康师傅控股有限公司"产品结构+运营效率"持续优化 聚焦长期主义



香港，2025年8月12日 - (亚太商讯) - 8月11日，康师傅控股有限公司（0322.HK，以下简称"公司"，连同其附属公司"集团"）发布2025年上半年业绩公告。2025年上半年，本集团敏锐把握发展契机，聚焦核心业务的精细化运营，持续优化成本结构与运营效能，扎实推进高质量发展进程，整体经营表现稳健，关键财务指标持续向好。截至2025年6月30日止六个月，集团收益同比下降2.7%至400.92亿元人民币。其中，方便面事业收益为134.65亿元人民币，饮品事业收益为263.59亿元人民币。毛利率同比提高1.9个百分点至34.5%，EBITDA同比增长13.0%至54.51亿元人民币。受毛利率同比提高带动，本公司股东应占溢利同比提高20.5% 至22.71 亿人民币。 财务摘要 截至6月30日止6个月 人民币千元 2025年 2024年 变动 收益 40,092,163 41,201,208 ↓ 2.7% 毛利率（%） 34.5% 32.6% ↑ 1.9个百分点 集团毛利 13,815,035 13,439,915 ↑ 2.8% 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA） 5,450,637 4,824,605 ↑ 13.0% 本期溢利 2,688,304 2,235,065 ↑ 20.3% 本公司股东应占溢利 2,271,116 1,885,310 ↑ 20.5% 本公司股东应占经调整溢利* 2,111,604 1,855,310 ↑ 12.0% 每股溢利（人民币分） 基本 40.30 33.46 ↑ 6.84分 摊薄 40.28 33.46 ↑ 6.82分 于2025年6月30日之银行存款及现金（含长期定期存款）为人民币19,491,373千元，相较2024年12月31日增加人民币3,488,705千元，净负债与资本比率为-35.0%。 * 本公司股东应占经调整溢利包括除出售附属公司产生的收益之一次性交易外之所有本公司股东应占溢利。

2025年上半年，中国经济在结构性挑战中保持稳健增长态势。消费市场呈现多元化特征，消费者在健康需求与休闲享受、个性化追求与大众化选择之间寻求平衡，更加注重产品品质、情感共鸣与差异化体验。消费行为呈现"高频次、低单量"特点。即时零售业态快速崛起，兴趣电商已成为线上流量的核心入口，折扣店与会员店模式加速扩张，全渠道融合与县域下沉成为新增量。在此背景下，具备敏锐市场洞察力、能够围绕健康化、场景化需求创新产品组合，并通过多渠道深度渗透实现用户触达与转化的企业，将更高效地响应市场需求变化，持续强化用户粘性，实现高质量发展。 2025年上半年，方便面事业的毛利结构持续优化。方便面事业收益为134.65亿元人民币，占集团总收益33.6%。期内因产品升级调价，方便面毛利率同比提高0.7个百分点至27.8%。由于毛利率同比提高带动，方便面事业2025年上半年的本公司股东应占溢利同比提高11.9%至9.51亿人民币。期内，面对消费趋势日益多元化及渠道变革持续加速的外部环境，方便面事业积极应对挑战，秉持高质量发展理念，通过优化核心品类结构与创新产品组合实现业务持续增长。通过构建多价位的产品矩阵，全面满足消费者对即食美味的多样化需求。在品牌营销方面，依托知名IP合作与明星代言矩阵，有效深化品牌情感价值传递，精准触达年轻消费群体并建立深度共鸣。渠道策略上，重点发力零食量贩、会员店等新兴渠道，推出差异化场景产品以精准匹配细分市场需求。作为方便面行业航天技术应用的开拓者，率先将航天技术与标准引入制面工艺，"天选好面"以航天标准重塑品质内核，为消费者带来值得信赖的卓越体验。 饮品事业坚定贯彻"稳增长调结构"双轮驱动发展战略。饮品事业整体收益为263.59亿人民币，占集团总收益65.7%。期内，因原材料有利与管理效能提升，饮品毛利率同比提高2.5个百分点至37.7%。由于毛利率同比提高，饮品事业2025年上半年本公司股东应占溢利同比提高19.7%至13.35亿人民币。期内，通过持续优化产品口味创新、包装升级及工艺改进，不断提升产品竞争力，夯实核心品类领先地位。同时深化消费者洞察，精准把握市场需求，依托强劲研发实力加速创新产品升级。在营运策略上，积极拥抱渠道多元化趋势，构建全域营销体系，强化线上线下协同效能。数字化转型方面，以AI技术为核心加速战略升级，构建企业级数据中台，赋能业务决策与运营效率，持续巩固和扩大市场竞争优势。 康师傅行政总裁陈应让先生表示："展望2025年下半年，政府将继续强化促消费扩内需政策组合，居民消费潜力有望得到进一步释放。在此背景下，本集团坚定贯彻'巩固、革新、发展'的战略方针，恪守长期主义发展理念，以消费者需求为立足点，聚焦主营业务深耕细作，致力于实现健康高质量的发展。在产品层面，通过优化产品结构、加大研发投入，构建多层次、高品质的产品矩阵，持续提升产品力与差异化竞争优势；在品牌建设方面，实施多元化营销策略，强化与消费者的情感连接，实现品牌声量与情感价值的双重提升；在运营管理上，加速数字化转型进程，重点推进企业级数据中台建设，深化AI技术应用，构建智能运营体系以赋能业务决策；在经营质量方面，持续优化成本结构，提升盈利能力，确保经营态势稳健发展与业绩高质量增长。我们将可持续发展理念融入经营实践，坚定履行社会责任，敏锐把握市场机遇，致力于实现经济效益与社会价值的协同发展。我们将与合作伙伴携手共进，以优质产品服务消费者，以丰厚回报回馈股东，矢志成为政府认可、伙伴信赖、消费者首选的综合性食品饮料'民族品牌'。" 关于康师傅控股有限公司(0322.HK) 康师傅控股有限公司（"本公司"）及其附属公司（"本集团"）主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。本集团于1992年开始生产方便面，并自1996年起扩大事业至方便食品及饮品；2012年3月，本集团进一步拓展饮料事业范围，完成与PepsiCo中国饮料事业之战略联盟，开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo于中国的非酒精饮料。"康师傅"作为中国家喻户晓的品牌，经过多年的耕耘与积累，深受中国消费者喜爱和支持。 如有垂询，请联络：



