连续回购超2000万股 首程控股率先出手释出强信号

香港,2025年7月31日 - (亚太商讯) - 在港股整体估值承压、市场观望情绪浓厚之际,首程控股(0697.HK)选择以实际行动回应市场。 根据港交所公告,公司于2025年7月29日和30日连续两日斥资3792.93万港元,累计回购2065万股股份,成交价格区间为每股1.80至1.87港元。这已非公司首次大手笔出手。今年7月以来,公司已累计回购逾3600万股,累计金额超过6600万港元。 在多数企业依旧"谨慎以对"时,首程控股的持续出手,愈发显出其底气与自信。 一、回购不是"护盘",是管理层看好自身的宣言 回购是上市公司对资本市场释放的强烈信号。不同于短期的"技术性托底",首程控股的多次主动出手,显然建立在管理层对公司长期价值的坚定判断之上。 公司管理层表示:"当前公司股价并未充分体现企业基本面与产业潜力,我们认为在价值严重被低估的阶段,应由公司率先出手,释放长期信心。这既是对股东负责的体现,也是我们作为一家产业型企业的担当。" 公开资料显示,首程控股近年来围绕"资产运营+资产融通"双轮驱动战略,持续推进产业空间管理、公募REITs投资、智慧停车等业务版图建设,并前瞻性布局机器人与医疗科技等未来产业,产业协同与资本结构日益稳健。 二、IPO预期渐近,资本兑现窗口正临 近期,首程控股所投企业捷报频传。 机器人领域的代表性企业宇树科技已官宣启动科创板IPO进程,作为全球领先的四足及人形机器人企业,宇树的上市预期被视作行业资本化的重要拐点。首程控股曾于2024年领投宇树科技C轮融资,并在后续的融资中给予持续支持。据公开信息来看,首程控股所管理的北京机器人产业发展投资基金位列宇树科技第八大股东,或将成为宇树科技上市最大受益方之一。同期,专注于细胞治疗与免疫工程的创新药企业艺妙神州也正式进入IPO筹备阶段,为公司在医疗科技方向的投资组合增添重要退出路径。 伴随多个项目即将进入"价值兑现"周期,首程控股的持续回购不仅有利于提升市场信心,也展现出管理层对一级资产估值与二级市场股价之间错配的判断能力。 三、三场大会赋能"机器人矩阵"落地 除了资本层面的积极进展,公司在产业端的布局也迎来关键节点。 7月底,2025世界人工智能大会(WAIC)已圆满落幕,首程控股旗下被投企业如宇树科技、松延动力、墨现科技、云深处、银河通用等集体亮相,展现了中国智能制造与具身智能的最新进展。 紧接着,8月将迎来两场重磅行业盛会:2025世界机器人大会(WRC)与首届世界人形机器人运动会。作为机器人产业年度核心窗口,这两场大会不仅汇聚全球头部技术与应用团队,也将为首程控股的"机器人生态"提供大规模曝光与落地契机。 据悉,首程控股旗下的宇树科技、银河通用、加速进化、松延动力、云深处等企业将参展其中,涵盖从整机研发、控制系统、仿生驱动,到实际场景落地与开发者平台等多个细分方向,充分展示"从投资布局到生态协同"的全产业链能力。 在许多企业仍在等待"市场回暖"的时候,首程控股已经用连续回购的方式,向市场传递了清晰的信号。当回购不再只是价格管理手段,而是成为公司对自身发展战略的投票动作,其背后所代表的判断力、执行力和长期主义,就显得尤为稀缺。随着八月即将到来的产业窗口期,以及多项IPO推进、资本兑现预期升温,首程控股的回购,或许不仅是对眼下价值的维护,更是对未来成长的提前确认。 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



