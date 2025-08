Wednesday, 6 August 2025, 18:21 HKT/SGT Share:

来源 Cornerstone Robotics 全球首例!康诺思腾手术机器人完成临床场景下自主手术验证 - 研究成果登上顶级期刊《Science Robotics》

香港,2025年8月6日 - (亚太商讯) - 近日,中国在手术机器人具身智能领域迎来重要技术突破。8月5日,香港中文大学召开新闻发布会,正式宣布由该校多学科团队,携手中国手术机器人企业康诺思腾(Cornerstone Robotics),成功开发出全球首个手术机器人多功能自动化具身智能平台,并在康诺思腾自主研发的Sentire思腾®腔镜手术机器人上,完成了全球首例临床场景下的自主手术验证。 相关研究成果以《Surgical Embodied Intelligence for Generalized Task Autonomy in Laparoscopic Robot-assisted Surgery》为题,发表在机器人领域权威期刊《Science Robotics》,该期刊由《Science》杂志旗下出版,最新影响因子为27.5,五年影响因子达32.9,是全球机器人研究领域最具影响力的学术平台之一。这是中国自主研发的腔镜手术机器人在具身智能领域首次完成活体动物实验,并验证多任务自主操作与人机协作能力、算法的通用性与系统的临床可行性,将引领行业朝着更智能、更协同、更普惠的方向加速演进。 本研究构建了一种面向手术任务自动化的具身智能新范式--VPPV(Visual Parsing, Perceptual Regressor, Policy Learning, Visual Servoing Controller),通过融合视觉基础大模型的稳健感知能力、强化学习范式的策略泛化能力,以及AI策略与传统控制的分层融合架构,使手术机器人自主操作在稳定性、灵活性与可迭代性方面实现新突破。区别于传统手术自动化方法中,对额外传感器输入或基于人工预定义规则与模型依赖的局限性,该研究成果是全球首创的手术具身智能框架,兼具全景感知、多任务泛化、精细伺服闭环以及人机协同的功能特点,可大幅降低研发与临床应用门槛,为下一代智能手术助手树立新标杆。研究团队基于自主研发的开源仿真平台SurRoL训练出多项具备泛化能力的AI策略,并成功实现"零样本迁移",该平台集成多模态感知、真实物理建模与多任务操作训练,覆盖手术机器人控制接口、仿真环境与强化学习引擎。 为了更接近真实的手术环境,研究团队分别使用离体猪胃组织(保留完整的胃网膜血管)和约30公斤活体猪模型进行了严格的验证实验,两次实验均由康诺思腾自主研发的Sentire思腾®腔镜手术机器人系统完成。在活体动物验证阶段,实验采用了创新的"监督自主性(supervised autonomy)"安全模式,使用Sentire思腾®腔镜手术机器人的高清立体内窥镜系统,无需任何额外传感器,即自主完成了纱布拾取、软组织牵引和血管夹闭等机器人手术辅助核心任务的操作,体现出高度的环境适应性、操控稳定性,以及临床转化的巨大潜力,为"人机共创"的具身智能外科手术协作模式提供现实支撑。 康诺思腾联合创始人、首席技术官兼首席运营官王泽睿博士作为本次研究的通讯作者表示:"Sentire思腾®腔镜手术机器人作为本次研究的核心系统之一,具备机械架构、电气架构、软件架构、机器人算法、图像信号处理以及高等能量控制等全栈自研的核心技术,这套商业整机手术机器人系统为AI自主方案在动态手术环境中的稳定部署和高精度运行提供了有力的保障。" 他进一步指出:"康诺思腾始终坚持全栈自研与垂直整合的研发战略,我们的底层技术、软硬件自主开发及系统集成优势,使核心产品系统架构具备卓越的可扩展性,展现出独特的AI就绪及AI友好特性。这不仅支持算法快速适配和部署,也确保机器人系统能够灵活应对不同任务需求与组织场景,真正为智能化手术发展提供了坚实平台。" 作为本项研究的技术协作方,康诺思腾团队与香港中文大学研究团队密切配合,成功在自主研发的Sentire思腾®腔镜手术机器人上完成了算法部署和活体验证。这一成果不仅验证了平台的开放架构与高度兼容性,更标志着AI手术辅助技术正加速走出实验室,进入临床转化的前沿。 康诺思腾创始人、首席执行官欧国威教授表示:"我们始终相信,科研与产业的深度融合是推动高端医疗装备技术突破的关键动力。此次合作不仅验证了具身智能算法在商用手术机器人平台上的实际落地能力,也体现出其在手术自动化领域的巨大应用潜力。康诺思腾将继续携手全球科研与临床伙伴,共同探索复杂任务自动化、人机协作新范式与智能系统监管机制,加速推动具身智能手术机器人走向真实临床。" 关于康诺思腾(Cornerstone Robotics) 康诺思腾(Cornerstone Robotics)是中国创新型手术机器人的独角兽企业,怀着"引领医疗创新,心系天下健康"的愿景,致力于打造安全高效的手术机器人平台,提升中国乃至全球范围优质医疗资源的可及性,让更多患者受益于高端医疗科技带来的高品质医疗服务。公司已在全球设立四大研发中心,并在中国香港、深圳、北京、上海和美国波士顿、英国朴次茅斯设有分支机构,在粤港澳大湾区建成超万平米的量产工厂。凭借雄厚的技术实力,公司已成功攻克技术难题,搭建起全面底层技术平台,由康诺思腾自主研发的Sentire思腾®腔镜手术机器人已完成多个重要专科的临床试验,并正式获得国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,同步在全球范围申请医疗器械认证,服务全球医护,惠及更多病患。 如欲了解更多,可浏览:https://www.csrbtx.com/



