ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 11 August 2025, 09:00 HKT/SGT
来源 Shoucheng Holdings
首批数据中心REITs上市首日双双涨停 首程控股再显产业资本实力

香港，2025年8月11日 - (亚太商讯) - 8月8日，全国首批数据中心REITs--南方润泽科技数据中心REIT与南方万国数据中心REIT正式登陆沪深交易所，上市首日双双涨停，分别报收5.850元和3.9元。两单产品的亮眼表现，不仅标志着REITs市场正式切入"科技新基建"赛道，也凸显了产业资本在推动算力基础设施证券化中的重要作用。

作为两单项目的重要投资方，港股上市公司首程控股（0697.HK）再一次站在了市场关注的风口。通过全资子公司北京首源欣荣投资有限公司，以及旗下管理的北京平准基础设施不动产股权投资基金，首程控股分别投资了南方万国数据中心REIT与南方润泽科技数据中心REIT。这不仅是公司在数据中心领域的又一次精准布局，更是其深耕REITs市场战略版图的最新落子。

一、切入"算力底座"，紧抓数字经济新机遇

公开资料显示，南方万国数据中心REIT的底层资产为位于昆山花桥的国金数据云计算数据中心，机柜数4192个；南方润泽科技数据中心REIT的底层资产则为位于京津冀国家算力枢纽节点的润泽（廊坊）国际信息港A-18数据中心，机柜数5897个，上架率超99%。两大项目均属于区域核心算力资源，在支撑5G、人工智能、大数据等应用方面具有不可替代的战略价值。

业内人士指出，数据中心REITs的推出，意味着公募REITs资产类型首次覆盖到科技创新基础设施领域，有助于推动算力资源高效配置，提升资本市场服务数字经济的能力。

二、全链条布局，构建REITs生态闭环

事实上，首程控股在REITs领域的布局早已形成全链条覆盖。从2021年作为首批公募REITs的最大战略投资者之一起，公司便围绕"Pre-REITs产业基金培育-平台运营管理-公募REITs退出-战略配售投资"建立了完整的生态体系。

截至目前，首程控股REITs基金管理规模已突破300亿元，投资领域覆盖交通枢纽、城市更新、绿色能源、数据中心等多个板块。今年以来，公司相继投资了首农产业园REIT、华夏华电清洁能源REIT，并通过北京平准基金与国寿投资、财信人寿等机构合作，设立目标规模100亿元的平准基础设施基金，进一步夯实在REITs市场的产业资本地位。

三、产业资本优势显现，助力市场良性发展

作为产业资本，首程控股不仅提供资金，更依托自身在智能基础设施资产管理、运营、整合等方面的能力，为底层资产的运营效率和长期价值提升提供保障。这种"资金+运营"的双重赋能模式，使公司在REITs市场中形成了与单纯财务投资机构的差异化优势。

分析人士认为，随着公募REITs市场规模的不断扩容，以及数据中心等新型基础设施的证券化步伐加快，首程控股有望在"科技新基建+REITs"这一新兴交汇赛道上持续受益，并巩固其在行业内的引领地位。

Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



