连回超2000万股 首程控股用真金白银传递坚定信号

香港，2025年7月31日 - (亚太商讯) - 7月29日与30日，首程控股（0697.HK）连续两日回购股份，累计回购2065万股，耗资3792.93万港元，成交价格区间为每股1.80至1.87港元。

这轮密集回购是公司资本策略的延续。自7月初以来，公司已累计回购超过3600万股股份，累计投入资金超过6600万港元。公司管理层表示，回购不仅是对当前估值的认可，更体现了对公司在机器人与医疗科技两大核心赛道长期布局的信心。

"回购不仅是价格管理工具，更是我们对公司长期价值的投票。面对即将到来的产业兑现与资本退出窗口，公司理应主动出手。"公司管理层表示。

被投企业冲刺IPO，资本兑现窗口临近

首程控股在医疗与机器人方向的代表性被投企业，正在陆续迈入IPO通道。

艺妙神州（IMUNOPHARM）作为中国CAR-T疗法先锋企业，已于2025年7月23日与中信证券签署上市辅导协议，正式启动科创板IPO进程。与此同时，宇树科技也于7月初启动A股IPO筹备工作。作为全球四足及人形机器人头部企业，宇树科技率先实现高性能足式机器人商业化落地，产品多次亮相央视春晚与国际舞台，H1和G1人形机器人已在京东公开发售，年营收超10亿元，自2020年起持续盈利，专利申请超200项。

艺妙神州与宇树科技的IPO进展，为首程控股在前沿技术投资上的判断力与退出能力提供强力背书。

东北证券：稳定现金流支撑机器人"第二曲线"

据东北证券研报指出，首程控股为国内停车场运营龙头企业，高频中标千万级吞吐量机场项目，构建起极强业绩护城河，稳定且可持续的现金流为公司积极布局机器人产业提供了充足的资金支持。

当前，我国机器人行业正值商业化验证窗口期，首程控股通过"左手投资、右手运营"的双轮驱动模式，正在打造公司第二增长曲线。

2024年初，公司与北京国管联合发起设立北京机器人产业发展投资基金，规模达百亿元。其后，公司通过多个基金平台投资了宇树科技、云深处、银河通用、星海图、沃兰特航空、未磁科技等优质企业，投资版图已覆盖人形机器人、医疗机器人、工业机器人等核心方向。

首程控股投资模式的最大差异化优势在于其场景支撑能力：公司运营超百座停车场、上百万平方米产业园，具备真实商用场景可落地的资源储备，有助于缩短产品商业化周期，并通过真实数据反哺产品优化，实现企业与被投企业的"双向进化"。

2025年2月，公司正式成立北京首程机器人科技产业有限公司，场景到订单的转化正在逐步验证。依托自身资产、REITs产业空间及机器人垂直场景的拓展能力，未来可与客户高效链接，确保订单持续落地，构建机器人产业的"快速反应系统"。

随着艺妙神州与宇树科技两家被投企业接连启动IPO进程，首程控股正迎来从战略投入到资本回报的关键转折点。而公司在资本市场上的主动回购行为，也恰恰展现了其对内在价值释放节奏的精准把握。在港股估值持续分化、投资者信心波动的大环境下，首程控股以连续回购的实际行动，回应市场关注、稳定市场预期。配合下半年即将举行的世界机器人大会与人形机器人运动会，公司有望借助多重利好催化，推动产业落地与估值修复共振。

从"资产运营"到"科技兑现"，从"产业组织者"到"价值兑现者"，首程控股的第二增长曲线，正在清晰浮现。

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