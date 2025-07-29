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Monday, 28 July 2025, 17:06 HKT/SGT
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来源 B.Duck Semk Holdings International Limited
小黄鸭德盈发布2025年中期业绩盈喜 预期收入按年增长不低于三成

香港，2025年7月28日 - (亚太商讯) - 小黄鸭德盈控股国际有限公司（及其下属公司合称为「小黄鸭德盈」或「集团」，股份代号：2250）公布截至2025年6月30日止六个月（「期内」或「上半年」）盈利预告。

期内，受益于集团角色授权业务的授权金收入显著增长、设计咨询服务费增加，以及电子商务及其他业务收入因持续于电商平台开展推广工作而扩展等，预期集团整体业绩改善。

就集团上半年未经审核综合管理账目所作的初步评估（不包括合约资产、金融资产减值及公允值变动），预期小黄鸭德盈期内收入较上年的5,992万港元同比大幅增长不低于30%。同时，经营亏损亦较上年大幅收窄不少于30%。

小黄鸭德盈近年持续以创新驱动IP生态发展及系统协同，透过「IP+全产业链」的前瞻性布局，推动集团业务发展和全球化布局加速。未来，小黄鸭德盈将继续创新商业模式，强化IP生态系统的协同效应，致力实现品牌价值与商业价值的长期稳健发展与共赢成长。

关于小黄鸭德盈控股国际有限公司
小黄鸭德盈控股国际有限公司是一家主要从事角色知识产权业务的投资控股公司。集团自 2005 年创立明星 IP「B.Duck 小黄鸭」以来，在 IP 各类授权及运营上拥有丰富经验。集团着力于 IP 实景文旅、游戏文娱、商品零售、跨境出海等业务增长点，实现IP授权、商品企划、供应链、销售渠道等业务板块的优化整合，小黄鸭德盈不断深化 IP 商业化生态圈建设，致力打造 B.Duck 成为「全球快乐符号」，推动「Make A Playful World」的使命落地。



话题 Press release summary

部门 消费者, Design & Art
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