家于新加坡新注册成立的有限公司且为一家投资公司。Keyhole为一家于开曼群岛注册成立之获豁免有限公司及投资控股公司。TPG Asia VII为一家于新加坡注册成立的有限公司。Knight Success及Keyhole均由TPG Asia VII全资拥有或控制，而后者由TPG Asia GenPar VII Advisors, Inc.控制，并最终由纳斯达克上市的特拉华州公司TPG Inc.控制。 TPG是一家全球领先的另类资产管理公司，成立于1992年，截至2025年6月30日年管理的资产超过2,690亿美元。多年来，TPG一直致力于投资变革、增长与创新，旨在为投资者构建多元化的产品与策略，同时借由贯彻纪律及卓越的营运管理，提升投资策略与投资组合的整体表现。 NewQuest V为一家于新加坡注册成立的有限公司及投资控股公司。NewQuest V由NewQuest Asia Fund V, L.P.全资拥有，而后者由NewQuest Asia Fund V GP Ltd.控制，并最终由纳斯达克上市的特拉华州公司TPG Inc.控制。 NewQuest成立于2011年，是亚洲领先的二级私募股权平台之一，拥有亚洲最有经验的二级团队，分布于五个办事处。自成立以来，NewQuest一直专注于与普通合伙人合作，创建定制的解决方案，以满足私募资产持有人及其利益相关者的流动性和其他战略需求。从2018年建立的战略合作伙伴关系开始，NewQuest2022年1月成为TPG的全资附属公司。 Al-Rayyan Holding为一家根据卡塔尔金融中心管理局的规定于2012年在卡塔尔成立的有限责任公司，且为卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局全资拥有的间接附属公司。成立于2005年的卡塔尔投资局旨在投资和管理国家储备基金。卡塔尔投资局为全球最大、最活跃的主权财富基金之一。卡塔尔投资局投资于广泛的资产类别及地区，并与世界各地的领先机构合作，建立具有长期前景的全球化及多元化投资组合。于本公告日期，Al-Rayyan Holding及其一致行方（与Al-Rayyan Holding 单独或被视为与该财团一致行事的各方除外）均不持有任何股份。 如有垂询，敬请联系： 康基医疗控股有限公司 要约人 传媒联络：皓天财经集团有限公司 Angie Li & Jason Lai

电邮：TeamKnight@brunswickgroup.com [1] 以每股9.25港币的注销价格、1,207,994,000股流通股，以及7.85的美元兑港币汇率计算 免责声明： 本新闻稿中使用的所有未另行定义的大写术语，其含义均以2025年8月12日发布的《联合公告》中的释义为准。本新闻稿须与《联合公告》全文一并阅读，公告副本可在以下链接查阅。https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0812/2025081201339_c.pdf



