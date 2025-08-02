Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, August 2, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 1 August 2025, 23:45 HKT/SGT
Share:

来源 Everest Medicines Limited
云顶新耀宣布增加对I-Mab的战略投资 开发自研新一代肿瘤免疫疗法的全球价值

香港，2025年8月1日 - (亚太商讯) - 云顶新耀（股份代号：1952.HK）宣布进一步战略增持I-Mab公司股份，将向I-Mab公司投资3,090万美元（折合约2.426亿港元）。交易完成后，连同此前已持有的股份，云顶新耀将合计持有I-Mab约16.1%股权，成为其第一大股东。

据悉，云顶新耀将以每份1.95美元的价格，认购I-Mab新发行的15,846,154份美国存托股票（ADS），总代价为3,090万美元（折合约2.426亿港元）。交易完成后，云顶新耀将合计持有15,846,154份美国存托股票及6,078,571股普通股，占I-Mab已发行总股本约16.1%，其中包括云顶新耀已持有的6,078,571股普通股。此次交易也吸引了多家国际知名机构投资者共同参与，包括Janus Henderson Investors、Adage Capital Partners LP、Woodline Partners及Exome Asset Management。

此次战略投资不仅是云顶新耀深化免疫肿瘤布局的重要举措，也凸显了双方在临床开发和商务拓展层面的高度互补。I-Mab近期披露，其核心管线Givastomig（Claudin 18.2 x 4-1BB双特异性抗体）在联合免疫治疗用于一线胃癌治疗的1b期剂量递增研究中显示出83%的客观缓解率（ORR），展现出巨大的临床价值潜力。I-Mab所拥有的差异化4-1BB受体靶向平台及双特异性抗体管线，与云顶新耀自主研发的AI+mRNA平台、自体生成CAR-T平台以及正在推进的mRNA治疗性肿瘤疫苗和自体生成CAR-T管线高度互补, 构成新一代肿瘤免疫治疗产品矩阵。

此外，I-Mab在美国具备卓越的临床开发能力，结合云顶新耀在亚洲的临床开发优势，将有助于加速双方管线产品的研发进程，实现自研新一代肿瘤免疫疗法的全球价值。

云顶新耀首席执行官罗永庆表示："此次增加对I-Mab的战略性股权投资，进一步推动了我们在全球范围布局新一代肿瘤免疫治疗管线，标志着云顶新耀在新一代肿瘤免疫疗法领域的战略布局迈出关键一步。云顶新耀已打造国际领先的、拥有自主知识产权的 AI+mRNA平台及自体生成CAR-T平台，重点推进mRNA肿瘤治疗性疫苗、自体生成CAR-T疗法等核心自研产品，聚焦肿瘤及自身免疫性疾病等重大治疗领域。

我们的战略方向与I-Mab差异化的4-1BB平台及其双特异性抗体管线高度契合，包括我们高度关注的肿瘤候选药物Givastomig（Claudin 18.2 x 4-1BB双特异性抗体）、及Ragistomig（PD-L1 x 4-1BB双特异性抗体），构成新一代肿瘤免疫治疗产品矩阵。云顶新耀及其董事会认为，此次投资基于I-Mab的新一代肿瘤免疫产品管线及其在美国的临床开发能力和优势，可与公司在亚洲市场的深厚布局形成高度互补和协同，推动核心自研管线产品在中美市场的研发及价值提升。这为云顶新耀的 AI+mRNA 平台及自体生成 CAR-T 平台的全球化开发注入强劲动力。双方有望充分发挥各自在中美两地的专业能力，协同开展临床开发和商务拓展。我们期待与I-Mab紧密合作，为中国及全球的肿瘤患者带来更多突破性的治疗选择。"

此次战略投资不仅强化了云顶新耀在新一代免疫肿瘤治疗领域的布局，也进一步拓展了其自研AI驱动mRNA平台的全球化发展路径。作为"授权引进+自主研发"双轮驱动战略的重要组成部分，公司在AI+mRNA平台的构建与国际化推进方面持续取得实质性进展。多个管线项目正聚焦于肿瘤及自身免疫疾病领域，稳步推进临床前研究。未来，云顶新耀将加快全球范围内的临床开发和注册进程，并积极拓展与国际领先生物制药企业的战略合作，进一步释放平台价值，致力于为全球患者带来突破性治疗方案。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Everest Medicines Limited
July 25, 2025 10:01 HKT/SGT
云顶新耀宣布配售股份 拟集资约15.725亿港元
July 15, 2025 17:34 HKT/SGT
云顶新耀股价创阶段新高 通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14"中美双报"再释mRNA平台潜力
July 4, 2025 18:40 HKT/SGT
云顶新耀发布AI+mRNA平台新突破 重塑中国mRNA国际竞争格局
July 3, 2025 17:52 HKT/SGT
云顶新耀公布EVER001-1b/2a期阶段性数据 专家看好其作为新一代BTK疗法的潜力
June 20, 2025 14:42 HKT/SGT
云顶新耀加速全球布局 耐赋康(R)与EVER001双引擎释放创新药价值潜力
June 12, 2025 16:26 HKT/SGT
耐赋康(R)与EVER001协同发力 云顶新耀推动肾病治疗进入精准管理新阶段
June 9, 2025 12:35 HKT/SGT
云顶新耀EVER001亮相ERA 2025 探索原发性膜性肾病治疗新路径
May 7, 2025 18:06 HKT/SGT
云顶新耀宣布耐赋康(R)获得中国国家药品监督管理局完全批准 全面拓展IgA肾病治疗人群
Apr 22, 2025 10:11 HKT/SGT
云顶新耀"摘B"成功 盈利能力与创新价值获双重验证
Mar 19, 2025 18:41 HKT/SGT
云顶新耀启动嘉善工厂伊曲莫德生产建设项目 加速本地化供应布局
Mar 10, 2025 18:09 HKT/SGT
云顶新耀"AI+创新药"第一股成港股18A黑马
Mar 7, 2025 19:16 HKT/SGT
云顶新耀股价创3年新高 AI+mRNA赋能管线重塑估值
Feb 26, 2025 14:18 HKT/SGT
云顶新耀发布伊曲莫德（VELSIPITY(R)）完整维持期数据 创新研发实力再获认可
Feb 19, 2025 14:25 HKT/SGT
高盛上调云顶新耀目标价至48.32港元 认可其商业化进程加速
Jan 8, 2025 16:59 HKT/SGT
云顶新耀引入新的国际投资者 首席执行官罗永庆及管理层坚定看好公司未来发展
Jan 2, 2025 10:48 HKT/SGT
新版国家医保药品目录落地 全球首个IgA肾病对因治疗药物耐赋康(R)纳入报销
Dec 18, 2024 14:20 HKT/SGT
云顶新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY(R)）大湾区内地首张处方在佛山正式落地
Dec 17, 2024 10:47 HKT/SGT
云顶新耀宣布中国国家药品监督管理局正式受理伊曲莫德（VELSIPITY(R)）
Dec 12, 2024 11:47 HKT/SGT
云顶新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY(R)）在中国澳门的首张处方落地
Dec 11, 2024 10:56 HKT/SGT
云顶新耀：加速肾病领域创新 迈向全球生物制药领先地位
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       