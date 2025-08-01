从黑马投资人到资本引领者 赵天旸领衔首程控股开启“丰收年”

香港，2025年8月1日 - (亚太商讯) - 2025年，是产业资本全面回归价值创造的一年。近日，首程控股（0697.HK）交出了一份极具标志性的"多线并进"答卷--投资捷报频传，机构与个人双双上榜，回购节奏稳健，研报评级亮眼，一条聚焦硬科技、具备产业穿透力的"长期路线图"正在快速兑现。

一、从"上榜收割机"到硬科技投资范本，赵天旸的资本打法被主流认可

2025年7月，首程控股董事会主席兼执委会主席赵天旸连续登上《财经》《证券时报》《36氪》等多份权威榜单，囊括"产业资本&CVC TOP50投资家""年度投资人""最受创业者欢迎投资人"等重磅荣誉，其个人投资风格与首程控股的产业协同战略受到产业界与资本市场的双重高度认可。

与此同时，首程控股也获得"前沿科技行业卓越投资机构""私募股权投资机构TOP100""最佳医疗健康新锐投资机构"等奖项，标志着其在机器人、前沿科技、医疗健康、新能源等前沿领域的重仓布局已得到主流市场的系统性肯定。

赵天旸的突出表现并非偶然。近年来，他带领团队持续在具身智能、前沿科技、医疗健康、新能源等赛道精准布局，投中宇树科技、星海图、银河通用、松延动力、未磁科技等潜力企业，在机器人交付的关键节点率先建立"投资+落地"协同路径，成为真正把产业愿景落到实地的产业资本代表。

二、从"押中黑马"到"生态兑现"，机器人战略进入深水区

2025年，机器人赛道进入"从技术验证到商业交付"的临界点。首程控股早在2024年就携手北京国管设立百亿级"北京机器人产业发展投资基金"，围绕人形机器人、医疗机器人、工业机器人等方向形成多维布局，并借助旗下机器人科技产业公司打通"采购-部署-再投"一体化闭环。

这一战略正在加速兑现。今年7月，被投企业加速进化支持的清华火神队，在RoboCup人形组赛事中实现中国战队首冠；宇树科技完成上市辅导冲刺IPO；银河通用、松延动力、星海图等多家企业接连亮相世界人工智能大会、人形机器人运动会等场景应用大秀，完成从研发走向市场的关键跃迁。

此外，首程还在REITs产业园区、交通枢纽停车场等资产中，为机器人企业提供了高频刚需的真实场景，通过"订单导入+数据闭环"推动商业验证和产品迭代，加快了从"投资人"向"产业共建者"的角色转变。

三、资本动作频频，回购+评级稳住基本盘

在资本市场端，首程控股也展现出强大信心与执行力。7月以来，公司已累计回购超3600万股股份，累计耗资超6600万港元，成交价格稳定在1.80-1.87港元之间，有效支撑股价并提升流动性。

更值得关注的是，首程控股近期再度蝉联中诚信国际与联合资信"双AAA"主体长期信用评级，连续三年获得该两家权威机构最高评级，印证其资本结构、财务稳健度、履约能力等多维优势，在港股基础设施与科技融合类上市公司中属极其稀缺。

评级报告中均提到，公司依托强股东背景、现金流稳定的停车与产业空间管理业务，支撑其在机器人、医疗、新能源等高潜方向进行持续深耕。

四、券商密集研判，"智能基础设施平台"跃迁逻辑被看见

7月30日，东北证券发布对首程控股（0697.HK）的首次深度覆盖报告《拥抱机器人浪潮，跃迁式变革开启》，给予"买入"评级，目标为6个月内显著跑赢市场基准15%以上。研报指出，首程控股已基本完成从"传统资产运营商"向"智能基础设施资产服务平台型企业"的转型，其"左手投资、右手场景"的机器人战略，正在形成技术孵化-应用验证-订单闭环的良性飞轮。

值得注意的是，此前中金公司、中信建投、国元国际等多家主流券商也已对首程控股进行重点分析，均对公司在智能机器人、新能源、医疗科技等硬科技方向的产业协同路径表示高度认可，并一致给予"买入"或"积极关注"评级。

多家券商观点高度一致地认为，首程控股通过"投资+运营+场景"的一体化打法，不仅成功建立起机器人产业的系统性打法，更依托REITs、融资租赁、园区与停车场景构建起资本与技术融合的"护城河型平台"，未来有望成为港股市场智能化资产服务的重要代表性企业。

五、兑现的能力，是产业资本穿越周期的真正护城河

在宏观不确定性与行业周期震荡共振的2025年，首程控股展现出从"产业识别"到"价值兑现"的极强稳定性。赵天旸及其团队用实战回答了一个时代命题：产业资本的价值，不仅在于看得远，更在于走得通、落得实。

随着"机器人商业化落地""医疗板块复苏""硬科技出海"等主线进一步演进，首程控股正站在一轮产业红利的兑现起点。而这一次，它不是讲故事的人，而是正在收获故事的人。

Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network