OMS能源与Ministry XR签署战略备忘录 携手以AI机器人技术重塑能源行业

香港，2025年8月12日 - (亚太商讯) - OMS能源技术公司(「OMS能源」或「公司」，股份代号：OMSE)与新加坡国家人工智能编码治理与技术监管领军机构Ministry XR Pte Ltd(以下简称「Ministry XR」)于8月6日正式签署谅解备忘录，以建立深度战略合作伙伴关系。OMS能源和Minstry XR将依托各自拥有的AI驱动的机器人编码技术及卓越的工程能力，共同推动传统能源行业智能化转型，迈向更高效低成本且具有高度安全性的可持续发展的未来。

(左起) OMS能源首席执行官侯明福及Ministry XR首席技术官Andrew Yew

此次合作聚焦「智能重塑能源」的长期战略布局，旨在通过三大支柱构建完整生态：

1.人工智能机器人编码前沿研发

双方将联合开发针对能源行业的专属AI驱动机器人编码框架，重点突破预测性维护、自动化运营、环境合规监测及安全规程自动化等核心场景。该技术将大幅减少人为操作误差、消除极端天气、陡峭地形、有毒气体空间、偏远地区等不同环境条件下的人员安全风险、提升能源基础设施的正常运行时间，为油气管道、井口系统等关键设施的全生命周期监测及维护提供技术保障。

2.商业化与市场规模化部署

技术落地将从实验室快速迈向产业端：Ministry XR部将协助OMS能源设计可扩展的商业化路径，包括开展试点项目、与现有工业系统整合、提供监管合规与认证支持等。双方计划打造具备全球竞争力的出口级技术，覆盖亚太、中东及北非等OMS能源现有业务所在的核心市场，加速能源行业智能化解决方案的普及。

3.学术与创新生态协同

依托OMS能源与新加坡制造技术研究院(SIMTech)等机构的长期研发合作基础，OMS能源与Ministry XR将联合顶尖学术机构共建「人工智能-机器人创新实验室」，开发专业课程、搭建人才输送渠道，推动科研成果直接转化为产业应用，形成「产研用」闭环。

共同愿景：让智能与ESG理念成为行业标准

OMS能源首席执行官侯明福先生补充道：「OMS近50年深耕油气工程领域，在6国拥有11个制造基地及600余名专业团队，核心产品OCTG(油井管材)与SWS(地面井口系统)已销售至全球超200家优质客户。此次与Ministry XR的合作，将加速我们的业务拓展至『油田及城市水道全生命周期管道监测维护服务』领域，让AI与机器人技术成为能源行业降本增效、消除环境风险、绿色发展的核心引擎。油气行业的作业风险高，安全作业至关重要。AI人工智能机器人技术将显著降低油气项目日常作业的风险，尤其是在极端气候和恶劣地理环境下，可进一步确保作业的可持续性、安全性和高效性。」

Ministry XR首席技术官Andrew Yew在签约仪式上表示：「作为新加坡国家人工智能编码治理与技术监管的领军机构，我们将全程参与OMS项目生命周期，从技术选型到战略落地提供全维度支持。此次合作不仅是对能源行业数字化转型的响应，更是引领全球能源技术标准的主动布局。」

关于OMS能源技术公司

OMS能源技术公司是上游油气开发领域的资深工程技术企业，专注于设计、认证和制造精密工程系统，核心产品包括油井管材(OCTG)、地面井口系统(SWS)及专用连接器等，同时提供高级螺纹加工、管道检测维护等增值服务。公司业务覆盖亚太、中东及北非、西非等地区，凭借ISO 9001、API Q1等权威认证及稳健财务表现，成为全球能源行业信赖的合作伙伴。

关于Ministry XR

Ministry XR是新加坡国家人工智能编码治理与技术监管的领军机构，致力于推动AI与机器人技术的规范应用及产业落地，在技术标准制定、全球前沿技术评估等领域具备深厚积累，为关键行业数字化转型提供战略指导与技术支持。

