康沣生物中期业绩创纪录 呼吸介入产品驱动收入激增162%



香港，2025年8月11日 - (亚太商讯) - 专注于微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司康沣生物科技（上海）股份有限公司（"康沣生物"或"公司"，股份代号：6922.HK）公布其截至2025年6月30日止六个月的中期业绩。报告期内，公司展现出强劲的增长动能与显著的经营优化，核心财务指标表现亮眼，特别是其呼吸介入产品线实现爆发式增长，标志着公司商业化进程步入快车道。 呼吸介入产品成业绩增长核心引擎，全球领先优势凸显​​ 公告显示，2025年6月30日止六个月，康沣生物实现收入达人民币5,111万元，较2024年同期1,948万元激增162.4%，创下历史同期新高。这一增长主要源于公司在呼吸介入领域的战略性布局迎来收获期：公司2025年3月获国家药监局批准的恶性狭窄冷冻消融系统及此前上市的冷冻粘连治疗系统等呼吸介入产品销量迅猛增长，成为驱动收入增长的绝对主力；同时，公司与国际医疗巨头波士顿科学的中国附属公司波科国际医疗贸易（上海）有限公司("波科")在其他呼吸介入产品的中国大陆的经销合作也贡献了可观的增量收入。 更值得一提的是，公司的哮喘冷冻消融系统获得美国食品及药物管理局授予的"突破性医疗器械"认证 ，成为中国企业在呼吸介入冷冻治疗领域首个获此国际权威认证的产品，为进军全球医疗市场奠定基础。 康沣生物在呼吸介入领域构建了极具竞争力的产品矩阵，覆盖从恶性狭窄、良性狭窄、哮喘、慢阻肺（COPD）、肺周结节、慢性咳嗽到气道结核等多种重要适应症。其中：恶性狭窄冷冻消融系统已在中国成功商业化；哮喘、慢阻肺系统处于确证性临床试验阶段，预计2026年获批；咳嗽、结核、肺周结节等系统也处于不同研发阶段；冷冻粘连治疗系统含一次性冷冻探头及可重复使用冷冻探头已获批准并上市。这些产品的成功，主要建立在康沣两大核心技术平台之上--​独特的液氮冷冻消融技术（以液氮为冷媒能量源）和先进的柔性导管技术。该平台提供了深低温、精确控制、微创介入的能力，在治疗效率和安全性上具有显著优势，形成了竞争对手难以逾越的技术壁垒。​​ ​​平台价值裂变，多领域布局加速商业化 康沣生物的核心价值不仅在于其亮眼的呼吸介入管线，更在于其作为创新型冷冻治疗平台企业的稀缺属性。公司以液氮冷冻技术和柔性导管技术为基石，成功将产品线拓展至多个庞大的治疗领域： 其中，在血管介入领域：心脏冷冻消融系统（用于房颤治疗）已于2024年9月在中国商业化。Cryofocus冷冻消融系统（用于高血压治疗）获美国食品及药物管理局"突破性器械"认定，处于确证性临床阶段。肺动脉高压冷冻消融系统处于临床前研阶段。这些产品涉及的心血管适应症市场空间巨大。 在经自然腔道内镜手术（NOTES）领域：呼吸介入领域如前所述，产品线丰富且领先。腫瘤介入领域如膀胱冷冻消融系统已在中国上市；胃部冷冻消融系统、食道冷冻喷雾治疗系统处于临床试验阶段，瞄准胃癌、食道癌等市场。 在非冷冻治疗产品方面：如肺结节定位针（已上市）、内镜吻合夹（已上市）、房颤脉冲电场消融（PFA）系统、抗胃食管反流系统等，形成互补和协同。 这种"一平台、多赛道"模式，赋予了康沣生物极强的适应症扩展能力和管线可持续性​​。公司目前拥有14款冷冻治疗产品及在研产品，加上9款非冷冻产品，总计23款产品组成的强大管线库，其中11款已实现商业化。这种平台化的布局在专注于单一领域的医疗器械公司中极为罕见，展现了巨大的长期增长潜力和抗风险能力。​​ 财务表现优异，成长动能持续​​ 除了呼吸介入产品所驱动的收入的高增长，康沣生物中期业绩还透露出积极的持续成长信号。报告期内，公司技术平台的优势进一步转化为财务韧性。2025年6月30日止六个月，康沣生物毛利达3,431万元，同比增长124.5%；毛利率保持在稳健的67.1%​​。研发效率提升，亏损显著改善。数据显示其研发开支优化至1,791万元（同比下降51.9%），期内亏损收窄至2,722万元，同比缩减51.4%，扭亏趋势明确。现金储备较2024年底增长40.1%至6,368万元，为持续研发和市场拓展提供坚实后盾。 随着更多自研高价值产品（如恶性狭窄冷冻消融系统）的上市和放量，以及波科经销合作的深化，公司收入来源更加多元化且质量提升。报告期内，研发费用的大幅下降并非削减投入，而是研发效率提升和部分产品进入后期阶段（减少耗材投入）的结果，员工成本优化和管理改进是关键原因。这为公司未来在维持高强度创新的同时控制成本提供了良好范式。 此外，公司在销售网络建设投入也在加大，报告期内销售及分销开支同比增加174.4%至916万元，反映了公司积极投入资源搭建营销团队和推广新上市产品（如恶性狭窄冷冻消融系统），为未来销售规模的进一步扩大奠定基础。 对标全球龙头，估值洼地显现​​ 康沣生物在呼吸介入冷冻治疗，特别是在获得FDA突破性认证的哮喘治疗等呼吸介入领域的技术实力，使其具备了与国际领先企业同台竞技的潜力。 以专注于阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）治疗的神经刺激器企业Inspire Medical Systems（INSP）作为参照（虽然适应症不完全相同，但同属呼吸系统神经介入器械领域）： Inspire Medical​目前市值22.79亿美元，市盈率（TTM）44.28倍（根据8月7日收盘价）。康沣生物的哮喘冷冻消融系统同样作用于肺部迷走神经（靶向神经）消融，以微创介入方式治疗哮喘，其技术路径具有创新性且获得了美国食品及药物管理局的突破性认可。然而，作为一家覆盖多领域、拥有丰富管线、且多个产品已商业化的平台型创新公司，康沣生物当前在港股的估值（​INSP市值为康沣生物的12.8倍​）远低于Inspire Medical的估值水平。 这种巨大的估值差异，固然有市场（美股vs港股）、发展阶段（Inspire已盈利且在美国市场成熟）、单一产品vs平台等因素的影响，但也清晰地凸显出康沣生物当前市值与其技术实力、产品管线广度和全球化突破潜力相比，存在显着的提升空间。随着其呼吸介入产品（尤其是是哮喘冷冻消融系统、慢阻肺冷冻喷雾治疗系统、肺周结节冷冻消融系统）临床进展推进、海外注册路径明确以及收入规模的持续高速增长，市场对其价值的重估将是一个大概率事件。当前的估值水平，对于看好微创介入冷冻治疗赛道长期前景和平台型企业价值的投资者而言，提供了一个具有吸引力的布局窗口。 展望未来，康沣生物的战略清晰，包括迅速推动在研产品的临床开发和商业化；专注于微创介入冷冻治疗，基于技术平台进一步扩大产品组合；持续研发各种底层技术及配套技术；及选择性地拓展全球业务。公司正稳步从研发驱动向研发与商业化双轮驱动转型，并朝着成为"全球微创介入冷冻治疗医疗器械平台"的愿景坚实迈进。



