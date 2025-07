Tuesday, 29 July 2025, 11:30 HKT/SGT Share: 宇树冲刺IPO、机器人应用加速落地:首程控股双轮驱动兑现红利

香港,2025年7月29日 - (亚太商讯) - 一边是冲刺IPO、剑指"中国机器人第一股"的宇树科技,一边是在RoboCup机器人世界杯上实现历史性夺冠的加速进化。近期,两家中国机器人企业在资本与技术两个维度频频登场,而它们的共同投资方正是首程控股(0697.HK)。 随着机器人产业迈入商业化验证与全球竞技突破的双重拐点,首程控股正迎来技术与资本"同步兑现"的高光时刻。 一、宇树IPO在即,首程有望收获首个"退出红利" 7月18日,中国证监会官网披露,宇树科技已完成上市辅导备案,进入申报准备阶段。作为全球四足与人形机器人出货量领先企业,宇树Go1、H1等产品已在全球市场建立了强大声量。 据公开数据,首程控股通过"北京机器人产业发展投资基金"持有宇树3.96%股权,同时担任GP和LP,既管理基金,又分享回报。随着宇树IPO推进,首程将迎来基金退出、资产重估、业绩分成等多重利好。正如首程董事会办公室总经理康雨所言:"机器人行业正从技术突破走向交付验证,资本也应从单点投放,转向系统推动。"宇树IPO正是这一战略的阶段性回报。 二、加速进化夺冠,国产机器人首次登顶RoboCup 7月20日,在2025 RoboCup机器人世界杯上,由首程被投企业加速进化研发的T1与K1机器人,助力中国战队包揽人形组前三、小型组前二。清华火神队凭借加速T1击败全球强队,赢得中国在该项赛事的首个冠军。 RoboCup被誉为"机器人界的奥运会",尤其人形组对算法、感知、运动控制和协同能力要求极高。加速进化的表现不仅是一次竞技胜利,更是国产整机能力在世界舞台的技术认证。作为其早期投资人,首程控股正见证中国机器人从"能跑"到"能赢"的关键时刻,并将技术优势反哺至其构建的产业平台。 三、产业组织者身份凸显,平台型价值正在兑现 宇树与加速进化分别代表商业化与技术验证两大方向。首程控股不仅"押中项目",更在构建机器人产业底层平台。通过机器人产业基金,首程已布局包括银河通用、松延动力、星海图、墨现科技等企业,形成涵盖感知、模型、本体与交互的"具身智能生态图谱"。同时,公司打造了机器人销售与租赁平台、自营渠道(如综合体验店)、开发者社群等基础设施,并将机器人落地至自有园区、机场、停车场等真实场景中。 当前机器人行业步入"交付元年",而首程控股正同时见证两条主线的高效兑现。宇树IPO即将开启退出窗口,加速进化则已在国际赛事中站上高点。两条路径背后,指向的是首程控股"系统布局+平台运营"模式的实际成效。值得关注的是,尽管已具备高分红(2024年派息近11亿港元,股息率达8%)与机器人产业深度布局,首程控股的估值仍在低位,市场对其"类债稳定+科技成长"的双重属性尚未充分定价。 机器人行业正进入"从炫技到干活、从实验室到财报"的兑现阶段,而首程控股,正是这一红利结构中最具代表性的产业平台型公司之一。

