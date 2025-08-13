首程控股(0697.HK)抽取88位幸运观众现场观赛 深度参与世界人形机器人运动会

香港，2025年8月13日 - (亚太商讯) - 备受全球科技界关注的世界人形机器人运动会将于8月14日在北京国家速滑馆正式拉开帷幕，这场持续至8月17日的科技盛宴，将成为展现全球人形机器人技术最高水平的重要窗口。

作为全球首个以人形机器人为核心参赛主体的大型综合性赛事，本次运动会设置了极具看点的多元竞赛项目。来自世界各地的超百支顶尖机器人战队，将在跑步、足球、街舞、武术、工厂搬运、酒店服务等项目上进行比拼，全面展示人形机器人在不同领域的应用潜力。这背后不仅是技术的较量，更是对机器人适应复杂环境、完成精细任务能力的全方位检验，每一个项目的背后都凝聚着人工智能、机械工程等多学科的技术突破。

一、首程控股多维度深度参与

本届运动会中，首程控股扮演了资本推动者、场景验证者与生态运营者的三重角色。依托管理的北京机器人产业发展投资基金及多支产业基金，首程已系统投资布局数十家高成长机器人企业，覆盖从核心零部件到整机集成、从底层算法到场景应用的全产业链。此次亮相的被投企业包括：宇树科技（Unitree Robotics）、银河通用（Galbot）、星海图（Galaxea-AI）、松延动力（Noetix Robotics）、加速进化（Booster Robotics）、自变量机器人（X Square Robot）等，分别在足球、田径、格斗、舞蹈、场景赛等核心项目中担纲主力。

二、首程机器人科技体验店打造沉浸式产业橱窗

运动会期间，位于国家速滑馆内的首程机器人科技体验店同步开放，集中展示50余家企业近200款产品，涵盖智慧家居、教育、智能穿戴、娱乐休闲等多个场景。观众不仅可以近距离体验人形机器人、智能家电、AI娱乐设备等前沿产品，还可现场购买，实现"发布-测试-销售-服务"的消费闭环。这一举措与首程2025年启动的全球"机器人综合体验店"招募计划一脉相承，将为后续在融石广场等地开设的长期体验店积累场景与运营经验。

首程控股董事会主席赵天旸表示，机器人市场规模未来将超越汽车行业，中国必将诞生百亿美元市值的机器人企业。而通过运动会这一"产业橱窗"，首程不仅展示被投企业技术实力，更在真实环境中验证其商业化潜力，加速技术从"实验室走向市场"的进程。

三、租赁公司保障赛事落地

为保障赛事前期训练与正式比赛，北京机器人租赁公司集中交付了100台赛事指定设备，包括82台加速进化足球赛本体、10台松延动力田径机器人和8台银河通用场景赛机器人。设备已全部进驻国家速滑馆，重点服务足球赛、田径赛及场景赛的训练需求，并由租赁公司与厂商技术团队联合驻场提供全流程技术支持，实现"即交付、即服务"的产业响应。

观赛互动福利

为感谢市场长期以来的支持，首程控股将通过抽签选出88位幸运观众亲临现场，共同见证这场全球顶尖科技的竞技舞台。

报名注册截止日期：北京时间2025年8月14日上午9:00

抽签时间：2025年8月14日下午3点前公布，受邀者将收到邮件或短信通知

参与方式

1.通过链接填写报名信息：https://www.wjx.cn/vm/mfW64yI.aspx#

2.关注"首程控股"官方微信公众号，后台留言「机器人运动会」，根据弹出链接填写报名信息。

