WRC 2025前瞻: 首程控股机器人生态阵容与创投分论坛将集中亮相

香港，2025年8月7日 - (亚太商讯) - 2025 年 8 月 8 日，以"让机器人更智慧，让具身体更智能为主题的 2025世界机器人大会（WRC）将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心盛大启幕。这场机器人行业年度盛会，既是对过去十年产业跃迁的系统回顾，更是面向"人形机器人商业化元年"的全景展望。

本届大会规模创历年之最，汇聚 200 余家中外头部机器人企业，展示超 1500件尖端展品。其中，100 余款新品将在大会期间全球首发，覆盖人形机器人、核心零部件、工业自动化、服务机器人等多个技术高地与产业热点。同期举办的创新馆、应用馆、技术馆三大展区，将呈现从"底层硬件"到"交付应用"的多维融合趋势，充分释放"机器人+"时代的未来图景。

一、多家被投企业集体参展，展现具身智能前沿成果

作为中国智能基础设施资产服务的引领者，首程控股（0697.HK）将深度参与本届世界机器人大会，旗下多家机器人企业集中亮相，涵盖人形机器人整机、底层硬件、智能感知、基础模型等关键技术方向，构成业内领先的"具身智能生态矩阵"。本次集中展出将重点呈现在工业制造、服务协作、科研教育等应用场景的最新进展，全面展现中国机器人产业从技术突破迈向规模化落地的演进路径。

宇树科技：专注于消费级、行业级高性能通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售，是全球首家公开零售高性能四足机器人并最早实现行业落地的公司，全球销量历年领先。

加速进化：打造人形机器人、操作系统、开发工具等软硬件平台，致力于加速具身智能的落地。

银河通用：市场领先的具身多模态大模型通用机器人企业，致力于为全球用户提供通用机器人产品，并已率先在商业、工业、医疗等场景中广为应用。

星海图：一家专注于具身智能基础模型及具身智能机器人研发的人工智能公司。

松延动力：致力于通用人工智能本体，机器人仿生，以及具身操作系统等多个方向的研发。

自变量：聚焦自研"通用具身智能大模型"，以真实世界数据为主要数据来源，构建具备精细操作能力的通用机器人，是国内最早采用完全端到端路径实现通用具身智能大模型的公司之一。

北京人形机器人创新中心：国内首家具身智能软硬件全栈科技公司，由首程控股参与投资设立。围绕通用机器人平台"天工"和通用具身智能平台"慧思开物"两大核心任务开展攻坚，致力于打造具有全球影响力的具身智能创新策源地和应用示范高地。

二、主办核心分论坛，打造机器人资本与技术协同平台

8月10日，首程控股将主办本届大会最受关注的创投分论坛之一--"2025 机器人创投主题交流会"，与旗下产业社群平台"参加学院"共同承办，携手《科创板日报》等机构，共同聚焦"机器人量产元年"的关键议题。

作为机器人产业入局先行者，首程控股已构建起覆盖股权投资、融资租赁、示范落地、生态孵化的全周期支持体系，重点布局具身智能、工业自动化、医疗机器人等前沿方向，依托北京机器人产业发展投资基金及旗下相关产业基金、产业园区与基础设施平台优势，持续推动产业协同发展。正因在机器人投资领域的深度参与与多维赋能能力，首程控股得以主办本次创投分论坛，并代表创投行业推动产业资本与科技创新的高效对接。

本次论坛将邀请中国顶尖机器人企业创始人、投资机构决策人、研究机构代表，共议技术演进、融资生态、商业落地等产业关键问题，并现场揭晓"2025 中国最具投资价值机器人公司 TOP 20"与"最具成长潜力 TOP 30"两大榜单，成为洞察赛道趋势与投资风向的重要窗口。

三、产业资本深度赋能，打造机器人产业落地加速器

近年来，首程控股围绕"资本运营+资产融通"核心战略，持续构建覆盖投资、技术落地、生态服务于一体的机器人产业支持体系。通过管理的北京机器人产业发展投资基金与旗下多支产业基金，首程控股已完成对数十家机器人创新企业的投资布局，重点覆盖具身智能、工业自动化、手术机器人、AI 感知与决策系统等前沿方向。

作为北京机器人产业发展投资基金的管理方，首程控股积极推动技术与场景、资本与政策的协同机制，持续推动机器人企业"从实验室走向场景、从样机走向量产"的关键一跃。

- 大会时间：2025 年 8 月 8 日-12 日

- 大会地点：北京经济技术开发区-北人亦创国际会展中心

- 创投分论坛时间：2025 年 8 月 10 日 下午

- 创投分论坛地点：北京经济技术开发区·北人亦创国际会展中心二层分会场

首程诚邀您共赴盛会，见证"人形机器人商业化"新进展！

