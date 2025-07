持续回购显信心 首程控股以实际行动提振市场预期

香港,2025年7月30日 - (亚太商讯) - 近日,首程控股(0697.HK)在港交所公告,于2025年7月29日通过集中竞价交易方式回购1765万股,耗资3230.1万港元,回购价格区间为1.80至1.86港元。这是公司近一个月内进行的又一次大手笔回购,亦是管理层对公司价值与未来发展的高度认可。 据统计,自2025年7月以来,首程控股已累计回购3674.6万股,合计金额达6673.13万港元。其中,除7月29日的集中回购外,7月10日公司曾大规模回购1905万股,金额达3434.64万港元,成交价区间为1.79至1.80港元。 回购是上市公司最具信号意义的资本动作之一。面对短期市场波动,首程控股选择主动出击、坚定回购,释放出强烈的管理层态度:公司将持续秉持对股东负责、对长期价值负责的理念,坚决捍卫企业基本面与市场信心。 公司管理层表示:"我们坚定看好首程控股的长期价值,对公司战略方向、经营基础及未来发展充满信心。当前阶段的回购,是我们作为上市公司对股东、对市场、对公司负责的应有之举。我们愿意在关键时点主动出手,以实际行动稳定市场预期,兑现我们对投资者的长期承诺。" 作为中国领先的智能基础设施资产服务商,首程控股近年来持续深耕股权投资、REITs、产业空间及智慧停车等核心业务板块,形成良好的资产闭环与现金流体系。在机器人、新型基础设施等未来产业的投资中,公司亦不断释放成长弹性与产业协同价值。 业内人士分析认为,在当前港股估值整体偏低、优质资产被低估的背景下,首程控股敢于大规模出手回购,释放出强烈信号 - 公司将持续以稳健的业绩、扎实的产业基础和高效的资本运作,回馈长期支持的投资者,践行"长期价值创造者"的企业责任。 在基本面支撑与回购护盘的双重催化下,首程控股未来的市场表现值得期待。 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



