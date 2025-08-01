灵活运用服务型平台优势 镁信健康打造港人北上一站式就医体验

香港，2025年8月1日 - (亚太商讯) - 港人北上就医成为大势所趋，惟跨境医疗理赔在申请上往往需时较长，难免带来不便。有见及此，内地最大的「医药多元支付平台」上海镁信健康科技集团股份有限公司（下称镁信健康），早前与中再寿险（香港）共同发布「大湾区跨境医疗解决方案」，通过整合内地与香港医疗资源，配合自主研发的AI技术，大大提升理赔效率，全方位满足香港保险用户跨境互联互通的医疗服务需求。

关注到愈来愈多港人到内地寻求体检、用药及专科治疗等服务，镁信健康创始人兼首席执行官张小栋于7月24日在香港出席一场以「粤港澳大湾区医疗保险发展」为主题的行业论坛指出，港人选择北上就医，除了基于广州、深圳等大湾区城市的医疗设备丰富，还有价格实惠外，亦取决于内地在新药研发领域属世界顶尖的地区之一，目前在研新药约占全球百分之三十。」

结合平台优势 实现三大目标

镁信健康作为服务型平台，也是发挥协同效应的「连接者」，张小栋强调，公司积极通过自身优势，联合众多保险公司，围绕着「好医、好药、好支付」的理念，实现三大目标。其一是「把药带进来」：通过依托镁信创新药械的资源优势，将最新上市的癌症、罕见病特效药等全球先进药械带给大湾区患者；其二是「把医连起来」：提供内地公立医院专家预约、陪诊、第二诊疗意见、住院手术安排等全流程服务，全面提升港人北上就诊的便利度和满意度。

他补充，最后是「把支付变简单」：通过镁信健康独特的「一码直付」平台，探索实现患者北上就医无需垫付，让跨境医疗的保险理赔如同扫码支付般简便快捷。

据本报了解，作为内地保险业内首个在公立医院实现商业保险直付的平台，「一码直付」平台是镁信健康的旗舰产品，重点支持用户实现"先就医、后付费"的就医新体验。根据数据显示，「一码直付」平台目前已与内地2万多家医院建立合作关系，意味着用户在上述合作医院网络内就医，仅需在平台申请专属二维码，即可在门诊、住院、买药的场景中，透过出示二维码直接完成商保结算，全程无需垫付，轻松自在就医。

配置合适平台 覆盖流程全面

对于联同中再寿险（香港）发布的「大湾区跨境医疗解决方案」，张小栋形容，这是跨境健康险迈向服务一体化、标准化的重大转变，重点在于将传统上「一张保单+事后报销」的单一形态，升级为「保险+资源+支付」的标准化解决方案模式。

「简单而言，就是通过整合内地与香港医疗资源，将医疗系统、药品及支付服务集中在同一个平台。」他阐述，由此每位客户投购保单后，皆可透过镁信健康配置适用的服务平台，如手机应用程序（APP）或微信小程序等，全面覆盖患者跨境就医前的规划，至就医中的费用直付、医疗服务协调，再到就医后的康复说明等整个流程，实现保险与医疗服务的深度融合。

重视商业保险 加强跨境医疗保障

提到内地于7月发布「商业健康保险创新药品目录」，引来包括香港媒体在内的关注，特别是对跨境医疗的潜在影响。张小栋表示，有关政策阐明商业保险在健康保障体系中的角色，正从补充赔付转向核心保障力量，主要可体现于四大层面。「以政策为例，国家医保局首次以『双目录』形式，将超出基本医保范围的高值创新药单独纳入目录，意味着商业保险在中国多层次保障体系中，已正式由『补充』升格为与医保并行的『战略支付方』。」

他续说，从患者角度来看，伴随不断完善与推进医保、商保等多元化支付方式，有助更广泛地减轻他们的用药负担；对保险公司而言，藉此可为设计更贴近患者需求的产品，提供明确方向，促进药企、保险机构、医疗机构的深度合作，构建更完善的医疗与保险支付生态。

「针对跨境医疗，这份目录让香港居民在内地就医时，可借助商业保险获得更多创新药的治疗机会，同时为香港保险机构与内地合作提供新契机，也为服务平台带来将政策红利转化为快速落地的商业机会。」张小栋直言，镁信健康将借此东风，进一步优化跨境医疗服务，推动两地医疗资源与保险服务深度融合，助力商业保险在跨境健康保障中发挥更大作用。

自主研发AI系统 加速理赔自动化

要有效解决申请流程繁琐冗长等跨境就医的理赔问题，张小栋认为，AI在当中担当重要角色。「镁信健康视AI为重构支付流程、提高协同效率，以至优化服务体验的核心驱动力，特别通过自主研发的AI智慧中枢mind42.ai，深度赋能支付全链路。除了通过分析医疗数据，为保险公司提供精准定价模型，实现合理控费外，更能利用机器学习算法预测风险趋势，提前制定应对策略，加强风险控制。」

「在理赔环节方面，我们已引入AI技术实现自动化审核，医疗审核覆盖率超过60%，促使平均审核时长由需要数天至数周，大幅缩减至10分钟以内，全面提升理赔效率。」他同时称，AI技术亦有助突破语言限制，如内地的医疗报告多以中文撰写，但香港的保险公司一般要求理赔申请人提供英文的医疗报告，过去单是翻译已耗费不少时间。AI技术的精进令有关问题迎刃而解，加速理赔全自动化的推展。

随着跨境医疗愈趋普惠化及标准化，张小栋展望镁信健康将与更多保险公司携手合作，共同开发多元化的创新保险产品，将更多创新药纳入保险保障范围，为更多患者实现创新药可及性。而保险保障范围扩大亦可吸引更多投保人，帮助保险公司提高保费收入，实现不断自我强化增长的良性循环，既可降低服务成本，也能规范就医流程、服务质量及理赔依据，确保不同层面的患者都能获得标准化服务。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network