亲子暑假激FUN推介！新一代AI保险销售平台HoldCover呈献



- 「玩水」、「动感」、「创意」、「科技」、「自然」五大主题满足亲子多元玩乐喜好

- 一票玩尽户外室内五大童乐区，尽情畅玩无限Fun

- 30万呎亲子水陆嘉年华，设有5.5米高巨型滑水梯、室内虚拟运动体验、国家二级保护甲虫近距离观赏、智趣工作坊及多个游戏摊位等 香港，2025年8月8日 - (亚太商讯) - 踏入暑假，2025年全港最丰富多元化的亲子嘉年华正式登场！由新一代AI保险销售平台HoldCover Marketing Technology Limited（「HoldCover」）呈献的《夏日水陆童乐祭All-for-Kids AquaLand》已于大埔白鹭湖互动中心（Lake House）盛大开幕。占地30万呎的室内外超级乐园于即日起至9月7日，每逢星期四至日开放，为全港家庭带来前所未有的多元亲子夏日体验！ 《夏日水陆童乐祭All-for-Kids AquaLand》特设五大主题童乐园区，将水上激FUN、动感游戏、陆地创意、AI科技及大自然探索完美结合。嘉年华融合户外室内、静动交替、陆地与水上元素，一站式满足亲子玩乐不同喜好！无论是挑战5.5米高巨型滑水梯、障碍水战War Game、湖上悠游单车、沉浸式虚拟运动体验，还是参与亲子创意工作坊及限定夏日市集，一张套票全区任玩，既适合喜爱动感放电的小朋友，也照顾喜欢静态探索的家庭，让夏日充满无限惊喜与欢乐！ 一个价钱畅玩户外室内5大童乐区！ 1.水陆童乐游乐园 欢乐一触即发，水陆童乐游乐园设有5.5米高巨型滑水梯、障碍水战War Game、特色充气跷跷板、水上滚轮、水上陀螺、水上海星、可爱打卡花花池及多个游戏摊位，让小朋友尽情释放活力，全情投入激Fun夏日！ 水陆童乐游乐园设有5.5米高巨型滑水梯、障碍水战War Game、特色充气跷跷板、水上滚轮、水上陀螺、水上海星、可爱打卡花花池及多个游戏摊位 2.打卡满Fun童乐湖 小白鹭湖今夏摇身一变成童趣乐国，限定巨型黄色阳光宝宝和粉红冰淇淋甜心可爱装置登陆湖面。家长和小朋友可乘水上单车*悠游童乐湖，与可爱大型装置合照留念，享受夏日家庭乐！ *水上单车只适合3岁或以上及身高1米或以上的人士参与，13岁以下的儿童必须由1名18岁以上的家长陪同参与，同时需场内员工陪同下乘坐，主办单位亦会因应天气状况而保留暂停开放之最终决定权。 家长和小朋友可乘水上单车悠游童乐湖 3.童趣亲子创作坊 教育与趣味并重的童趣亲子创作坊，专为亲子打造多元化手作与自然探索体验！园区设有多个主题工作坊*，让小朋友亲手动手、亲近自然，从中启发想象力与探索精神。 小朋友可以在「甲虫永恒装饰工作坊」近距离观赏全港首度展出、被誉为已灭绝的国家二级保护甲虫。同时，小朋友可发挥创意，亲手为甲虫设计专属的微型栖息地，学习利用苔藓、细石等天然素材，重现森林底层或潮湿草地的生态，创造独一无二的自然艺术品。 甲虫永恒装饰工作坊 另外，小朋友可于「鼠妇生态缸工作坊」亲手制作苔藓覆盖的微缩生态缸，细观跳虫和鼠妇如何在微型生态中自给自足，理解自然循环的奥妙。鼠妇生态缸易于打理，既能激发孩子对科学的好奇心与观察力，也为亲子共学带来乐趣，让不同年龄的小朋友都能在绿意盎然的小世界中增进自然科学知识与关爱。 鼠妇生态缸工作坊 除此之外，其他童趣亲子创作坊涵盖苔藓瓶、天然染色蓝染、植物拓印、多肉仙人掌盆景等丰富主题，让亲子透过创作增添默契，一起发掘自然的奇妙与无穷乐趣。 *工作坊只限星期六及星期日指定时段举行。每日举办两至三场不同主题的工作坊。主办单位保留更改安排及主题内容之最终决定权。 其他童趣亲子创作坊涵盖苔藓瓶、天然染色蓝染、植物拓印、多肉仙人掌盆景等丰富主题 4.激爽AI互动游戏天地 在凉意充盈的室内互动空间内，小朋友可以体验虚拟剑击、虚拟滑浪风帆、模拟马术障碍赛及虚拟足球等动感游戏，训练协调力和反应力。除了动感游戏，现场还设有AI智能照相馆，让小朋友和家长自选造型，留住快乐回忆。 激爽AI互动游戏天地设有虚拟剑击、虚拟滑浪风帆、模拟马术障碍赛及虚拟足球等动感游戏及AI智能照相馆 5.夏日童梦市集 场内设由缤纷市集及互动摊位，多款手作商品和趣味游戏一应俱全，让家长和小朋友悠闲选购心头好的同时，亦享受动脑又动手的欢乐时光，满足各式兴趣与喜好。 《夏日水陆童乐祭All-for-Kids AquaLand》活动详情 日期 : 2025 年 7 月 31日至 9 月7 日 地点 : 香港新界大埔滘红林路2号白鹭湖互动中心（Lake House）

（设免费接驳巴士） 开放时间 : 星期四至星期日* （门票分上下午场时段收费）

上午场：上午11:00 - 下午2:30

下午场：下午3 :00 - 晚上 6:30 注：

1.如活动当日遇恶劣天气，请详阅主办单位《特别天气安排》指引及官方社交平台公告。

2.亲子童趣工作坊只限星期六及星期日指定时段 官方社交平台 https://www.facebook.com/allforkidshk

https://www.instagram.com/allforkidshk 订票详情 每日设有 2 个时段，门票分上下午场时段收费 （成人和小童同价） 平日

（星期四及星期五） 周末

（星期六及星期日） 上午场票（上午11:00 - 下午2:30） 港币$128/每位 港币$168/每位 下午场票（下午3 :00 - 晚上 6:30） 港币$128/每位 港币$168/每位

门票费用已包括： - 活动场地园区及景点入场 - 每张入场门票只供一位人士使用，12岁以下儿童需成人陪同进场 - 每张入场门票包代币 5个 - 每张入场门票可免费换取：爆谷一份 或 棉花糖一份 或 樽装水乙支 - 免费来回穿梭巴士（旺角港铁站 往返 白鹭湖互动中心） 注：

1.活动主要招待3岁至70岁人士进场

2.12岁以下儿童需家长或成人陪同进场

3.门票费用不包括：1）食物、餐饮及额外饮品、2）泳衣、防滑袜、毛巾等水上及3）游泳装备、其他个人消费 购票方式 门票已经可以于Klook以优惠价预购或现埸购买 ● Klook 预购连结：

https://www.klook.com/zh-HK/activity/167358-2025-hong-kong-most-diverse-parent-child-carnival-all-for-kids-aqualand-summer-children-festival/ 交通资讯 1.免费来回穿梭巴士（旺角港铁站 往返 白鹭湖互动中心）： 旺角上落客位置：上海街朗豪坊 旺角地铁站C3出口附近



穿梭巴士时间表 （班次有机会受天雨及交通情况而影响） 旺角地铁站 至 小白鹭 小白鹭 至 旺角地铁站 10:30 12:30 13:45 14:30 15:45 16:30 17:45 19:45

2.港铁：可乘火车到东铁线大埔墟站，转乘的士 3.的士：大埔墟站乘绿色的士，车程约5分钟 4.九巴：72、72A、73A或74A，于翡翠花园/南苑下车，步行5至10分钟即到达 5.小巴：绿色小巴28K往来沙田及大埔之间 6.驾车：白鹭湖互动中心提供约50个车位停泊 特别天气安排 特别天气情况 活动开始前 活动进行中 1号戒备信号 活动照常开放 活动照常开放 3号戒备信号 - 需视乎现场及当日天气情况再确定进一步安排。客人需留意我们官方社交平台(Facebook及Instagram)公告。 - 持当日门票人士可于我们的官方购票平台KLOOK申请改期。 - 需视乎现场及当日天气情况再确定进一步安排。 - 持当日门票人士可于我们的官方购票平台KLOOK申请改期。 雷暴警告 - 活动将延迟开放直至雷暴警告除下，如警告信号维持至下午2时，当日活动将会取消。持当日门票人士可于我们的官方购票平台KLOOK申请改期。 - 活动将即时暂停开放。如警告信号维持至下午2时，当日活动将会取消。持当日门票人士可于我们的官方购票平台KLOOK申请改期。 黄色暴雨警告 / 红色暴雨警告 / 黑色暴雨警告 / 8号或以上强风信号 - 活动将暂停开放直至所有信号除下2小时后重开。若信号及情况持续至下午2时，当日活动将会取消。 - 持当日门票人士可于我们的官方购票平台KLOOK申请改期。 - 活动将即时暂停开放直至所有信号除下2小时后重开。若信号及情况持续至下午2时，当日活动将会取消。 - 持当日门票人士可于我们的官方购票平台KLOOK申请改期。 条款及细则： 1.主办机构将因为天气变化、现场实际情况，保留活动暂停开放、部份设施及装置暂停开放之最终决定权。

2.在特殊天气情况下，参加人士及家长亦须自行判断前往及参加活动与否，并留意来回场地交通安排。

关于 HoldCover Marketing Technology Limited HoldCover Marketing Technology Limited（「HoldCover」）是一个基于前沿科技创新打造的新一代AI保险销售平台，旨在为一般保险生态系统带来全新变革。作为香港首个全方位网上保险平台，用户可以透过 HoldCover 平台实现即时报价、比较、投保和索偿，享受一站式保险服务。HoldCover 致力透过保险科技（InsurTech）简化传统保险，为港人提供崭新、方便和安全的保险体验，同时保持平台的中立性。 HoldCover 至今已与超过 20 间保险公司合作，提供涵盖 15 种类、逾 1,000 款的保险方案，并持续加入不同类型和紧贴趋势的新产品，令全港市民及商户共同受惠。 欲知更多有关 HoldCover 的资讯，欢迎浏览：www.holdcover.com。 如有查询，请联络： AJA (IR and Communications)

庾婉华

电话: (852) 9500 4443

电邮: avy.yu@ajacapital.com.hk / event@ajacaptial.com.hk



