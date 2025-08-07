行业首家！曹操出行探索RWA代币化与稳定币支付 加速Robotaxi生态建设

香港，2025年8月7日 - (亚太商讯) - 8月6日，国内领先的科技出行平台曹操出行（股份代号：2643.HK）与香港持牌金融机构胜利证券（股份代号：8540.HK） 正式签署虚拟资产战略合作备忘录。双方将围绕现实世界资产（RWA）代币化、稳定币支付应用及合规数字货币发行三大方向展开深度合作。此次合作不仅是国内出行行业首次系统性探索RWA与稳定币等前沿数字金融工具的融合，更是曹操出行以金融科技创新盘活核心资产、加速Robotaxi（自动驾驶出租车）战略布局及释放绿色出行资产价值的关键一步。

（左二：曹操出行执行董事兼CEO龚昕；右二：胜利证券执行董事Kennix Chan；左一：曹操出行资本市场负责人Leo Liu；右一：胜利证券董事总经理Daphne Shao）

曹操出行执行董事兼CEO龚昕在签约仪式上表示："科技创新始终是驱动曹操出行发展的核心引擎。此次与胜利证券的战略合作，是我们拥抱数字经济、为未来Robotaxi规模化运营筑基、并释放绿色出行资产价值的重要举措。通过RWA将实体资产连接数字金融，我们不仅能优化资本效率、提升流动性，更能为未来高度自动化、智能化的出行服务网络构建创新的支付和价值流通基础设施，创造多维价值。"

目前曹操出行正稳步扩大Robotaxi车队规模，已于今年2月在苏州、杭州两地试点开启Robotaxi服务，并计划推出专为自动驾驶设计的L4级Robotaxi定制车型，同时构建覆盖车辆维保、能源补给等全场景的自动化运营系统。曹操出行Robotaxi业务具备稳定、长时间、可预测的运营特性，正是极具潜力的前沿RWA标的物。通过区块链技术及Web3.0创新模式，将加速推动Robotaxi产业的资产代币化进程，为行业注入新的发展动力。

作为吉利孵化的共享出行品牌，曹操出行规模持续高速增长。2024年曹操出行平台完成5.98亿笔网约车订单，2025年第一季度订单量同比增长51.8%。在智能换电网络方面，换电站已扩张至435座，服务自有车队及社会车辆，形成持续性的运营收入，并将受益于未来Robotaxi的规模化运营，进一步提升利用效率。

曹操出行所有定制车均为新能源汽车，新能源车辆已累计减少超过310万吨碳排放量，是符合全球绿色金融发展趋势的独特资产，RWA化有望开创性地将其环境效益转化为可量化且可交易的数字金融价值。

依托胜利证券在香港的合规牌照、基金管理及虚拟资产托管经验，曹操出行有望在香港监管框架下合规发行基于其优质出行资产的RWA基金或资产支持型代币。这为企业开辟了创新融资路径，更有助于借助区块链的透明性优势，向全球投资者清晰展现其稳健的运营基础、高质量的绿色资产以及对未来出行的前瞻布局。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network