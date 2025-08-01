云天励飞拟赴港上市：中国AI推理芯片独角兽



香港，2025年8月1日 - (亞太商訊) - 近年来，在企业数字化浪潮、消费电子迭代与大型AI模型爆发的多重共振下，中国AI推理芯片相关产品及服务行业迎来爆发式增长。近日，中国AI领域中的头部企业云天励飞正式向港交所递交A1上市申请，拟赴港上市，华泰金融控股（香港）有限公司、中信证券（香港）有限公司及招银国际融资有限公司担任联席保荐人。 中国领先人工智能公司 具备跨场景迁移及快速市场化响应能力 据悉，云天励飞作为中国人工智能（AI）领域的领军企业，始终秉持专业专注的态度，长期深耕于AI推理芯片的研发设计与商业化应用。凭借深厚的技术积累和前瞻性的战略布局，公司于2023年成功在上交所科创板挂牌上市（A股代码：688343）。上市之际，云天励飞便备受瞩目，被冠以深圳「人工智能第一股」的美誉。不仅如此，其上市当年更是以卓越表现，成为全年广东省规模最大的IPO项目，综合实力之强由此可见一斑。 强大的技术实力与精准市场应变能力是云天励飞的核心竞争优势。公司以独创的「IFIC」架构作为技术基石，多年来在AI推理芯片与算法研发领域深耕细作，积累了深厚的专业底蕴。凭借这份深厚的积淀，公司能够迅速捕捉市场动态需求的「蛛丝马迹」，并将其精准转化为切实解决客户痛点的成熟产品，为客户带来高效、创新的解决方案。 具体而言，公司能够高效及灵活解构、重组与配置现有技术模块以适应新案例及场景，并推出产品。这种高效灵活的技术能力与对市场敏锐度的精妙融合，助力其比传统市场参与者以更迅捷的姿态捕捉市场机遇，并让其在风云变幻的AI市场浪潮中，脱颖而出，始终稳坐行业领先的「头把交椅」。 与此同时，云天励飞还具备根据不同场景差异化需求进行灵活部署与动态优化，实现技术方案跨端边云三个层级应用场景的低成本迁移的卓越能力。这一独特能力，为公司构筑起了一道坚不可摧、差异化的竞争优势壁垒，使其在激烈的市场竞争中脱颖而出，独树一帜。 多场景生态布局 业绩显著增长 全面的生态布局是云天励飞的核心发展引擎，为公司的高速前行提供着源源不断的动力。依托自主设计的芯片架构与核心算法这两大「独门秘籍」，公司精心雕琢出面向企业、消费、行业等三大应用场景的丰富产品矩阵。这些产品共同构建起一个全方位、无死角的生态系统，为云天励飞提供了广阔的发展空间和无限的可能。 在企业级场景中，云天励飞依托高性能AI推理芯片和基于芯片的各种硬件形态，专注于为各类企业倾心打造强大的技术支撑，助力它们在数字化转型的浪潮中破浪前行。公司精心推出了一系列产品和服务，包括AI推理芯片及相关产品、算力服务以及IP授权服务等。这些产品和服务在服务机器人、大模型服务及SoC开发等多元场景中熠熠生辉，满足着企业在智能化升级过程中的多样化需求，让企业在科技的赋能下焕发出勃勃生机。数据显示，2024 年该业务板块收入占比 27.1%，毛利率高达 40.2%。 在消费级场景，云天励飞率先引领行业潮流，精心设计并匠心开发出新一代AI原生产品，包括噜咔博士AI拍学机、AI眼镜、噜咔博士AI毛绒玩具及家庭主机设备所用的AI推理芯片，在此基础上，公司乘胜追击，利用IFMind大模型推理能力，改进消费电子产品与AI耳机、AI手表等可穿戴设备作为AI赋能产品，实现了性能的质的飞跃，为用户带来了变革性的体验。数据显示，2024年该业务板块收入占比44.2%，这是公司实力的有力见证，也为公司进一步拓展消费电子市场奠定了坚实的基础。 在行业级领域，基于「IFMind」大模型、Nova及AI推理芯片的推理能力，云天励飞精心开发出面向智慧公交、智慧城市治理、智慧园区、智慧应急等全行业需求的软硬一体化产品及服务，包括前端设备、软件平台、AI推理服务器、边缘计算盒子及一体机。这些产品与强大AI能力深度融合，让公司能够在复杂多变的应用场景中披荆斩棘。 强劲的技术实力与全面的网络布局，让云天励飞的营收实现了显著飞跃。根据招股书，于2024年，公司实现收入人民币917.4百万元，同比增长 81.3%，2025年一季度，公司实现收入人民币264.1百万元，同比大幅增加168.2%。亮眼的成绩，进一步证明了公司在科技领域的领先地位和可持续发展的潜力，也为投资者和市场注入了强大的信心。 政策扶持行业快速发展 未来成长空间可期 AI是当今时代最具变革性与颠覆性的前沿技术，在推动社会生产力跃升、产业结构优化等方面所发挥着重要作用。近年来，国家推出了一系列政策，全方位支持AI行业发展。2024年9月，工业和信息化部发布《关于推进移动物联网「万物智联」发展的通知》，强调软硬件一体化解决方案在推动计算和存储服务需求方面的战略价值，进一步加速行业转型。2025年4月，工信部等三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，强调着力拓展电子信息制造业数字化转型、智能化升级的广度和深度，助力推动新型工业化和制造强国建设。 此外，从战略层面而言，在中美博弈的背景下，人工智能（AI）作为前沿科技领域，已然成为这场大国博弈的战略高地，AI的发展态势将深刻影响两国乃至全球的未来走向，其重要性不言而喻。云天励飞作为行业中的龙头企业，其先进的技术和优质的服务与国家战略方向高度契合，未来前景可期。 从行业发展趋势来看，近年来中国AI推理芯片及相关产品与服务市场呈现出高速增长态势。据灼识咨询报告，其市场规模自2020年的人民币113亿元，一路攀升至2024年的人民币1,626亿元，期间复合年增长率高达94.9%，预计到2029年，这一市场规模将突破人民币13,830亿元，2024年至2029年的复合年增长率为53.4%，由此可见，该行业未来成长空间极为广阔，蕴含着巨大的发展潜力与机遇。 云天励飞作为行业中的领先企业，凭借其独特的技术优势、灵活的市场应变能力以及跨场景的应用方案，在AI领域中展现出强大的竞争力，有望迎来前所未有的发展机遇，是支稀缺的「全场景AI推理解决方案」标的。未来，公司将继续依托以NPU为核心的AI技术平台，在推理AI时代持续实现技术创新，同时提供领先的推理AI产品及服务，不断巩固其在AI推理领域中的领先地位，充分展现公司的巨大潜力与核心价值。



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