持续回购显信心 首程控股以实际行动提振市场预期

香港，2025年7月30日 - (亚太商讯) - 近日，首程控股（0697.HK）在港交所公告，于2025年7月29日通过集中竞价交易方式回购1765万股，耗资3230.1万港元，回购价格区间为1.80至1.86港元。这是公司近一个月内进行的又一次大手笔回购，亦是管理层对公司价值与未来发展的高度认可。

据统计，自2025年7月以来，首程控股已累计回购3674.6万股，合计金额达6673.13万港元。其中，除7月29日的集中回购外，7月10日公司曾大规模回购1905万股，金额达3434.64万港元，成交价区间为1.79至1.80港元。

回购是上市公司最具信号意义的资本动作之一。面对短期市场波动，首程控股选择主动出击、坚定回购，释放出强烈的管理层态度：公司将持续秉持对股东负责、对长期价值负责的理念，坚决捍卫企业基本面与市场信心。

公司管理层表示："我们坚定看好首程控股的长期价值，对公司战略方向、经营基础及未来发展充满信心。当前阶段的回购，是我们作为上市公司对股东、对市场、对公司负责的应有之举。我们愿意在关键时点主动出手，以实际行动稳定市场预期，兑现我们对投资者的长期承诺。"

作为中国领先的智能基础设施资产服务商，首程控股近年来持续深耕股权投资、REITs、产业空间及智慧停车等核心业务板块，形成良好的资产闭环与现金流体系。在机器人、新型基础设施等未来产业的投资中，公司亦不断释放成长弹性与产业协同价值。

业内人士分析认为，在当前港股估值整体偏低、优质资产被低估的背景下，首程控股敢于大规模出手回购，释放出强烈信号 - 公司将持续以稳健的业绩、扎实的产业基础和高效的资本运作，回馈长期支持的投资者，践行"长期价值创造者"的企业责任。

在基本面支撑与回购护盘的双重催化下，首程控股未来的市场表现值得期待。

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