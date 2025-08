国泰君安国际成功发行中资券商首笔公募数码原生债券

香港,2025年8月1日 - (亞太商訊) - 近日,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"或"公司",股份代号:1788.HK)成功发行首笔数码原生债券。本次发行是首笔由中资券商发行的公募数码原生债券,采用直发结构,以美元计价,规模不超过3亿美元,期限3年,国泰君安国际同时作为牵头全球协调人以及结算交割行,并以汇丰的HSBC Orion1作为数码资产平台。 数码债券是一种利用区块链或分布式账本技术发行的债券,其核心特点是数字化、可编程、可自动执行,具有更高透明度,并能降低结算风险和成本。近年来,国泰君安国际在金融创新领域不断突破,积极引领数字金融及数字资产业务的创新发展,本次数码债券的发行是其布局区块链技术与数字化金融的重要举措之一。2025年上半年,公司向香港证监会提交数码债券发行业务计划,获香港证监会确认对该计划无进一步问题,正式启动数码债券发行业务。 国泰君安国际财务总监张学明先生表示:"作为首家成功发行公募数码原生债券的中资券商,我们履行了对金融创新的坚定承诺,证明了公司在数字金融领域的专业能力,为推动数字资产的发展贡献了力量。同时,此次交易不仅提升了客户与投资者的运营效率和透明度,而且巩固了国泰君安国际在开拓新一代资本市场解决方案中的领导地位。" 汇丰数码资产及货币集团主管 John O'Neill先生表示:"我们十分高兴,能协助国泰君安国际完成香港首笔由中资券商发行的数码债券。此次交易充分展现了HSBC Orion的能力,以配合更多数码债券及发行人所需。随着愈来愈多企业和金融机构了解数码债券的优势,汇丰将继续致力提高数码固定收益产品的流动性。" 公司将以此次发行为契机,不断探索跨境数字资产流通、绿色金融数字化等创新方向,致力于为全球金融市场提供更多数字化解决方案,助力国际金融体系的智能化转型与可持续发展。 注:1. HSBC Orion 是汇丰建立的分布式分类账技术(DLT)平台,连接于中央债券结算系统(CMU),作为DLT平台的运营商,以发行和结算数字原生票据等。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际(股票代号:1788.HK), 是中国证券公司国际化的先行者和引领者,公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地,并在新加坡、越南和澳门设立子公司,业务覆盖全球主要市场,为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务,核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等,业务覆盖个人金融(财富管理)、机构金融(机构投资者服务与企业融资服务)与投资管理三大维度。目前,国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级,MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级,同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券(股票代号:601211.SH/ 2611.HK)为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



