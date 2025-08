Friday, 1 August 2025, 14:41 HKT/SGT Share: 灵活运用服务型平台优势 镁信健康打造港人北上一站式就医体验

香港,2025年8月1日 - (亚太商讯) - 港人北上就医成为大势所趋,惟跨境医疗理赔在申请上往往需时较长,难免带来不便。有见及此,内地最大的「医药多元支付平台」上海镁信健康科技集团股份有限公司(下称镁信健康),早前与中再寿险(香港)共同发布「大湾区跨境医疗解决方案」,通过整合内地与香港医疗资源,配合自主研发的AI技术,大大提升理赔效率,全方位满足香港保险用户跨境互联互通的医疗服务需求。 关注到愈来愈多港人到内地寻求体检、用药及专科治疗等服务,镁信健康创始人兼首席执行官张小栋于7月24日在香港出席一场以「粤港澳大湾区医疗保险发展」为主题的行业论坛指出,港人选择北上就医,除了基于广州、深圳等大湾区城市的医疗设备丰富,还有价格实惠外,亦取决于内地在新药研发领域属世界顶尖的地区之一,目前在研新药约占全球百分之三十。」 结合平台优势 实现三大目标 镁信健康作为服务型平台,也是发挥协同效应的「连接者」,张小栋强调,公司积极通过自身优势,联合众多保险公司,围绕着「好医、好药、好支付」的理念,实现三大目标。其一是「把药带进来」:通过依托镁信创新药械的资源优势,将最新上市的癌症、罕见病特效药等全球先进药械带给大湾区患者;其二是「把医连起来」:提供内地公立医院专家预约、陪诊、第二诊疗意见、住院手术安排等全流程服务,全面提升港人北上就诊的便利度和满意度。 他补充,最后是「把支付变简单」:通过镁信健康独特的「一码直付」平台,探索实现患者北上就医无需垫付,让跨境医疗的保险理赔如同扫码支付般简便快捷。 据本报了解,作为内地保险业内首个在公立医院实现商业保险直付的平台,「一码直付」平台是镁信健康的旗舰产品,重点支持用户实现"先就医、后付费"的就医新体验。根据数据显示,「一码直付」平台目前已与内地2万多家医院建立合作关系,意味着用户在上述合作医院网络内就医,仅需在平台申请专属二维码,即可在门诊、住院、买药的场景中,透过出示二维码直接完成商保结算,全程无需垫付,轻松自在就医。 配置合适平台 覆盖流程全面 对于联同中再寿险(香港)发布的「大湾区跨境医疗解决方案」,张小栋形容,这是跨境健康险迈向服务一体化、标准化的重大转变,重点在于将传统上「一张保单+事后报销」的单一形态,升级为「保险+资源+支付」的标准化解决方案模式。 「简单而言,就是通过整合内地与香港医疗资源,将医疗系统、药品及支付服务集中在同一个平台。」他阐述,由此每位客户投购保单后,皆可透过镁信健康配置适用的服务平台,如手机应用程序(APP)或微信小程序等,全面覆盖患者跨境就医前的规划,至就医中的费用直付、医疗服务协调,再到就医后的康复说明等整个流程,实现保险与医疗服务的深度融合。 重视商业保险 加强跨境医疗保障 提到内地于7月发布「商业健康保险创新药品目录」,引来包括香港媒体在内的关注,特别是对跨境医疗的潜在影响。张小栋表示,有关政策阐明商业保险在健康保障体系中的角色,正从补充赔付转向核心保障力量,主要可体现于四大层面。「以政策为例,国家医保局首次以『双目录』形式,将超出基本医保范围的高值创新药单独纳入目录,意味着商业保险在中国多层次保障体系中,已正式由『补充』升格为与医保并行的『战略支付方』。」 他续说,从患者角度来看,伴随不断完善与推进医保、商保等多元化支付方式,有助更广泛地减轻他们的用药负担;对保险公司而言,藉此可为设计更贴近患者需求的产品,提供明确方向,促进药企、保险机构、医疗机构的深度合作,构建更完善的医疗与保险支付生态。 「针对跨境医疗,这份目录让香港居民在内地就医时,可借助商业保险获得更多创新药的治疗机会,同时为香港保险机构与内地合作提供新契机,也为服务平台带来将政策红利转化为快速落地的商业机会。」张小栋直言,镁信健康将借此东风,进一步优化跨境医疗服务,推动两地医疗资源与保险服务深度融合,助力商业保险在跨境健康保障中发挥更大作用。 自主研发AI系统 加速理赔自动化 要有效解决申请流程繁琐冗长等跨境就医的理赔问题,张小栋认为,AI在当中担当重要角色。「镁信健康视AI为重构支付流程、提高协同效率,以至优化服务体验的核心驱动力,特别通过自主研发的AI智慧中枢mind42.ai,深度赋能支付全链路。除了通过分析医疗数据,为保险公司提供精准定价模型,实现合理控费外,更能利用机器学习算法预测风险趋势,提前制定应对策略,加强风险控制。」 「在理赔环节方面,我们已引入AI技术实现自动化审核,医疗审核覆盖率超过60%,促使平均审核时长由需要数天至数周,大幅缩减至10分钟以内,全面提升理赔效率。」他同时称,AI技术亦有助突破语言限制,如内地的医疗报告多以中文撰写,但香港的保险公司一般要求理赔申请人提供英文的医疗报告,过去单是翻译已耗费不少时间。AI技术的精进令有关问题迎刃而解,加速理赔全自动化的推展。 随着跨境医疗愈趋普惠化及标准化,张小栋展望镁信健康将与更多保险公司携手合作,共同开发多元化的创新保险产品,将更多创新药纳入保险保障范围,为更多患者实现创新药可及性。而保险保障范围扩大亦可吸引更多投保人,帮助保险公司提高保费收入,实现不断自我强化增长的良性循环,既可降低服务成本,也能规范就医流程、服务质量及理赔依据,确保不同层面的患者都能获得标准化服务。



