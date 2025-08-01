协合新能源公布2025年中期业绩：做强企业 提高盈利的确定性

香港，2025年8月1日 - (亚太商讯) - 协合新能源集团有限公司（"协合新能源"或"集团"；股份代码：0182.HK） 公布集团截至2025年6月30日止六个月（"期内"）之中期业绩。回顾期内，集团新建电厂陆续投运，融资成本进一步降低。面对中国新能源聚集区域限电形势趋于严峻和综合电价整体下行的双重挑战，集团主营业务承压，收入和利润均出现下降。对此，集团根据环境的变化，及时调整发展战略，以提高盈利的确定性为目标，调整业务策略，重视质量，以提高效率、创造价值为原则，提升电厂收益水平，强化电力交易能力。

报告期内，集团持续经营业务收入实现14.00亿元（人民币，下同），较去年同期降低6.6%；集团权益持有人应占溢利2.82亿元，归母净利润率为20%；基本每股盈利3.58分。截至2025年6月30日，集团资产净值为89亿元；每股净资产为1.11元。

2025年上半年，集团继续布局全球重点市场，项目开发能力持续增强。其中，在中国境内新获取风电投资项目（年度建设指标）600MW，在中国以外地区获取152.5MW光伏项目和300MW储能项目。项目开发过程中，多维联动集团的电厂运维、 设计、 咨询、电力交易等专业服务业务，新签的电厂运维及设计咨询外部客户合同额增长显著。

报告期内，集团周密策划并有序组织部署，实现多个项目如期并网。2025年上半年，集团新增投产项目权益容量191MW，其中风电140MW，光伏51MW。截至2025年6月30日，集团持有并网发电的风电及光伏电厂权益装机容量4,778MW，较上年同期增长18.0%。其中，风电厂权益装机容量3,844MW，同比增长10.9%；光伏电厂权益装机容量934MW，同比增长60.2%。平价项目装机容量3,380MW，占权益容量的70.7%

2025年上半年，在部分电厂风资源欠佳、限电加剧以及综合电价下行等不利影响下，集团发电收入下滑2.1%，发电利润亦有所下降。期内，集团权益发电量为4,759GWh，与去年同期持平；投资的风电电厂加权平均利用小时数为1,142小时，光伏电厂加权平均利用小时数为531小时。为有效对冲行业整体电价下行的不利影响，集团强化绿电交易、绿证销售，2025年上半年绿电交易电量较上年同期上涨26%。

与此同时，本集团发力精细化和专业化管理，不断降低融资成本，提高电厂生产效率。期内，集团新增提款的平均融资成本3.15%，综合融资利率降至3.63%，均处于历史低位；设备故障损失电量同比下降40%。

协合新能源集团有限公司*董事局主席刘顺兴先生表示："面对新能源行业形势的快速变化，本集团进行了一系列经营调整。我们以提高效率、创造价值为指导原则，优化了业务策略。同时，围绕"精细化和专业化"加强管理，多方面实现了降本增效。我们还着力夯实并强化电力交易能力，狠抓电力营销，积极加强绿电交易和绿证销售，积极发展全球业务，诸多举措已初见成效。展望未来，本集团已制定并正在实施新的发展战略，将以"做强企业、提高盈利的确定性"为指导思想，更加重视发展质量，致力于为股东带来更丰厚的投资回报。"

关于协合新能源集团有限公司

协合新能源集团（CNE）是一家绿色电力开发及运营企业，在全球开展风能、太阳能及储能业务。CNE总部位于新加坡，并在香港联交所主板上市。CNE致力于通过提供高质量的清洁能源和专业服务，促进人与自然的可持续和谐发展。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network