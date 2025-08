Friday, 1 August 2025, 23:45 HKT/SGT Share:

来源 Everest Medicines Limited 云顶新耀宣布增加对I-Mab的战略投资 开发自研新一代肿瘤免疫疗法的全球价值

香港,2025年8月1日 - (亚太商讯) - 云顶新耀(股份代号:1952.HK)宣布进一步战略增持I-Mab公司股份,将向I-Mab公司投资3,090万美元(折合约2.426亿港元)。交易完成后,连同此前已持有的股份,云顶新耀将合计持有I-Mab约16.1%股权,成为其第一大股东。 据悉,云顶新耀将以每份1.95美元的价格,认购I-Mab新发行的15,846,154份美国存托股票(ADS),总代价为3,090万美元(折合约2.426亿港元)。交易完成后,云顶新耀将合计持有15,846,154份美国存托股票及6,078,571股普通股,占I-Mab已发行总股本约16.1%,其中包括云顶新耀已持有的6,078,571股普通股。此次交易也吸引了多家国际知名机构投资者共同参与,包括Janus Henderson Investors、Adage Capital Partners LP、Woodline Partners及Exome Asset Management。 此次战略投资不仅是云顶新耀深化免疫肿瘤布局的重要举措,也凸显了双方在临床开发和商务拓展层面的高度互补。I-Mab近期披露,其核心管线Givastomig(Claudin 18.2 x 4-1BB双特异性抗体)在联合免疫治疗用于一线胃癌治疗的1b期剂量递增研究中显示出83%的客观缓解率(ORR),展现出巨大的临床价值潜力。I-Mab所拥有的差异化4-1BB受体靶向平台及双特异性抗体管线,与云顶新耀自主研发的AI+mRNA平台、自体生成CAR-T平台以及正在推进的mRNA治疗性肿瘤疫苗和自体生成CAR-T管线高度互补, 构成新一代肿瘤免疫治疗产品矩阵。 此外,I-Mab在美国具备卓越的临床开发能力,结合云顶新耀在亚洲的临床开发优势,将有助于加速双方管线产品的研发进程,实现自研新一代肿瘤免疫疗法的全球价值。 云顶新耀首席执行官罗永庆表示:"此次增加对I-Mab的战略性股权投资,进一步推动了我们在全球范围布局新一代肿瘤免疫治疗管线,标志着云顶新耀在新一代肿瘤免疫疗法领域的战略布局迈出关键一步。云顶新耀已打造国际领先的、拥有自主知识产权的 AI+mRNA平台及自体生成CAR-T平台,重点推进mRNA肿瘤治疗性疫苗、自体生成CAR-T疗法等核心自研产品,聚焦肿瘤及自身免疫性疾病等重大治疗领域。 我们的战略方向与I-Mab差异化的4-1BB平台及其双特异性抗体管线高度契合,包括我们高度关注的肿瘤候选药物Givastomig(Claudin 18.2 x 4-1BB双特异性抗体)、及Ragistomig(PD-L1 x 4-1BB双特异性抗体),构成新一代肿瘤免疫治疗产品矩阵。云顶新耀及其董事会认为,此次投资基于I-Mab的新一代肿瘤免疫产品管线及其在美国的临床开发能力和优势,可与公司在亚洲市场的深厚布局形成高度互补和协同,推动核心自研管线产品在中美市场的研发及价值提升。这为云顶新耀的 AI+mRNA 平台及自体生成 CAR-T 平台的全球化开发注入强劲动力。双方有望充分发挥各自在中美两地的专业能力,协同开展临床开发和商务拓展。我们期待与I-Mab紧密合作,为中国及全球的肿瘤患者带来更多突破性的治疗选择。" 此次战略投资不仅强化了云顶新耀在新一代免疫肿瘤治疗领域的布局,也进一步拓展了其自研AI驱动mRNA平台的全球化发展路径。作为"授权引进+自主研发"双轮驱动战略的重要组成部分,公司在AI+mRNA平台的构建与国际化推进方面持续取得实质性进展。多个管线项目正聚焦于肿瘤及自身免疫疾病领域,稳步推进临床前研究。未来,云顶新耀将加快全球范围内的临床开发和注册进程,并积极拓展与国际领先生物制药企业的战略合作,进一步释放平台价值,致力于为全球患者带来突破性治疗方案。



