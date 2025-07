Monday, 28 July 2025, 16:23 HKT/SGT Share:

来源 Quantum Solutions Co., Ltd Quantum Solutions与TDX Strategies达成战略合作 进一步深化比特币储备部署

香港,2025年7月28日 - (亚太商讯) - 日本东京证券交易所挂牌企业 Quantum Solutions Co., Ltd. (东京证券交易所上市编号:2338)及其关联公司(「Quantum Solutions集团」或「Quantum Solutions」)今日进一步公布集团在数字资产领域的战略部署,并与亚洲知名数字资产科技公司 TDX Strategies Ltd 签署业务合作协议。双方将于比特币交易执行、资产托管、结构化产品设计以及市场风险管理等方面展开全面合作,为 Quantum Solutions 的比特币储备计划提供一站式技术与服务支持。 Quantum Solutions 早前已公布,将于未来12个月内逐步建仓最多3,000枚比特币,以对冲通胀风险、优化资产结构并提升财务系统的灵活性。本次与 TDX Strategies 的合作,标志着相关业务从资本层面正式迈入系统化执行阶段,合作框架的落地有望全面强化Quantum Solutions于数字资产运作方面的专业能力与风控保障。 TDX Strategies 是一家专门从事数字结构化产品交易服务的科技型企业,在英属处女群岛(BVI)合法持有投资交易与营运许可。该公司拥有丰富的区块链资产操作经验与跨市场机构资源网络,并与多家亚洲家族办公室、资产管理机构及企业建立了长期合作。根据本次合作,Quantum Solutions 同意于未来24个月内非独家形式优先考虑订阅TDX 提供的加密货币服务、,以保障储备业务的灵活性与稳定性。 根据协议,TDX Strategies 将为 Quantum Solutions 的比特币业务提供多层次支持,包括:协助构建比特币交易与执行机制,以实现不同市场条件下的最优采购策略;建立符合企业级标准的冷/热钱包管理系统与多重签名安全架构,保障数字资产的托管与操作安全;根据持仓比特币设计具备本金保障与收益增值潜力的结构化产品,提升资产使用效率;同时亦将于营运、技术、风险敞口控管、市场波动应对等领域提供持续的技术咨询与策略建议。 TDX Strategies 为一间科创型数字资产公司,在结构化金融工具、机构化交易系统、跨链资产解决方案方面具备实操经验,技术团队专长横跨区块链应用与传统风控体系,于亚洲加密金融圈建立稳固声誉。值得一提的是,TDX 属 Quantum Solutions 的战略合作方,美国著名财经媒体 福布斯Forbes Media LLC幕后东主任德章先生集团旗下。 任德章先生同时亦为 Integrated Asset Management (Asia) Limited 的全资拥有人。该机构早前已向 Quantum Solutions 集团 提供 1,000 万美元贷款,用以启动比特币储备计划的首阶段资金投入。作为国际知名投资人,任先生不仅出资推动公司进军数字资产领域,亦开放其科技资产平台 TDX Strategies 的应用权限与专业团队予Quantum Solutions采用,实现全方位支持。 Quantum Solutions 表示,是次合作为公司数字资产业务建立起涵盖资金来源、技术执行与合规管控的完整支撑体系,构成从资本动员到资产运营的闭环模式。此举进一步体现公司将比特币由「储备性资产」升级为「战略性资产」的财务策略转型方向,并强化其于企业财务架构中的核心地位与潜在价值。 未来,Quantum Solutions 与 TDX 将持续拓展合作范围,探索更多场景应用,包括但不限于比特币收益管理、稳定币配置与跨链结构化产品设计,提升数字资产的灵活性与多元增值能力。 本次合作不仅是数字资产业务的具体落实,更象征 Quantum Solutions 正积极构建面向未来的财务战略框架。随着比特币储备计划的持续推进,公司预期将加速建立具制度化、审计能力与市场反应效率的企业级数字资产储备体系,为中长期资产安全与企业成长提供双重保障。 关于 Quantum Solutions

Quantum Solutions Co.,Ltd.(东京证券交易所:2338.T)是一家总部位于日本东京的高成长科技企业,专注于人工智能、大数据分析及区块链相关技术的研发与应用。公司成立于2004年,并于东京证券交易所挂牌上市。Quantum Solutions 的核心业务涵盖金融科技、医疗健康、智能制造等多个行业领域,致力于以技术驱动产业转型。截至 2025 年 2 月 28 日,公司实现收入约470 万美元,拥有数项游戏类别的注册商标和技术专利。更多信息请访问公司官网:https://www.quantum-s.co.jp/en/corporate 前瞻性声明

本新闻稿包含根据公司目前可取得之资讯,以及对未来事件与预期所作的若干假设所形成的前瞻性声明。此类声明涉及各种风险与不确定性,包括但不限于政策变动、市场状况、技术发展及监管因素,皆可能导致实际结果与此类声明中所表达或暗示的结果出现重大差异。建议现有及潜在投资者审慎评估潜在风险,并避免对本新闻稿中所包含的任何前瞻性声明寄予过高信赖。此类声明仅适用于本新闻稿发布之日,除法律另有规定外,公司并无义务因新资讯、未来事件或其他情况而更新或修正任何前瞻性声明。 如有进一步查询,请联络: 香港/国际:

Mr. Steven Tung

Email: steven.tung@quantum-s.co.jp 日本:

Ms. Linda Peng

Email: linda.peng@quantum-s.co.jp



