来源 Level Infinite 《Rust Mobile》正式预告片发布,首次试玩演示将在2025年科隆游戏展亮相 全新电影式预告片展示了《Rust Mobile》保留PC版前作的核心玩法,从激烈的玩家对战(PvP)到基地突袭一应俱全,同时还具备移动端的便捷性与灵活性

玩家可于8月20日至24日在科隆游戏展(Gamescom)上抢先试玩《Rust Mobile》

欢迎玩家前往 rustmobile.com 进行预注册

深圳, 2025年8月2日 - (亚太商讯) - Level Infinite 欣喜宣布,《Rust Mobile》这款官方授权的经典PC生存游戏《Rust》移动端改编作品,即将公开展示游戏玩法特色。《Rust Mobile》忠实还原了原作中残酷的生存体验,并融合了为移动端量身打造的创新内容,预计将在 2025 年科隆游戏展(Gamescom)上首次向公众开放试玩。 《Rust Mobile》正式发布

现已开放预先注册 观看电影式预告片 这里. 由 Facepunch Studios 官方授权,《Rust Mobile》忠实还原原作不妥协的硬核精神,为玩家带来熟悉而深刻的生存体验。从开放世界探索、残酷的 PvP 战斗,到基地建设,以及信任与背叛交织的紧张氛围,移动版全面捕捉了《Rust》的精髓。 游戏采用第一人称视角,营造出一个实时沉浸的世界。无论是野外猛兽,还是敌对玩家,危险无处不在。游戏中的沙盒环境可自由探索,拥有动态昼夜循环、天气系统以及区域生物群落,为环境策略增添深度。搜刮、制造、建造、突袭与永久死亡等核心玩法也完整保留,每一个决策都可能关乎生死。 在《Rust Mobile》中,玩家可选择完全投入 PvP 对抗,或按自己的节奏生存,提供更高自由度,同时仍保留原作那种充满紧张与危机感的氛围。专为移动端生活方式量身打造,无论你是在家、通勤途中,还是忙里偷闲,都可以随时加入这场生存挑战。 2025 科隆游戏展独家试玩演示 《Rust Mobile》将正式亮相 2025 年科隆游戏展(gamescom 2025),这是全球规模最大的游戏盛会之一,将于 8 月 20 日至 24 日在德国科隆举行,届时游戏将首次面向公众开放试玩。 热爱生存与 PvP 的玩家请前往 6.1 展厅 C-051g 展位,亲身体验全新的《Rust Mobile》玩法,还可在现场领取限量版海报与周边商品(送完即止)。 自今年早些时候在加拿大进行技术测试以来,《Rust Mobile》在画质、玩法系统及内容方面均获得了显著提升,如今已准备就绪,邀您开启一场史诗级的生存冒险。 如需了解更多信息或进行预注册,请访问 rustmobile.com。你也可以关注游戏的 X(原 Twitter)账号与 YouTube 频道,获取最新动态。游戏展开放时间请参考 www.gamescom.global。 关于 Level Infinite Level Infinite 是腾讯旗下的全球游戏品牌,致力于为全球玩家带来高质量、原创性的互动游戏体验,让玩家随时随地畅玩精彩内容。Level Infinite 还为全球开发者与合作工作室提供丰富的资源与服务,助力其游戏潜力全面释放。 作为全球热门游戏的发行商,Level Infinite 旗下作品包括《PUBG MOBILE》、《王者荣耀》、《胜利女神:妮姬》,同时也深度参与《沙丘:觉醒》(Funcom)、《战锤 40K:暗潮》等多款知名合作项目的开发与发行。 了解更多,请访问 www.levelinfinite.com。 联系信息

