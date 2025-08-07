极智嘉业绩加速兑现 具身智能打开高增长曲线！获摩根士丹利、德意志银行等知名机构首次覆盖并看好

香港，2025年8月7日 - (亚太商讯) - 近日，北京极智嘉科技股份有限公司（「极智嘉」，2590.HK）发布上市后首份财报预告。根据公告，2025年上半年，公司预计实现收入约人民币9.95亿元至10.3亿元，同比增长27%至32%；净亏损同比大幅收窄90%至92%，降约人民币4,500万元至5,500万元；经调整净亏损进一步降至约人民币1,000万元至2,000万元，同比收窄90%至95%，积极增长信号明显，持续巩固To B机械人商业化领先地位。

随后，国信证券、德意志银行、中信证券、摩根士丹利陆续发布研报，首予极智嘉"优于大市"、"买入"、"增持"评级，一致看好公司成长潜力。综合考虑AMR行业景气度、公司在全球AMR龙头地位迭加盈利持续好转态势，预计其2025年有望实现扭亏为盈。作为"AI+机械人"代表企业，极智嘉构建了全栈AI技术架构，利用AI技术来优化AMR设置以提高仓库效率及客户粘性。

业绩强势增长背后，是极智嘉持续推进技术延展与场景深耕，尤其在「人工智能+」战略背景下，公司依托其自身优势，向具身智能领域加快拓展，为未来成长打开更大空间。

仓储机械人跑通AI商业模式，具身智能打开新蓝海

业绩预告显示，极智嘉业绩增长的核心引擎，仍源自其仓储移动机械人解决方案的强势交付。在「人工智能+」政策导向下，极智嘉通过「AI算法+机械人技术」，颠覆传统的仓储自动化逻辑，实现从软件决策层对硬件的柔性调度，以更低部署成本、更快响应速度，在「人工智能+仓储」的场景中，跑通了AI商业化的闭环，也为其技术外溢打下坚实基础。

作为人工智能的前沿方向，具身智能正从技术验证迈向实际应用，展现出广阔的发展潜力。与生产制造场景中差异化的工位应用、项目规模小不同，仓储场景具备高度一致性、项目规模大等天然优势，更易实现技术复制和规模化扩张，使其成为to B的机械人领域最优质的市场，同时也成为具身智能落地的理想场景。业内普遍判断，具身智能在B端的路径，极可能从仓储起步实现规模落地，再延伸至制造、商用乃至家用领域。

极智嘉瞄准这一发展趋势，于近日设立北京极智嘉具身智能科技有限公司，进军具身智能领域，作为其技术实力的延伸。据了解，该公司将聚焦机械手拣货、通用机械人等具身智能技术研发和相关产品业务，与其现有物流机械人业务实现紧密协同。借助现有的品牌和业务网络，极智嘉有望快速推进技术和产品的广泛商用。

三重壁垒加持，打造具身智能赛道稀缺目标

作为全球AMR机械人龙头，极智嘉已建立商业化能力、研发实力与场景数据三重优势，为其切入具身智能领域提供坚实支撑。

在商业化落地方面，极智嘉已连续六年稳居全球AMR仓储机械人市场第一，2024年营收达24亿元，逼近扭亏为盈，是港股机械人板块已上市企业中收入最大、商业化最成功的企业。截至2024年底，极智嘉服务全球40多个国家超800家客户，客户复购率高达75%，体现出极高粘性。公司的既有能力和资源，不仅为其具身智能技术和产品提供了成熟的应用场景与标杆验证管道，大大加速市场切入过程，更将为全球化落地和规模化扩张，提供保障。

在技术实力方面，截至2024年底，极智嘉拥有1,867项专利，竞争壁垒深厚。公司研发人员占比达41%，是同行业中规模最大的研发团队之一，并在机械人感知、决策与控制、多智能体协同等具身智能领域拥有深厚积累。公司开发了全球首个AMR机械人通用技术平台Robot Matrix、AMR市场最全面的ALL in one软件系统平台、自研协同优化算法平台。其AMR解决方案可最大可调度超5000台AMR，极大提升效率，且其解决方案的全球应用及复制，也验证了公司技术在复杂场景中体现出的鲁棒性、可靠性和可扩展性，证明了其强大的软硬件和算法研发实力。

在场景数据方面，极智嘉长期扎根真实业务场景，积累了海量作业数据和深刻的场景洞察，是其角逐具身智能的先天优势，不仅将显著加速技术验证，更将在未来具身智能模型的训练上，形成自我强化飞轮，持续扩大优势，在竞争中拉开身位。

行业向头部集中 价值重估窗口已开

当前，AMR（自主移动机械人）解决方案正成为仓储AMR全球市场自动化的主要驱动力，根据灼识咨询，2024年至2029年市场规模有望从390亿元增长至1620亿元，复合年增长率将高达33%。与此同时，头部效应日益显著，越是头部企业，越能形成品牌势能、客户粘性与成本优势，从而进一步提升市占率。极智嘉作为行业龙头，正处于这一「赢家通吃」逻辑的中心，将率先受益于行业扩张。

从资本市场角度看，作为机械人行业里少数已实现规模化收入的上市公司，极智嘉当前市销率仅约9倍，显著低于其他港股机械人企业。极智嘉凭借持续强化的商业模型、稳健扩大的全球版图，以及已率先跑通的AI商业化路径，有望成为港股市场AI机械人领域长期配置的核心目标之一，为其股价提供强劲支撑。

此外，极智嘉成熟的商业化模型、顶尖的研发资源、深厚的场景积累及数据资产，已为其抢占具身智能商业化蓝海备足弹药。随着具身智能业务持续突破，极智嘉的成长性与估值弹性将得到显著提升，打开资本市场估值上行空间。

