来源 Absolute Pure EnviroSci Limited (APEL) 顶尖专家云集大湾区科技论坛 共议“化废为宝 产业升级 湾区共创” 前沿科技引领绿色产业升级

香港,2025年8月4日 - (亚太商讯) - 由大湾区经贸协会、大湾区学院、中华环保联合会及Absolute Pure EnviroSci Limited("APEL")旗下"香港科技大学-APEL环境科学健康与环境创新联合实验室联合主办的"化废为宝、产业升级、湾区共创"科技论坛于2025年7月29日在香港盛大举行,吸引近百位科创界权威、行业领袖及商界精英共襄盛举,聚焦固废治理与新材料应用、智能制造赋能工业升级、低碳建材创新应用、粤港澳政策协同及智能水质监测与净化科技等前沿议题,以科技创新驱动循环经济,为大湾区可持续发展注入新动能。 本次活动特邀多位行业标杆人物发表演讲,包括香港特别行政区政府环境及生态局副局长黄淑娴女士, JP、湖南建投六建集团副总经理刘坤先生、APEL主席钟伟强博士、大湾区经贸协会荣誉会长及大湾区荣誉院士郑文聪教授, BBS, MH, JP、中华环保联合会副主任陈永晖先生,以及香港科技大学化学及生物工程学系、环境及可持续发展学部教授杨经伦教授。多位嘉宾从政策、产业、绿色创新与区域协作等多角度剖析湾区机遇,为大湾区高质发展建言献策。 香港特别行政区政府环境及生态局副局长黄淑娴女士表示:"为推动低碳转型并及时把握绿色发展带来的经济机遇,香港已与粤港澳大湾区内地城市建立固定的合作机制,积极探索'无废城市'区域共建模式。两地以区域优势互补策略,推动大湾区可回收物料的资源化利用,共同发展循环经济。通过创新、合作和政策引导,我们将能把环保挑战转化为新的机遇。希望今天的讨论能够激发更多的创新思维和合作机会,让我们携手共创绿色未来。" 湖南建投六建集团副总经理刘坤先生指出:"科技的未来属于敢于突破的实践者,我们能将'化废为宝'的智慧、'产业升级'的魄力、'港区共创'的格局融成一体,充分发挥投资与基建的多领域优势,为香港可持续高质量发展做出贡献。" APEL 主席钟伟强博士表示:"科技是推动新时代经济转型和提升竞争力的关键引擎。我们要善用科技力量,实践'化废为宝',推动产业升级和绿色发展。香港凭藉企业家精神、创新技术、完善基建和国际连系,具备打造世界级产业集群的独特优势。在新时代的发展格局中,官、产、学、研、投五方应紧密合作,推动智能制造、绿色科技和高端制造业,加强与大湾区城市的联动。APEL 将继续配合政府政策,促进科技融合与环保创新,助力香港成为新型工业化的典范,为本地以至全球的可持续发展注入新动力。" 大湾区经贸协会荣誉会长及大湾区荣誉院士郑文聪教授表示:"我们深信科技创新是推动区域经济高质量发展的核心动力,今天的论坛正是我们迈向绿色、智慧、可持续未来的重要一步。通过智能化的固废处理和资源再生技术,不仅能大幅减少废弃物对环境的压力,还能将其转化为高附加值的新材料,推动绿色产业链的延伸,有效助力国家'碳达峰、碳中和'目标的实现。" 本次活动吸引近百位科创界权威、行业领袖及商界精英共襄盛举,出席嘉宾包括香港特别行政区政府环境及生态局副局长黄淑娴女士, JP(右五)、湖南建投六建集团副总经理刘坤先生(右四)、义合控股有限公司主席詹燕群先生(左五)、APEL主席钟伟强博士(右三)、APEL董事杨学光博士(左四)、大湾区经贸协会创办人赖国伟博士(左一)、大湾区经贸协会荣誉会长及大湾区荣誉院士郑文聪教授, BBS, MH, JP(左三)、中华环保联合会副主任陈永晖先生(右二)、中国科学院北京中科科技创新发展研究院数字低碳研究所所长陈伟光博士(右一),以及香港科技大学化学及生物工程学系、环境及可持续发展学部教授杨经伦教授(左二)。 飞灰资源化技术势成推动大湾区循环经济发展的关键引擎 随后进行的"化废为宝、产业升级、湾区共创"科技论坛,汇聚多位来自不同领域的专家学者与业界代表,围绕三大主题进行深入交流,为绿色科技与湾区产业升级注入崭新洞见。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规对飞灰的处置和利用作出了明确规定,要求对飞灰进行无害化、资源化利用,减少对环境的污染。湖南建投六建集团海外公司副经理黄菁女士详细剖析飞灰、污泥等多源固废综合治理与新材料融合的优势及案例。中国科学院北京中科科技创新发展研究院数字低碳研究所所长陈伟光博士指出,2030年起全国逐步减少飞灰填埋量,鼓励实现零填埋。针对飞灰中的氯盐、重金属等污染物,现有整合填埋方式将被创新技术取代,通过二步法工艺实现资源化转型,构建完整产业价值链,为全球固废近零填埋提供可行路径。 论坛主持人APEL主席钟伟强博士(左)与中国科学院北京中科科技创新发展研究院数字低碳研究所所长陈伟光博士(中)

及湖南建投六建集团海外公司副经理黄菁女士(右)共同探讨废物资源化与循环科技。 在新型工业化与智能制造方面,香港生产力促进局新型工业化部总经理单铭贤工程师及生物医学专家顾问蔡永达博士分享了自动化、数字化和AI驱动的工业升级方案。香港生产力促进局新型工业化部总经理单铭贤工程师表示:"香港正迈向'新质时代',特区政府推出的'新型工业化资助计划(NIFS)'和'新型工业加速计划(NIAS)',旨在资助智能及绿色制造的企业在香港设立新智能生产线。生产力局亦通过提供一系列未来技能培训培育未来工程师,并推动新能源、生物健康、先进制造、新材料及人工智能等新兴领域的发展,巩固香港国际创新中心地位。"香港生产力促进局新型工业化部生物医学专家顾问蔡永达博士表示:"生产力局在推动香港生命健康及新能源产业研发成果商业化所进行的措施和项目中,与一家本地企业合作以促进氢能产业的发展,计划兴建香港首座绿色制氢设施,利用堆填区产生的天然沼气制氢。该设施所生产的氢气符合GB/T 37244-2018质量标准,纯度≥99.97%,除了供交通运输使用,亦适用于其他下游应用场景。" 论坛主持人APEL主席钟伟强博士(左)与香港生产力促进局新型工业化部总经理单铭贤工程师(中)及香港生产力促进局

新型工业化部生物医学专家顾问蔡永达博士(右)共同探讨新型工业化与智能制造议题。 关于智能水务创新成果,香港科技大学化学及生物工程学系、环境及可持续发展学部副教授韩伟教授及香港科技大学 (HKUST)-Absolute Pure EnviroSci Limited (APEL) 联合实验室首席应用科学家陆朗霆先生则分享了智能水质监测及高效净化技术的最新突破。陆朗霆先生表示:"水资源是维系人类生命与生态环境健康的关键。APEL 研发的 Wisepura Aquapura 采用了全球首创的多孔结构矽微囊专利技术,与水接触时智能控释其活性物质,有效针对供水系统、空调系统及下水道系统中超过 30 种细菌、真菌及病毒,同时满足多种应用场景的需求。目前,这项创新技术已在香港多处公共基础设施广泛应用。更重要的是,矽微囊系统可多次循环使用,且在使用寿命结束后能安全处理,有效减轻环境负担。" 香港科技大学化学及生物工程学系、环境及可持续发展学部副教授韩伟教授(左)及香港科技大学 (HKUST)-Absolute Pure EnviroSci Limited (APEL) 联合实验室首席应用科学家陆朗霆先生(右)于论坛上分享了智能水质监测及高效净化技术的最新突破。 关于中华环保联合会

中华环保联合会是经国务院批准、民政部注册,生态环境部为行业管理部门,由热心环保事业的人士、企业、事业单位自愿结成的、非营利性的、全国性的社团组织。中华环保联合会的宗旨是围绕实施可持续发展战略,围绕实现国家环境与发展的目标,围绕维护公众和社会环境权益,充分体现中华环保联合会"大中华、大环境、大联合"的组织优势,发挥政府与社会之间的桥梁和纽带作用,促进中国环境事业发展,推动全人类环境事业的进步。 关于大湾区经贸协会

大湾区经贸协会是由社会精英倡导创立的经济贸易及融资配对平台,愿景及使命是配合国家政策,致力推动大湾区的经济发展。积极为各个领域提供商业、经济和融资配对服务,搭建起企业与政府、企业与企业之间的桥梁,促进大湾区成为全球领先的经济体。 关于大湾区学院

大湾区学院由大湾区经贸协会创办,目的是配合国家的粤港澳大湾区战略规划发展,培育环球企业领袖人才,维持香港作为首屈一指的国际金融中心;并与国际知名高等学府联合举办高端人才培训认证课程"大湾区院士",与及颁授荣誉名衔予对社会及大湾区建设有杰出贡献的政、商、学界知名人士。 关于APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited("APEL")为香港联合交易所主板上市公司--义合控股有限公司(香港主板上市编号:1662)的间接非全资附属公司。以改善生活品质及居住环境为使命, APEL 主要从事健康与环境科技创新的研究、开发及商业化。基于其多层次杀菌涂层技术(MAP-1),APEL 已在四个关键领域:飞机空气净化、水质净化、畜牧健康和环保建材,研发专门的应用配方,旨在应对全球迫切挑战。2024 年 1 月 10 日,APEL与香港科技大学共同建立"香港科技大学-APEL 环境科学健康与环境创新联合实验室",就创新的健康和环境技术进行研发及成果转化。APEL 期待与全球研究人员和行业伙伴合作,推动更多健康与环境科技创新。为布局国际健康与环境卫生的市场,APEL 现正于大坂 The Lab.举行创新互动展览会,展示三大旗舰产品--Wisepura 水质及空气净化系统、GERMAGICTM 抗菌涂层和 GERMAGICTM PET 宠物健康及护理方案,把握亚洲健康科技产业的发展机遇。 如有垂询,请联络:

