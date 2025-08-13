GEON高性能解决方案连续第二年荣获全球“最佳职场”认证



俄亥俄州西湖, 2025年8月12日 - (亚太商讯) - 全球领先的高性能聚合物解决方案配方、研发和制造企业GEON®高性能解决方案公司今日宣布，其位于美国、加拿大、墨西哥和中国的分支机构已获得Great Place To Work®（GPTW，“最佳职场”）认证。自2021年与GPTW合作以来，GEON一直秉持着文化与可持续发展的愿景，力争每年都获得这一殊荣。 通过 GPTW 认证 GEON获美国、加拿大、墨西哥和中国“最佳职场”认证。GPTW要求员工对自身体验、职场文化以及领导行为进行量化评估和基准比较，这些因素已被证明能够带来市场领先的营收、员工留任率的提升以及创新能力的增强。 “我们非常高兴能在公司运营的四个国家连续两年获得‘最佳职场’认可。‘最佳职场’的评选是与全球顶尖雇主进行比较的，这证明了我们在追求卓越企业文化的道路上正走在正确的方向上。”GEON首席执行官特蕾西·加里森（Tracy Garrison）表示，“我们相信，市场上的领导者也必须是职场上的领导者。为此，我们在全球各地的运营中都致力于营造积极的工作文化，同时努力在仍需提升的领域不断进步。” GEON获得了79%的员工敬业度评分，比典型公司高出20%以上。在美国、加拿大和中国，GEON的评分较去年有所提升，在墨西哥则保持稳定。美国的调查涵盖了GEON的所有员工，包括 GEON于2025年1月收购的Foster, LLC 的员工。 根据 Great Place To Work research 的研究，在获得“最佳职场”认证的企业中，求职者找到优秀上司的可能性高出 4.5 倍。此外，在通过认证的企业工作，员工期待上班的可能性高出 93%，并且获得公平薪酬和公平晋升机会的可能性是普通企业的两倍。 “正如数据所示，获得 GPTW 认证不仅反映了我们的企业文化，还直接影响了我们留住那些每天都期待来上班的优秀员工的能力。”GEON 首席人力资源官杰罗姆·贝格里（Jerome Beguerie）表示，“这对我们的客户以及他们与我们合作的体验都有直接影响。” 关于 GEON 高性能解决方案 GEON® 高性能解决方案是聚合物混配解决方案领域的领先创新者，服务于包括建筑与基础设施、消费品、工业、交通运输以及电力与通信等在内的广泛市场。通过收购 Foster, LLC，GEON 进一步增强了在高速增长的医疗保健和医疗器械行业的参与度，并在高度适应性的乙烯基、聚烯烃和工程树脂技术组合基础上，拓展了全方位合同制造业务。GEON 在全球拥有约 1,200 名员工和 15 家世界一流的制造工厂，总部位于俄亥俄州西湖市。了解更多信息，请访问 http://www.geon.com 。GEON 是 SK Capital Partners 投资组合中的一家公司。 关于 SK Capital SK Capital 是一家具有变革力的私募投资公司，专注于特种材料、配料以及生命科学领域。公司致力于打造具有韧性、可持续性和增长潜力的企业，从而创造可观的长期价值。SK Capital 力求利用其在行业、运营和投资方面的经验，寻找机会将企业转型为具有更高绩效、更优战略定位、更强增长与盈利能力且运营风险更低的组织。截至 2024 年 12 月 31 日，SK Capital 管理的资产总额约为 100 亿美元。更多信息请访问 http://www.skcapitalpartners.com 。 联系信息

Renita Anderson

Vice President, Marketing & Business Development

renita.anderson@geon.com

678-772-8953 来源: GEON Performance Solutions



