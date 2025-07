Monday, 28 July 2025, 13:38 HKT/SGT Share:

来源 Phoenitron Holdings Limited 品创控股授购股权 订首三季完成7,500万港元盈利目标 彰显业绩信心 激励雇员共筑长远发展

香港,2025年7月28日 - (亚太商讯) - 品创控股有限公司("品创控股"或"公司",连同其附属公司统称为"集团";股份代号:8066)公布向集团两家全资附属公司山西动创数娱科技集团有限公司("山西动创")及赛博幻境(香港)有限公司("赛博幻境")的10名合资格雇员("承授人")授出购股权,以奖励雇员在推动集团业务持续增长及实现卓越业绩的重大贡献。同时,透过授予购股权,能进一步将雇员的利益与集团的长远发展目标紧密结合,激励雇员积极参与集团的未来发展,提升整体竞争力及经营表现,并巩固雇员长期为集团服务的承诺及意愿。 购股权计划合共授出52,500,000份购股权,每份购股权赋予承授人权利认购一股股份,行使期为授出日起计十年。值得一提的是,是次授出之购股权的行使条件与山西动创及赛博幻境的业绩挂钩,两家公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核税前溢利总额需不少于7,500万港元,此举反映集团对两家附属公司未来表现及业绩达目标高度信心。 关于品创控股有限公司

品创控股有限公司的使命是妥善运用公司所获得的资本与独特投资机会,为股东提供稳定的优渥收入与获利。品创由三个主要事业部门组成,包括智能卡制造服务、投资服务与资源回收投资,主要业务为生产及销售智能卡、提供定制智能卡应用系统、提供财务及管理咨询服务、废旧金属销售及贸易、以及媒体与娱乐行业之投资。公司的总部位于香港,旗下控股公司与投资则遍布大中华地区。 关于山西动创数娱科技集团有限公司

山西动创数娱科技集团有限公司(前称"海南动创数娱科技集团有限公司")从事运营泛娱乐数字生态系统会员电子商务平台,平台主要提供带私域流量的娱乐电子商务,包括提供数字产品及服务。 关于赛博幻境(香港)有限公司

赛博幻境(香港)有限公司(前称"智能生产管理系统有限公司")从事提供人工智能语音服务。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

