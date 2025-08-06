港股机器人板块升温 首程控股领跑前线

香港，2025年8月5日 - (亚太商讯) - 8月4日，机器人产业ETF（159551）上涨2.44%，板块热度持续走高。人形机器人产业正步入从"技术爆点"向"场景兑现"的提速期。随着一系列行业事件密集催化，港股市场机器人板块进入新一轮结构性行情，其中最值得重点关注的标的之一，是已完成全链条布局的资产平台型公司--首程控股（0697.HK）。

一、 行业催化不断，人形机器人从展台走向场地

7月末举行的2025世界人工智能大会（WAIC）上，首次实现超150台人形机器人动态任务同台展示，覆盖工业、服务、医疗等多个场景，成为AIGC之后AI应用最具想象力的落地方向。与以往"静态展示"不同，本届展会首次呈现"任务级应用"，机器人在清扫、接待、搬运等场景中实现了类人化操控，标志着"硬件+算法+算力"协同模式加速成熟。

与此同时，宇树科技开启IPO辅导、智元机器人筹备百台新品发布大会、世界机器人大会即将揭幕等密集消息叠加，正在持续强化板块情绪，并将产业链上的优质标的推向聚光灯下。

而在港股市场，具有产业穿透力、已参与核心厂商实战、并掌握"投资+运营"落地能力的代表性公司仍属稀缺，首程控股正好填补这一空白。

二、 从大会到应用，首程控股构建机器人产业的"场景通路"

在一众仍停留于"资本故事"讲述阶段的公司中，首程控股的机器人战略已走入深水区，其角色正从投资方转向产业链接者与平台推动者。

从行业桥梁层面来看，在即将举行的2025世界机器人大会中，首程控股主办了大会官方分论坛"机器人行业创投主题交流会"，聚焦"机器人量产元年"背景下的投资逻辑与场景落地策略。该论坛吸引了数十位头部机器人企业创始人和机构投资人，成为链接技术、资本与产业需求的重要平台。

从场景落地层面来看，在同期举办的世界人形机器人运动会上，首程控股亦通过旗下北京机器人租赁公司，为赛事训练阶段提供了包括加速进化、星海图、松延动力在内的78台机器人设备，服务于足球、田径、场景赛等多个核心项目。多家被投企业还将亲自参赛，形成从技术验证到竞技检验的完整闭环。

平台协同层面：依托"投资+租赁+代理+运营"的产业架构，首程控股已逐步形成一条覆盖研发、测试、交付、训练、反馈的机器人应用通路，成为港股市场中极少数具备真实产业穿透力的平台型公司。

从主办分论坛、到实训设备支持、再到多家被投企业实战参赛，首程控股正在用一整套可复用、可扩展、可沉淀的数据与能力矩阵，持续拓宽机器人产业"从研发到场景"的落地通道。

三、港股稀缺估值洼地，产业穿透力打开重估空间

在当前国内机器人产业链上行周期中，大量公司仍处于估值高位或尚未上市阶段。而港股市场中，拥有实际运营能力、标的处于低估区间、产业兑现步入加速期的公司极为稀缺。

目前首程控股股价仍处于1.9港元附近，已完成连续多轮股份回购，管理层用"真金白银"释放对公司中长期价值的高度认可。在港股资金偏好"高成长+场景逻辑"资产的背景下，具备"机器人+REITs+医疗科技"三重底层资产能力的首程控股，有望成为本轮机器人行情中最具穿透力的产业平台。

Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network