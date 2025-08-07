Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, August 7, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 6 August 2025, 18:09 HKT/SGT
Share:

来源 Phoenitron Holdings Limited
品创控股电子商务业务2025年上半年未经审核除税前溢利总额达约5,560万港元
- 强势增长助推人工智能数据服务转型

香港，2025年8月6日 - (亚太商讯) - 品创控股有限公司（「品创控股」或「公司」，连同其附属公司统称为「集团」；股份代号：8066）欣然宣布，集团电子商务业务持续高速增长，取得突破性佳绩。根据集团的全资附属公司山西动创数娱科技集团有限公司（「山西动创」）及赛博幻境（香港）有限公司（「赛博幻境」）各自的未经审核管理账目，截至2025年6月30日止六个月，电子商务业务及人工智能（AI）业务的未经审核总收入及未经审核除税前溢利总额分别达约6,090万港元及5,560万港元，反映集团电子商务业务增长之快速，以及前瞻布局人工智能领域的成功。

集团的电子商务业务涵盖泛娱乐数字生态系统会员电子商务平台 ─ 动创电商APP服务平台之运营，以及通过人工智能平台提供语音技术相关服务。集团一直锐意多元化发展业务组合，以把握发展蓬勃的数字经济及人工智能应用新发展商机。为促进业务拓展，集团于2024年收购山西动创，不仅引入具备丰富经验和客户资源雄厚的互联网运营团队，更藉此构筑私域流量运营的竞争优势，为集团进军AI领域及业务升级转型注入强劲动能。

私域电商平台的成功运营，不仅驱动集团业绩快速成长，更为集团累积逾10万名忠实会员。这些会员在赛博幻境的人工智能语音技术资料采集与标注业务中，将转化为逾10万的语音素材贡献者，此举将加速推动集团转型升级为人工智能数据服务企业。

集团电子商务业务及人工智能业务的卓越表现不仅标志着业务发展的重要里程碑，更为集团把握不断增长的电子商务平台行业及人工智能业务机遇奠定坚实基础。展望未来，集团将继续深耕私域电商平台运营及人工智能业务，全方位拓展电子商务业务，持续强化核心优势，全力推动业务实现高质量发展。同时，集团将继续寻求合适的投资机会，进一步提升集团的增长潜力，致力为股东创造可持续的回报。

关于品创控股有限公司
品创控股有限公司的使命是妥善运用公司所获得的资本与独特投资机会，为股东提供稳定的优渥收入与获利。品创由三个主要事业部门组成，包括智能卡制造服务、投资服务与资源回收投资，主要业务为生产及销售智能卡、提供定制智能卡应用系统、提供财务及管理咨询服务、废旧金属销售及贸易、以及媒体与娱乐行业之投资。公司的总部位于香港，旗下控股公司与投资则遍布大中华地区。

关于山西动创数娱科技集团有限公司
山西动创数娱科技集团有限公司（前称"海南动创数娱科技集团有限公司"）从事运营泛娱乐数字生态系统会员电子商务平台，平台主要提供带私域流量的娱乐电子商务，包括提供数字产品及服务。

关于赛博幻境（香港）有限公司
赛博幻境（香港）有限公司（前称"智能生产管理系统有限公司"）从事提供人工智能语音服务。



话题 Press release summary

部门 消费者, 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Phoenitron Holdings Limited
July 28, 2025 13:38 HKT/SGT
品创控股授购股权 订首三季完成7,500万港元盈利目标 彰显业绩信心 激励雇员共筑长远发展
Apr 17, 2024 19:20 HKT/SGT
品创控股入股杭州拜偲科 瞄准万亿电商市场
Aug 12, 2015 22:35 HKT/SGT
品创控股公布二零一五年中期业绩
June 17, 2015 16:42 HKT/SGT
品创控股五月收入创单月新高
Dec 16, 2014 20:25 HKT/SGT
品创控股加速推进液化气加汽站佈局签署数网点合作协议
Nov 5, 2014 20:50 HKT/SGT
品创控股与昆仑能源正式签订首个液化气加气站之为期二十年之合作合约
Oct 29, 2014 21:34 HKT/SGT
品创控股计划与昆仑能源联袂进军长三角液化气市场
Mar 19, 2014 14:00 HKT/SGT
品创控股计划与上海东孚成立合资公司
Mar 19, 2013 07:34 HKT/SGT
品创控股正式开展台湾废金属贸易业务
June 28, 2012 08:00 HKT/SGT
品创控股与中国中铁物贸签订框架协议
May 11, 2012 09:02 HKT/SGT
品创控股公布二零一二年第一季度业绩
Apr 2, 2012 08:00 HKT/SGT
品创控股与福建物资订立框架协议
Mar 26, 2012 08:05 HKT/SGT
品创控股公布二零一一年全年业绩
Feb 20, 2012 10:50 HKT/SGT
品创控股之首个日本废弃车拆解工厂正式启用
Nov 29, 2011 19:26 HKT/SGT
品创控股之废弃车已开始解拆试产
Nov 14, 2011 08:00 HKT/SGT
品创控股公布二零一一年首三季业绩
Oct 10, 2011 08:00 HKT/SGT
品创控股与亚洲报废汽车供应商订立框架协议
Sept 26, 2011 22:45 HKT/SGT
品创控股正式开始经营报废汽车业务
Sept 18, 2011 23:15 HKT/SGT
品创控股将抓紧国策带来的商机
Aug 12, 2011 09:35 HKT/SGT
品创控股公布二零一一年中期业绩
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       