金嗓子：喉宝产品获乌兹别克斯坦卫生部认证

香港,2025年7月31日 - (亚太商讯) - 随着全球化进程的持续加速,中医药产业在国际市场上的影响力不断扩大。在此背景下,众多中医药企业纷纷加快"出海"步伐,积极布局国际市场,全力抢占全球健康产业的战略高地。金嗓子(6896.HK)作为中国喉片市场的领军品牌,海外拓展再传捷报:金嗓子喉宝产品经乌兹别克斯坦实验室检测报告确认,乌兹别克斯坦卫生部认定该产品具有代谢调节和免疫支持功能。这意味着,公司产品成功进入乌兹别克斯坦。 这不仅是对金嗓子产品的高度认可,更是对其在海外市场发展前景的有力肯定,标志着公司国际化布局迈出了关键步伐。实际上,金嗓子海外拓展的征程势如破竹,持续加速。24年7月以来,金嗓子产品相继亮相泰国国际保健用品展、菲律宾国际医药用品展、乌兹别克斯坦中国品牌展、智利圣地亚哥食品展、沙特吉达国际食品展等重要国际展会,以"东方草本"的独特魅力吸引全球目光。 经过十多年的海外市场拓展,金嗓子的全球版图实现跨越式拓展,产品矩阵已覆盖全球五大洲60余个国家和地区,构建起横跨"一带一路"沿线与RCEP经济圈的国际化营销网络,全面体现了金嗓子在海外市场的强大实力与品牌的国际影响力,随着品牌知名度的不断提高,其在全球市场的竞争力也将进一步增强。 金嗓子产品之所以能够在全球获得青睐,主要得益于公司强劲的研发实力。自1994年以来,公司已成功开发32项新产品,并已就该等产品取得生产许可证。公司旗舰阵容由两大明星系列领衔 - "金嗓子喉片(OTC)"与"金嗓子喉宝"系列产品,已实现对全国药店、商超渠道的全场景覆盖;新一代益生元产品"金嗓子肠宝益生元",是体内益生菌最爱的养料,能辅助肠道内的有益菌,抑制有害菌,打造肠道菌群平衡生态;"金嗓子复合益生菌含片"则携手北京农学院食品微生物功能开发科研团队,采用自主知识产权菌株及六项国家专利活性益生菌技术,带来三种时尚口味,为口腔与肠道双重守护,这六项产品均为公司"王牌"产品。此外,公司另有8款药品、22款食品、1款保健食品及1款医疗器械产品,形成丰富产品矩阵。 2025年下半年开始,金嗓子集团也将逐步重磅推出六款经典名方新药,让千年智慧焕发新生。 并且,为进一步提升研发能力,公司研发产业化基地二期工程于2023年10月全面动工。截至2024年底,二期工程已经完成大部分地上建筑结构,准备进入内部装修阶段,该基地将构建"一核三极"创新生态体系,打造集研发孵化、智能制造、学术交流于一体的健康产业创新高地,为公司未来的持续发展提供强大的技术支撑与创新动力。 全球化战略的持续推进,亦为金嗓子带来了亮眼的财务表现。根据财报,2024年公司收益约为人民币11.85亿元,同比增长23.3%,毛利约为人民币8.94亿元,同比增长28.2%,净利约为人民币3.19亿元,同比增长27.3%。 中长期来看,随着消费升级的持续推进以及全民健康意识的逐步觉醒,中国大健康产业将迎来蓬勃发展的黄金时期,咽喉健康市场亦将随之持续扩容。根据中国医药工业信息中心预测,2023-2028年该领域复合增长率将维持在12.3%的高位,其中OTC类产品占比预计从当前58%提升至65%。 金嗓子作为咽喉健康领域的头部企业,凭借着优异的产品质量、强大的品牌力及深远的文化输出战略,有望迎来前所未有的发展机遇。展望未来,公司将进一步拓展市场份额,持续巩固行业领先地位,力争在全球市场上脱颖而出,为全球消费者带来更加质量化、多样化的大健康产品,为中国中医药文化的传播和发展做出更大的贡献。



