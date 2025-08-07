U.S. Polo Assn. 被评为全球第一体育授权商，并荣登《License Global》权威榜单“全球顶级授权商”前 25 名

佛罗里达州西棕榈滩, 2025年8月7日 - (亚太商讯) - USPA Global 今日宣布，美国马球协会（USPA）官方品牌 U.S. Polo Assn. 再次入选《License Global》杂志 2025 年度“全球顶级授权商”榜单前 25 名，并被评为该权威榜单中的第一体育品牌。作为全球最大的体育与服装授权商之一，U.S. Polo Assn. 目前在总榜中位列第 23 名，与 NFL 球员工会、F1 一级方程式赛车以及 PGA 巡回赛等其他知名体育品牌并列。

U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. 与马球运动之间真实而深厚的联系持续引起全球年轻消费者和体育爱好者的共鸣，推动该品牌连续三年入围“全球顶级授权商”前 25 名，并荣获体育类品牌第一名。今年品牌的强劲排名，源于其在 2024 年创下的25 亿美元全球零售销售额新纪录。U.S. Polo Assn. 的全球影响力覆盖超过 190 个国家，旗下拥有 1,100 多家品牌门店、数千个额外零售网点、超过 1,200 万社交媒体粉丝，以及超过 50 个支持 20 种语言的电商平台。

“在《License Global》全球顶级授权商榜单中保持第 23 位的同时，荣获体育品牌第一名，是对我们全球品牌战略、USPA Global 团队不懈努力以及全球战略合作伙伴付出的有力认可，”USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示。USPA Global 是管理并运营数十亿美元规模 U.S. Polo Assn. 品牌的公司。他补充道：“能够与体育和时尚领域最具代表性的品牌并列，进一步巩固了我们作为全球高绩效品牌的地位，并体现了我们与运动、风格和全球消费者之间真实的联系。”

《License Global》的“全球顶级授权商榜单”被誉为授权行业的“名人录”，源自一项年度研究，统计各主要行业（包括娱乐、体育、食品饮料、企业品牌、时尚、艺术设计等）中授权商品的零售销售额。

“U.S. Polo Assn. 能在今年的《License Global》授权商榜单中被评为体育品牌第一名，直接反映了我们与全球战略合作伙伴之间建立的深厚互信关系，”USPA Global 全球授权与业务发展高级副总裁 Molly Robbins 表示。“我们始终专注于协同增长、产品卓越与持续一致的品牌故事，这一战略持续为我们注入动力，并推动我们在全球关键市场实现长期成功。”

若要被纳入榜单，每个品牌或企业实体必须提交基于全球授权商品零售销售额的统计数据。此外，《License Global》的编辑团队还会通过咨询行业消息来源、年度报告和财务文件，进行独立审核与验证。目前全球最大的品牌仍为华特迪士尼公司，其授权商品零售销售额高达 620 亿美元；排名第四的是 NBC 环球，达 170 亿美元；第六位为 华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），销售额为 150 亿美元。

Prince 补充道：“展望未来，我对 U.S. Polo Assn. 的全球增长潜力充满信心。我们正朝着在不久的将来突破 30 亿美元销售额的目标迈进，并将在现有地区以及新兴市场持续开设更多门店。”

关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 为美国马球协会（USPA）之官方品牌，该协会创立于 1890 年，是北美最大马球俱乐部与马球运动员联盟。今年，U.S. Polo Assn. 与美国马球协会（USPA）共同庆祝品牌成立 135 周年，持续从体育汲取灵感。 U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值，并透过逾 1,100 间品牌零售店及数千个销售据点，在全球超过 190 个国家提供男装、女装、童装、配件与鞋类产品。 透过与美国 ESPN 及印度 Star Sports 的历史性协议，U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事首次转播至全球数百万体育迷，让这项激动人心的运动登上世界舞台。

据《License Global》报导，U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一，与 NFL、NBA 和 MLB 并列。此外，该品牌亦因于全球及数位市场的成长，获得多项国际奖项肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体，也多次出现在 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等财经平台。

欲了解更多资讯，请造访 uspoloassnglobal.com 并追踪 @uspoloassn。USPA Global 为 USPA 子公司，负责营运全球价值数十亿美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。透过其子公司 Global Polo Entertainment（GPE），USPA Global 亦营运提供体育与生活风格内容的 Global Polo TV。

联络资讯

Kaela Drake

PR & Communications Specialist

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596

Stacey Kovalsky

VP, Global PR & Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

来源: U.S. Polo Assn.

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network