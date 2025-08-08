WRC 2025见证机器人落地加速 首程控股全产业链布局亮相

香港，2025年8月8日 - (亚太商讯) - 2025年8月8日至12日，第八届世界机器人大会（WRC 2025）在北京盛大举行。作为全球机器人领域最具影响力的综合性盛会之一，本届大会的展览面积、参展企业数量与技术展示水平均创历届新高。来自全球的 500 余家企业齐聚一堂，带来了涵盖工业、服务、特种及人形等全品类的前沿机器人技术与落地应用，现场的动态展示与互动体验显著多于往年，展现出行业从"技术秀"迈向"落地赛"的加速态势。

对于长期深耕机器人产业链投资的首程控股（0697.HK）而言，这不仅是一场行业盛会，更是验证投资布局、洞察未来趋势的绝佳窗口。大会期间，多家首程被投企业集中亮相，包括全球四足与人形机器人领先企业宇树科技，工业协作领域的银河通用（Galbot），高性能关节驱动商松延动力（Noetix Robotics），人形机器人本体企业加速进化（Booster Robotics），具身智能全栈企业星海图（Galaxea-AI），自适应机器人平台公司自变量机器人（X Square Robot），以及由首程参与投资设立的北京人形机器人创新中心等，覆盖了从核心零部件到整机制造、从底层算法到场景集成的全产业链。

一、从"炫技"到"真干活"：产业分水岭正在到来

在投资人看来，今年 WRC 最大的变化，是机器人从往年更多的静态展示，走向高比例的动态表演与场景化互动；从过去强调高速率、高精度等单一性能，迈向泛化能力、高动态稳定性、灵巧操作等综合指标的突破。这背后，既是算法与算力的进步，也是产业链上下游的协同成熟。关节、触觉传感器、轻量化结构等关键零部件企业快速迭代，使主机厂商得以在大会现场直接"搬出"可落地、可交互的功能场景。

二、资本热与落地潮并行，生态布局优势凸显

今年7–8月，机器人产业融资热度显著升温，一批成立不足三年的企业完成了亿元级融资，甚至有极年轻的公司冲刺上市。这种"早期公司快速进入资本市场"的现象，反映出行业的商业化信心正在增强。与此同时，硬件技术成熟的企业，正在探索从工厂到主题公园、体育赛事、文旅演艺等多元落地；而"机器人大脑"能力突出的企业，则在加速进入工业、物流等高价值场景。

在这一趋势中，首程控股凭借"投资 + 场景"双轮驱动优势，能够不仅在一级市场捕捉潜力标的，更通过自身在智慧交通、产业园区、基础设施运营等业务板块的资源，将被投企业的技术快速嵌入真实场景，形成商业闭环。例如，被投企业万勋科技的自动充电机器人，已率先在首程运营的停车场落地，完成从概念到规模化运营的转化。

三、从人形元年走向交付元年

大会现场，人形机器人已经从单纯的"吸睛"形象，转向订单竞争与交付能力的比拼。投资机构普遍认为，2025-2026 年将是"交付元年"，率先在场景中实现批量化落地的企业，将获得估值与市场份额的双重溢价。首程控股在大会期间也明确了战略判断：未来的竞争不仅是技术比拼，更是产业链协作、供应链韧性与商业模式验证的综合竞争。

随着行业逐步走向规模化应用，首程控股的全生态布局优势将更加凸显--既能在资本端持续赋能优秀企业成长，又能在运营端提供真实应用场景与商业化路径，推动机器人产业从"实验室"走向"大规模交付"，并最终反哺资本市场。

