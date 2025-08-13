中国利郎公布二零二五年中期业绩

香港，2025年8月12日 - (亚太商讯) - 中国利郎有限公司（"中国利郎"或"本公司"，及其附属公司，统称"集团"；股份编号：1234）今天公布其截至二零二五年六月三十日止六个月中期业绩。

中国利郎主席兼非执行董事王冬星先生说：

"二零二五年上半年，国际贸易环境更趋严峻复杂。期内，内地消费逐步复苏，但消费者对非必需品的支出仍然谨慎。中国利郎通过差异化品牌矩阵深耕男装市场，通过精准的产品定位与渠道策略，锁定目标客群，推出多款'利郎LILANZ'及'利郎LESS IS MORE'品牌产品，满足消费市场需求。此外，集团积极布局全域营销，加强利郎品牌的知名度，提升线上线下渠道销售效益，以推动整体销售，提升营运效益。"

截至二零二五年六月三十日止上半年，集团收入同比增加7.9%至人民币17.3亿元。其中，轻商务及其他系列收入大幅上升31.8%，主要由于轻商务在门店和新零售表现良好的带动。主系列收入轻微下跌0.2%，主要由于集团在山东与重庆推进DTC业务模式带来的一次性收入扣减所致。

毛利率为50.2%，同比上升0.2个百分点，主要由于直营销售占比上升提高了平均单价所致。期内权益股东应占利润为人民币2.4亿元（二零二四年上半年：人民币2.8亿元），权益股东应占利润率为14.0%（二零二四年上半年：17.5%），每股盈利为人民币20.2分。

期内集团保持财政稳健，现金流充足。董事会建议派发中期股息每股11港仙（二零二四年上半年：13港仙）及特别中期股息每股5港仙（二零二四年上半年：5港仙），继续维持稳定的派息比率。

集团积极推进战略转型，并落实"多品牌、国际化"发展策略，实现业务持续扩张。"利郎LILANZ"主系列继续巩固在传统男装市场的竞争优势，成功提升品牌知名度和扩大市场份额。主系列于去年完成东北地区及江苏省的分销及代销权回购转制，并于期内向山东全省和重庆市一级分销商回购经营权，以DTC模式转型。针对较年轻消费者的"利郎LESS IS MORE"轻商务系列继续以全直营模式经营。轻商务新增门店主要集中在西南及中南地区。截至二零二五年六月三十日止，主系列门店共2,443家，轻商务门店331家。

期内，集团继续致力优化销售渠道，按计划在优质地段开设购物中心店及奥特莱斯店，及通过科技感的视觉设计和年轻化的空间布局，将"简约不简单"的品牌理念具象化呈现，以提升品牌形象及推动销售。于二零二五年六月三十日，购物商场店增加至957家（二零二四年十二月三十一日933家）；奥特莱斯店则增加至121家（二零二四年十二月三十一日：103家），共有2,774家零售店。

集团新零售业务完成战略转型，从过往的库存清理渠道升级为主力新品销售平台，于期内收入录得24.6%的显著增长。集团持续深耕天猫、京东、抖音等成熟销售平台的同时，拓展了拼多多、微信视频号、得物等新兴渠道，形成多元化线上销售网络。集团同时利用小红书、微博等社交平台，持续输出高品质内容，强化内容电商布局，从而深化与消费者的情感联结，并扩展新的业务机遇。

集团"多品牌、国际化"发展战略方面，万星威"MUNSINGWEAR"上半年完成交易交割，计划于下半年开设首批实体店。而集团在马来西亚组开设首家门店的计划顺利落实，并于五月份试业，实现海外拓展的成功一步。

在产品研发及品牌营销方面，集团致力在面料、工艺和技术上取得突破，实现全产业链自主研发，加强品牌的核心竞争优势。期内，集团创新研发的持久白免烫衬衫、拒水羽绒3.0及耐洗POLO衫在抗皱、快干、耐洗等功能上取得多项认可，成功带动销售增长。为进一步深化品牌年轻化战略，集团于期内借助明星影响力、文化IP联动及沉浸式场景营销，触达各线城市及不同年龄层消费者。

展望二零二五年下半年，纵然中国消费市场发展仍然存在不同挑战，中国利郎作为行业的领先者，将继续发挥自身优势，因应消费市场变化和科技创新发展，推动变革转型，提升品牌影响力，实现销售及盈利持续增长。

集团在下半年将继续深化转型，主系列将持续在东北地区、江苏省、山东省和重庆市发挥DTC模式的经营优势，以实现稳健扩张。同时，集团将根据各市场的具体情况适度扩大规模，进一步提升营运表现。针对全直营模式经营的轻商务系列，集团将着力加强发展基础，维持目前高速发展的势头。集团预期DTC模式于下半年充分释放潜力，为整体销售增长作出贡献。

另一方面，集团继续利用销售渠道改革的优势，聚焦省会城市及地级市优质购物中心的核心位置开店，并关闭低效店铺，以提升门店效率；同时亦会审慎布局奥特莱斯店，增加门店数量以加快清理库存。二零二五年全年净开店目标为50至100家门店。

为实现线上线下同步发展，集团将致力推进新零售业务发展，继续善用各个平台，以瞄准年轻客户群并加强品牌渗透。透过多维度增加品牌曝光，目标新货品销售占电商销售总金额的比重能提高至80%。同时，集团会通过智慧物流园区的持续升级，进一步优化供应链响应速度，满足消费者需求。集团目标于二零二五年实现新零售业务收入增长20%或以上，整体销售增长目标不少于10%。

凭借在国内的坚实基础，集团有信心加速实现"多品牌、国际化"发展策略。万星威"MUNSINGWEAR"作为多品牌策略的重点项目，下半年会继续聚焦产品开发，满足新中产阶级对个性化、功能性及可持续时尚的需求。海外业务方面，集团下半年将在马来西亚开设更多门店，进一步开拓马来西亚的市场，并同时积极部署把业务计划扩大至东南亚其他市场。同时，集团将通过与跨界IP的合作，提升品牌知名度。结合精准的社交媒体行销和会员计划，集团将进一步增强与消费者的互动，提升顾客黏性，提升市场份额。

王冬星主席总结说：

"纵然中国消费市场发展仍然充满挑战，但中国政府实施多项提振消费措施，集团对零售市道审慎乐观。'利郎LILANZ'主系列及'利郎LESS IS MORE'轻商务系列实现创新转型后，各自定位更为清晰，有利集团从产品开发设计、营销推广和销售方面，做到更精准更高效，成为集团长远增长动力。另一方面，作为可持续发展的坚定践行者，集团将ESG理念深度融入企业战略，持续推动绿色创新与社会共赢。集团于期内首次发布独立编制的ESG报告《共创美好生活》，并正式成立ESG管理委员会，将ESG治理纳入战略规划和核心价值观中，展现集团对长期价值的承诺。期内，利郎的MSCI ESG评级升至BB，跻身国内男装行业前列。未来，集团将继续巩固在国内男装行业的领导地位，通过灵活的市场策略和持续创新，实现可持续增长，为股东、员工及客户创造更大价值。"

关于中国利郎

中国利郎是中国领先的男装企业之一。作为一家综合时装企业，集团设计、采购、生产并以品牌"利郎LILANZ"及"利郎LESS IS MORE"销售优质男士商务及休闲服装。其产品主要于遍布中国31个省、自治区及直辖市的广阔零售及分销网络销售。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network