品创控股电子商务业务2025年上半年未经审核除税前溢利总额达约5,560万港元

香港，2025年8月6日 - (亚太商讯) - 品创控股有限公司（「品创控股」或「公司」，连同其附属公司统称为「集团」；股份代号：8066）欣然宣布，集团电子商务业务持续高速增长，取得突破性佳绩。根据集团的全资附属公司山西动创数娱科技集团有限公司（「山西动创」）及赛博幻境（香港）有限公司（「赛博幻境」）各自的未经审核管理账目，截至2025年6月30日止六个月，电子商务业务及人工智能（AI）业务的未经审核总收入及未经审核除税前溢利总额分别达约6,090万港元及5,560万港元，反映集团电子商务业务增长之快速，以及前瞻布局人工智能领域的成功。

集团的电子商务业务涵盖泛娱乐数字生态系统会员电子商务平台 ─ 动创电商APP服务平台之运营，以及通过人工智能平台提供语音技术相关服务。集团一直锐意多元化发展业务组合，以把握发展蓬勃的数字经济及人工智能应用新发展商机。为促进业务拓展，集团于2024年收购山西动创，不仅引入具备丰富经验和客户资源雄厚的互联网运营团队，更藉此构筑私域流量运营的竞争优势，为集团进军AI领域及业务升级转型注入强劲动能。

私域电商平台的成功运营，不仅驱动集团业绩快速成长，更为集团累积逾10万名忠实会员。这些会员在赛博幻境的人工智能语音技术资料采集与标注业务中，将转化为逾10万的语音素材贡献者，此举将加速推动集团转型升级为人工智能数据服务企业。

集团电子商务业务及人工智能业务的卓越表现不仅标志着业务发展的重要里程碑，更为集团把握不断增长的电子商务平台行业及人工智能业务机遇奠定坚实基础。展望未来，集团将继续深耕私域电商平台运营及人工智能业务，全方位拓展电子商务业务，持续强化核心优势，全力推动业务实现高质量发展。同时，集团将继续寻求合适的投资机会，进一步提升集团的增长潜力，致力为股东创造可持续的回报。

关于品创控股有限公司

品创控股有限公司的使命是妥善运用公司所获得的资本与独特投资机会，为股东提供稳定的优渥收入与获利。品创由三个主要事业部门组成，包括智能卡制造服务、投资服务与资源回收投资，主要业务为生产及销售智能卡、提供定制智能卡应用系统、提供财务及管理咨询服务、废旧金属销售及贸易、以及媒体与娱乐行业之投资。公司的总部位于香港，旗下控股公司与投资则遍布大中华地区。

关于山西动创数娱科技集团有限公司

山西动创数娱科技集团有限公司（前称"海南动创数娱科技集团有限公司"）从事运营泛娱乐数字生态系统会员电子商务平台，平台主要提供带私域流量的娱乐电子商务，包括提供数字产品及服务。

关于赛博幻境（香港）有限公司

赛博幻境（香港）有限公司（前称"智能生产管理系统有限公司"）从事提供人工智能语音服务。

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