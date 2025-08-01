《Rust Mobile》正式预告片发布，首次试玩演示将在2025年科隆游戏展亮相

深圳, 2025年8月2日 - (亚太商讯) - Level Infinite 欣喜宣布，《Rust Mobile》这款官方授权的经典PC生存游戏《Rust》移动端改编作品，即将公开展示游戏玩法特色。《Rust Mobile》忠实还原了原作中残酷的生存体验，并融合了为移动端量身打造的创新内容，预计将在 2025 年科隆游戏展（Gamescom）上首次向公众开放试玩。

《Rust Mobile》正式发布

现已开放预先注册

观看电影式预告片 这里.

由 Facepunch Studios 官方授权，《Rust Mobile》忠实还原原作不妥协的硬核精神，为玩家带来熟悉而深刻的生存体验。从开放世界探索、残酷的 PvP 战斗，到基地建设，以及信任与背叛交织的紧张氛围，移动版全面捕捉了《Rust》的精髓。

游戏采用第一人称视角，营造出一个实时沉浸的世界。无论是野外猛兽，还是敌对玩家，危险无处不在。游戏中的沙盒环境可自由探索，拥有动态昼夜循环、天气系统以及区域生物群落，为环境策略增添深度。搜刮、制造、建造、突袭与永久死亡等核心玩法也完整保留，每一个决策都可能关乎生死。

在《Rust Mobile》中，玩家可选择完全投入 PvP 对抗，或按自己的节奏生存，提供更高自由度，同时仍保留原作那种充满紧张与危机感的氛围。专为移动端生活方式量身打造，无论你是在家、通勤途中，还是忙里偷闲，都可以随时加入这场生存挑战。

2025 科隆游戏展独家试玩演示

《Rust Mobile》将正式亮相 2025 年科隆游戏展（gamescom 2025），这是全球规模最大的游戏盛会之一，将于 8 月 20 日至 24 日在德国科隆举行，届时游戏将首次面向公众开放试玩。

热爱生存与 PvP 的玩家请前往 6.1 展厅 C-051g 展位，亲身体验全新的《Rust Mobile》玩法，还可在现场领取限量版海报与周边商品（送完即止）。

自今年早些时候在加拿大进行技术测试以来，《Rust Mobile》在画质、玩法系统及内容方面均获得了显著提升，如今已准备就绪，邀您开启一场史诗级的生存冒险。

如需了解更多信息或进行预注册，请访问 rustmobile.com。你也可以关注游戏的 X（原 Twitter）账号与 YouTube 频道，获取最新动态。游戏展开放时间请参考 www.gamescom.global。

关于 Level Infinite

Level Infinite 是腾讯旗下的全球游戏品牌，致力于为全球玩家带来高质量、原创性的互动游戏体验，让玩家随时随地畅玩精彩内容。Level Infinite 还为全球开发者与合作工作室提供丰富的资源与服务，助力其游戏潜力全面释放。

作为全球热门游戏的发行商，Level Infinite 旗下作品包括《PUBG MOBILE》、《王者荣耀》、《胜利女神：妮姬》，同时也深度参与《沙丘：觉醒》（Funcom）、《战锤 40K：暗潮》等多款知名合作项目的开发与发行。

了解更多，请访问 www.levelinfinite.com。

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来源: Level Infinite

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