Tuesday, 5 August 2025, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 Atlas Lithium Corporation Atlas Lithium 的 Neves 项目完成最终可行性研究,预估内部报酬率为 145%,回本期为 11 个月

佛罗里达州博卡拉顿,2025年8月5日 - (亚太商讯) - Atlas Lithium Corporation(纳斯达克股票代码:ATLX)(“Atlas Lithium”或“公司”),一家领先的锂开发公司,很高兴宣布 SGS Canada Inc.(“SGS”)已完成公司百分之百持有的 Neves 锂项目(“项目”)的最终可行性研究(“DFS”),这是一份依据美国《Regulation S-K》第 1300 项(“Regulation S-K 1300”)准则所编制的技术报告。这个硬岩项目非常适合作为低成本的露天采矿作业,因为其锂辉石矿床相对靠近地表。该项目位于巴西米纳斯吉拉斯州,涵盖 Atlas Lithium 拥有的 98 项锂矿权中的 4 项。根据 DFS 的详细资料,Neves 项目预计将带来强劲的财务指标,内部报酬率(“IRR”)为 145%,自开始营运起 11 个月内回本,税后净现值(“NPV”)为 5.39 亿美元。值得注意的是,DFS 预估 Neves 项目的运营生产成本仅为每公吨 489 美元锂精矿,使 Atlas Lithium 成为全球成本最低的生产商之一。这些指标的完整细节已包含于 DFS 中,并作为公司截至 2025 年 6 月 30 日季度财报(Form 10-Q)所附的文件,提交至美国证券交易委员会。Marc-Antoine Laporte 为 DFS 根据 Regulation S-K 1300 所认定的合格人员,来自 SGS——一家在矿产项目测试、检验与认证服务方面享有盛誉的全球领导企业。 业界领先的资本效率与低运营成本 DFS 报告指出,该项目预计所需的直接资本支出为 5,760 万美元,远低于巴西其他已公告项目的资本成本。值得注意的是,Atlas Lithium 此前已投入约 3,000 万美元,用于购置及运输项目中新制造的致密介质分离(DMS)工厂至巴西。公司已取得两笔非稀释性预付款协议,合计 4,000 万美元锂精矿销售额,并获得其他方的额外资金意向,包括十年期债务融资选项,这些皆可支持项目的资本需求。 公司认为,DFS 验证了该项目强劲的经济效益,使其成为全球资本效率最高且硬岩锂矿开发成本最低的项目之一。该项目将采用已验证的 DMS 技术,全面的冶金测试显示预期锂回收率达 61.7%,能生产高品质、低杂质的锂精矿。此相对简单且低风险的 DMS 处理方法,最大限度地降低了技术复杂性与运营风险,同时实现低环境影响。 Atlas Lithium 拥有的矿权,详见 DFS 报告,已于 2025 年 5 月 27 日获得巴西矿业暨能源部颁发“Portaria de Lavra”(采矿许可证)资格——这是巴西最高层级的矿权所有权,允许持续进行采矿作业。项目内多个矿床区域沿走向与深度仍有资源扩展空间,预计将延长矿山寿命。此外,项目矿权范围内仍有多处高潜力地质目标,为未来勘探提供诱人机会。 本项目位于被称为“锂谷”的 Vale do Jequitinhonha 中已发展完善的 Araçuaí 斑岩区,享有便利的基础设施,包括邻近交通网络、水源与技术熟练的劳动力。该项目符合由巴西整合与区域发展部颁布的东北部发展总署(SUDENE)税收优惠,企业所得税率将从 34% 降至 15.25%,进一步提升获利能力。 Atlas Lithium 董事长兼首席执行官 Marc Fogassa 表示:“DFS 显示,我们最初聚焦开发一个低资本需求、短期内可获利的锂生产资产的愿景,可能带来卓越的回报。低资本强度与快速回本期的组合,预计将为股东创造非凡价值,并使 Atlas Lithium 得以受惠于 Neves 项目及我们拥有的其他高潜力锂矿区未来的有机扩展机会。更重要的是,我们在 Vale do Jequitinhonha 地区创造了大量优质就业机会,展现本项目对社会的重大贡献。” 资深领导团队推动项目执行 在与 SGS 共同完成最终可行性研究(DFS)后,Atlas Lithium 的项目管理主管暨工程副总裁 Eduardo Queiroz 先生负责监督项目执行工作。Queiroz 先生拥有超过二十年的丰富经验,专注于管理复杂且大型的采矿项目。 Queiroz 先生表示:“DFS 展现了本项目的技术稳健性,采用经 SGS 这家锂产业顶尖公司验证的成熟致密介质分离(DMS)技术与全面的冶金测试成果。随着我们的加工厂已完全建造且资金到位,且现有 DFS 报告,我们已系统性降低了项目风险。我很荣幸能领导 Atlas Lithium 成为锂生产商之旅的执行阶段。” Salinas 与 Clear:下一个扩展前沿 Atlas Lithium 战略性地布局于巴西广泛的区域锂矿勘探组合,特别是通过推进公司百分之百持有的 Salinas 项目与 Clear 项目。Atlas Lithium 的 Salinas 项目距离先前由 Latin Resources 持有的 Colina 锂资产仅 5 英里,该资产是 Pilbara Minerals 于 2024 年以约 3.7 亿美元收购 Latin Resources 的主要原因之一。在 Salinas 项目中,Atlas Lithium 已取得有希望的初步成果,包括发现极靠近地表的富锂辉石斑岩,以及土壤地球化学和 LIDAR 地质测绘的高度正面结果。 Atlas Lithium 的 Clear 项目距离 Sigma Lithium 正在运营的锂矿不足 4 英里,展现重大未开发潜力,并同样从土壤地球化学及 LIDAR 地质测绘中获得非常正面的结果。 关键矿产多元化布局 Atlas Lithium 亦持有 Atlas Critical Minerals Corporation(OTCQB: JUPGF)约 30% 股权,该公司另行从事铀、稀土、钛和石墨的勘探计划。 关于 Atlas Lithium Corporation Atlas Lithium Corporation(纳斯达克代码:ATLX)是一家专注于推动 Neves 项目投产的锂开发公司。Neves 项目的最终可行性研究显示卓越的经济效益,内部报酬率达 145%、净现值 5.39 亿美元,且回本期仅 11 个月。Neves 项目已获得运营许可,其致密介质分离工厂亦已购置并运抵巴西。Atlas Lithium 拥有约 539 平方公里的锂矿权,为巴西上市公司中锂矿勘探面积最大的公司。此外,Atlas Lithium 目前持有 Atlas Critical Minerals Corporation(OTCQB: JUPGF)约 30% 股权。 安全港声明 本新闻稿包含《1933年证券法》第27A条及《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述系基于 Atlas Lithium 及其子公司当前计划、估算与预测,且受固有风险与不确定因素影响,实际结果可能与前瞻性陈述有所不同。此类陈述包括但不限于市场及产业细分成长、需求及新旧产品接受度;生产、储量、销售、盈余、收入、利润率或其他财务项目之任何预测;管理层对未来运营之计划、策略及目标;未来经济状况或绩效之任何陈述;在巴西经营业务之不确定性;以及对未来事件之所有假设、期望、预测、意图或信念。因此,投资者不应对该类前瞻性陈述过度依赖。实际结果可能因以下因素(含但不限于)与前瞻性陈述有所差异:Atlas Lithium 成功组装及启动其模块化工厂的能力;Neves 锂项目依最终可行性研究(DFS)报告达成预测产量、开发计划及成本估算;实际与估计矿产储量及资源、实际与估计开发及运营成本、估计与实际产量之差异;持续进行的岩土技术分析结果;巴西之营商环境;整体经济状况、地缘政治事件及法规变更;资金可得性;Atlas Lithium 维持竞争地位之能力;空头操控股价的行为;及对核心管理团队的依赖。 公司及其子公司相关其他风险详述于公司于2025年3月28日向美国证券交易委员会(SEC)提交之 Form 10-K“风险因素”章节,以及2025年8月4日提交之 Form 10-Q 中。亦请参阅公司于 SEC 所提交的其他文件,均可于 www.sec.gov 查阅。此外,任何前瞻性陈述仅代表公司当前之观点,且不应视为代表其后续任何日期之观点。公司明确否认有义务更新任何前瞻性陈述。 投资人关系

Gary Guyton

投资人关系副总裁

+1 (833) 661-7900

gary.guyton@atlas-lithium.com

https://www.atlas-lithium.com/

@Atlas_Lithium



话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Atlas Lithium Corporation Dec 4, 2023 21:00 HKT/SGT Atlas Lithium在2024年首次生产前已获得充分资金支持 更多新闻 >> Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   