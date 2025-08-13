五矿资源公布2025年中期业绩 强劲铜产量驱动利润、收益和现金流增长

香港，2025年8月12日 - (亚太商讯) - 五矿资源有限公司（「MMG」；股份代号：1208）今日发布二零二五年中期业绩，公司除税后净利润达566.3百万美元，较二零二四年上半年的除税后净利润79.5百万美元增长逾600%。

这一强劲利润提升主要得益于旗下三座铜矿的铜产量均有所增长，铜、金、银、锌的市场价格上扬，以及Las Bambas因铜产量提升而实现单位成本下降。

MMG行政总裁赵晶表示："今年上半年，MMG的业务实现了卓越的经营和财务表现。此成果充分展现出公司资产组合的优势、团队的卓越能力以及对战略规划的坚定执行力。"

值得关注的是，二零二五年上半年，MMG的安全绩效有所改善，每百万工作小时可记录总工伤事故频率（TRIF）为1.81，低于二零二四年全年的2.06。二零二五年上半年具有能量交换的重大事件频率（SEEEF）为每百万工作小时0.78，与二零二四年持平。

运营方面，公司旗下三座铜矿山的铜销量与产量均显著提升，其中Las Bambas表现强劲，Khoemacau和Kinsevere亦处于爬坡阶段。澳大利亚两座矿山虽面临天气影响、设备可靠性以及采矿顺序导致的品位下降等挑战，锌产量仍保持稳定。

要点：

上半年的EBITDA及EBIT均创下历史新高，其中EBITDA达1,539.9百万美元，较二零二四年上半年增长98%，而EBIT总计1,058.8百万美元，较去年同期增长240%。

除税后净利润达566.3百万美元，包括本公司权益持有人应占利润340.0百万美元。

经营活动现金流净额较二零二四年上半年增长130%，总额达1,185.0百万美元。这主要受铜销售量增加及商品价格上涨推动。

资产负债持续改善，自Las Bambas收购以来，债务净额及杠杆率均创下历史新低。其中，债务净额自二零二四年底以来减少903.3百万美元，主要得益于强劲的运营现金流及提前偿还Khoemacau合营公司集团500百万美元的贷款。二零二五年上半年，杠杆率从41%下降至33%。

二零二五年上半年，应付铜销售总量达237,651吨，创二零一八年以来历史新高。

Las Bambas二零二五年上半年铜精矿含铜的产量达210,637吨，较二零二四年同期增长67%。EBITDA创下历史新高，达1,310.5百万美元，较二零二四年上半年增长122%。

赵晶补充道："MMG的资产负债表达至十年来最稳健水平--受惠于盈利提升和现金流创造带动的债务削减。我们跻身全球十大铜生产商的目标触手可及，透过卓越的运营表现、审慎的资本分配，以及对负责任采矿的持续承诺，我们已为实现这一目标奠定良好基础。"

二零二五年的生产指引维持不变，铜总产量最高可达522,000吨，锌产量最高可达240,000吨。如果运营环境稳定且无外部干扰，Las Bambas今年有望实现高达400,000吨的铜产量。MMG正致力达成成本目标，Las Bambas和Rosebery已下调C1成本区间，以反映副产品收益改善及强劲的市场条件。

本公司正努力完成近期对巴西镍业的收购，并对公司的长期资产组合及增长前景充满信心。MMG将持续推动运营所在社区的发展，促进当地经济与就业，并为全球可持续未来供应所需的关键矿物。

点击查看完整的中期业绩报告，观看行政总裁致辞视频以及下载公司图片。

关于MMG

MMG成立于二零零九年，其愿景是为低碳未来打造国际领先的矿业公司。公司总部位于澳大利亚墨尔本和中国北京，并在香港联合交易所上市（联交所：1208）。MMG的资产组合涵盖铜、锌和钴的生产，并即将拓展至镍领域。这些金属资源对全球脱碳和电气化目标的实现至关重要。目前，公司的运营业务分布澳大利亚、博茨瓦纳、刚果民主共和国及拉丁美洲。更多信息请点击此处。

