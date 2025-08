Tuesday, 5 August 2025, 14:50 HKT/SGT Share: AI+储能:范式集团与海博思创成立合资公司 市场前景广阔

香港,2025年8月5日 - (亚太商讯) - 8月4日,范式集团与海博思创签署合作协议,双方出资成立合资公司,业务覆盖"AI+储能"领域。这一合作标志着AI在能源存储的深度应用迈出关键一步,将为构建更智能、高效、安全的能源体系注入强大动力。 在范式集团创始人戴文渊与海博思创创始人、董事长、首席执行官张剑辉的见证下,范式集团首席财务官刘楠与海博思创董事会秘书、首席财务官高书清代表双方公司签署合作协议,为双方未来的深度合作写下注解。范式集团联合创始人、首席研究科学家陈雨强与海博思创技术总裁杨洸等双方管理团队共同见证了这一重要时刻。



AI赋能 范式集团驱动储能智慧升级 作为核心技术引擎,范式集团将其在人工智能领域的前沿积累全面注入新公司:依托范式领先的AI Agent+世界模型能力,赋予储能系统前所未有的"智慧大脑"。电力市场AI解决方案能够实时预测电网供需两端的波动,结合储能自身的技术特点,动态优化储能场站的充放策略,提升效率的同时,达到经济收益最大化。 与此同时,范式集团在能源行业的智能化应用已然拥有丰富的实践经验,相关技术也已经成功应用于负荷预测、电网优化、虚拟电厂等场景。此次合作将把其在能源领域特有的AI洞察力与海博思创的储能硬件深度融合,实现从"感知"到"决策"再到""执行"的闭环智能管理。 坚实底座 海博思创铸就储能卓越基石 依托储能系统研发、生产及全生命周期管理领域的技术实践,海博思创将成为合资公司的坚实后盾,提供其在储能系统全链条的顶尖能力: 储能作为AI赋能能源革命的核心应用场景,具有重要的战略意义。海博思创以AI技术作为创新驱动力,依托研发、制造、运维、运营、交易等维度的海量数据基础,构建了基于AI算法的储能场景应用平台,实现了储能系统全生命周期的智能化运维管理,有力地推动了企业向综合能源服务商的转型升级。 AI+储能 引领智慧能源革命 范式集团与海博思创战略携手,绝非简单的技术叠加,而是通过深度协同,解决制约储能大规模发展的核心挑战: 海博思创创始人、董事长、首席执行官张剑辉在签约仪式上表示:"在全球能源格局重塑的当下,AI技术正成为推动能源变革的关键变量。海博思创与范式集团分别是储能与人工智能领域的领军者。两家公司的理念高度契合,通过此次合作,我们将实现储能技术与AI算法的深度融合,达到1+1>2的协同效应。" 提及"AI+储能",范式集团创始人戴文渊表示,新能源产业空间广阔,但天然波动性与系统复杂性正成为发展瓶颈。破解之道就在于双核驱动:储能构筑能源流转的物理基石,AI打造智能决策的数字中枢--前者稳定"波峰波谷",后者优化"发-输-配-用"全链条效率。 今天,范式集团与海博思创强强联合,将在"AI+储能"领域占有一席之地,创造出高于现有数十倍的产值。



范式集团与海博思创的合作,将是储能产业走向数智化的关键一步。当顶尖AI大脑与强健储能躯干完美结合,制约储能大规模发展的种种挑战都被解决,"AI+储能"将释放其前所未有的潜力,共同推动全球能源转型进程。



