消费场景持续丰富 锅圈计划五年内达成第二个万店目标

香港，2025年8月8日 - (亚太商讯) - 近日，中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌锅圈食品（上海）股份有限公司（2517.HK）发布2025年中期业绩。上半年收入32.4亿元，同比增长21.6%；净利润1.9亿元，同比大增122.5%；核心经营利润增长52.3%，净利率提升至5.9%。同时，锅圈首次派发中期股息，派息金额为人民币1.9亿元，加上将派付的2024年度末期股息人民币1.98亿元，以及截至目前已回购股份人民币1.11亿元，预计2025年度的股东回报金额将超过人民币4.99亿元，同比增长130.7%。值得注意的是，锅圈本次派息金额与净利润金额基本相同，市场普遍认为此举表明了管理层对股东回报的坚定承诺和对未来发展的充分信心。

新店老店两手抓 消费场景拓展极具增长空间

除了开设新门店外，优化存量门店更能带动业绩可持续增长，符合长远发展策略。与之前"以店换量"不同，锅圈上半年把工作重点放在了存量门店的运营效率上。管理层于推介会上表示，2024年锅圈共有约4,000家门店营业额并无增长，但在上半年的努力下，已有约3,000家门店重回增长趋势。截至今年6月底，锅圈门店总数为10,400家，同比净增740家。锅圈透露，下半年将加速门店拓展，计划在农贸场景、小区场景、乡镇场景等四大场景同步开拓，预计未来五年内达成第二个万店目标。同时锅圈将致力于拓展从低频到高频、从休闲餐饮到正餐、从晚餐到午餐到早餐的不同消费场景，可见未来发展极具想象空间。

深耕会员生态 超5,000万会员构建坚实基本盘

在门店和消费场景不断拓展的基础上，锅圈注册会员数量已突破5,000万大关，同比大幅增长62.8%，为未来发展奠定坚实的用户基本盘。同时，不仅仅是会员数量多，近6亿元的会员预付卡预存金额更是锁定了持续的消费动能，其37.2%的亮眼增长充分展现了用户粘性的增强。锅圈表示，注册会员数量有望在下半年突破6,000万。为强化会员粘性，锅圈多管齐下，丰富会员权益与积分商城，举办"会员日"和"小区邻居节"等活动激发到店热情，更围绕品牌IP"锅宝"创作内容拉近用户距离。这套流量转化+深度运营的组合策略，成功将海量用户转化为高粘性忠实客群，让会员变粉丝，让粉丝变铁粉，为全国门店注入稳定客流和增长活力。

深化上游布局 拟建海南生产基地加强供应链优势

收入增长前景广阔，但如何保证利润才是大部分企业面临的难题。锅圈通过深化上游链布局，持续提升其议价能力，不断释放规模效应，持续优化产品成本，为公司利润提供了强力后盾。锅圈目前已拥有7家专业食材生产厂，包括3家调味料产品厂、3家丸滑及水产类产品厂以及1家牛肉产品厂。为进一步拓展覆盖范围并提升业务便利性，锅圈近期宣布拟投资人民币4.9亿元在海南儋州新建食品生产基地。

锅圈凭借其前瞻性的战略布局，已经走出了一条稳健且长远的发展道路。这份中期业绩向市场证明，锅圈持续增长的潜力并非空谈，而是已经正式启动的"引擎"，将为公司业绩带来持续且可观的增长动力。展望未来，锅圈将重点拓展下沉市场，并利用海南基地优势，进一步强化供应链垂直整合，提升规模效应，提升产品竞争力。同时，锅圈还将探索海外市场，输出供应链能力，传递中国美食文化，开启全球业务布局的新篇章。

