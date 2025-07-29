智启未来 链通全球 中信国际电讯集团亮相2025世界人工智能大会

上海，2025年7月28日 - (亚太商讯) - 2025年7月26日，中信国际电讯集团有限公司（股份代号：1883）携旗下澳门电讯（CTM）、中信国际电讯CPC、中企通信等多家子公司，连续第四年在中信集团的统一部署下亮相2025世界人工智能大会。

中信国际电讯紧扣本届大会"智能时代 同球共济"主题，以中信集团"要出国、找中信，来中国、找中信"服务品牌为引领，聚焦"智链国际 服务全球"战略方向，全面展示在人工智能技术与大模型发展领域的前沿探索，呈现在推动企业智能化升级、加速数字经济互联互通、强化企业"走出去"与"引进来"双循环支撑体系、以及推动AI技术与产业场景深度融合等多方面的创新实践与突破性成果。

中信国际电讯正持续发挥桥梁纽带作用，深度参与全球科技生态建设，助力企业"走出去"、"引进来"，为全球智能科技发展注入新动能。

"智慧中信 共创新可能"

本届大会，中信集团以"智慧中信 共创新可能"为主题重磅亮相，依托"科技-产业-金融"循环联动的综合优势，集中呈现了在科技创新、新兴产业、金融赋能及国际化等领域的AI前沿应用与行业解决方案。作为中信集团新消费板块的关键组成部分，中信国际电讯重点参与了集团展区"科技创新"与"国际化"两大主题区域的展示，充分发挥旗下子公司协同优势，强化技术底座支撑、产业赋能和生态协同，全力释放 AI 高质量发展动能，为数字中国建设及全球数字经济互联互通贡献中信智慧和中信方案。与此同时，中信国际电讯还在展区现场开展多场「中信AI+实践分享」互动演示，向业界生动呈现这些创新成果的实践价值与应用潜力。

"智链"国际，服务全球，燃动高质量发展"新引擎"

全球数字经济迅猛发展，中信国际电讯作为中信集团国际化业务的重要支撑力量，积极践行国家"人工智能+"与高水平对外开放战略部署，致力构建全球互联的数智生态体系，持续拓展"走出去""引进来"双向通道，打造开放、互信、共赢的全球数字生态。

为实现这一战略目标，中信国际电讯已在全球五大洲部署了丰富资源，近170个网络服务节点、21座云平台、30+数据中心及3座全天候运营的安全运营中心（SOCs），构建起全球范围内覆盖广泛、响应敏捷的数智云网安服务。不仅"智链"央国企及中资企业的全球安全连接需求，并为众多外资跨国机构提供敏捷可靠的本地化智能云网安服务，成为连接国际与本土、产业与科技的关键桥梁。

此外，中信国际电讯也进一步深化区域协同与属地化运营能力。旗下子公司ACCLIVIS深耕东盟市场，积极推动AI、云网安全等技术在医疗、制造等领域应用，为南向通道注入源源不断的创新动能；在港澳及大湾区，澳门电讯（CTM）深度参与"智慧澳门"建设，聚焦助力澳门经济适度多元发展，推动智慧政务、智慧校园、智慧转型等领域，成功打造出AI+通信技术融合的区域协同项目，为区域高质量发展提供强有力的数智支撑。

截至目前，中信国际电讯已累计赋能3000余家中外企业跨境发展，服务全球超过4万家本地客户，其中包括200余家世界500强企业，切实将"全球战略"规划图转化为实景图，携手合作伙伴，共筑智能互联的数字未来。

科技引领，聚势赋能，"智链"未来新篇章

中信国际电讯不断夯实技术创新根基，打造面向未来的企业级数字能力底座，构建全球互联数字新生态。公司凭借深厚的技术积累与创新研发体系，围绕AI+大数据、AI+网络、AI+大模型应用等核心方向，持续推出可规模化复制的落地方案。

在AI数据治理领域，"AI Databank智数库"数据智能平台深度融合大数据、AI、大语言模型（LLM）和生成式AI技术，构建统一数据平台，成功打破数据孤岛，实现多业务系统数据的无缝整合，已在多行业中实现广泛应用。凭借其突破性的人工智能数据治理技术与前瞻的实用价值，AI Databank更是获得了2025年"第50届日内瓦国际发明展览会银奖"，这一国际权威认证彰显了中信国际电讯在AI赛道科研与创新的优秀能力。

在网络服务领域，"AI智能加速包"通过优化网络路由和节点，显著提升跨国企业全球数据传输效率和稳定性，结合先进数智技术与GSMA Open Gateway国际标准，已成功应用于港澳智慧旅游场景，获得了"Open Gateway全球应用场景设计开发大赛三等奖"的殊荣。

在智赋民生领域，中信国际电讯展示了澳门电讯"智慧城市"方案及万兆网络基建发展。澳门电讯率先以F5G-A与5G-A双擎技术为基座 ，实现千兆网络澳门全域覆盖，并建成澳门首个"万兆小区"，打造更多智能应用场景，推动公共服务和城市管理的数字化转型，塑造"科技以人为本"的可持续未来。项目斩获多个国内国际一流奖项，彰显"数字澳门"与"科技强国"的同频共振。

凭借AI技术的全生命周期服务能力，中信国际电讯正在逐步建立起从底层基础设施到上层应用的完整创新链条，为产业的数智转型提供强有力支撑，助力企业在全球化进程中赢得竞争优势。

合规护航，数据强基，"智链"可信数字世界

技术创新推动企业迈向全球化新高度，但数据安全与合规风险亦随之凸显。中信国际电讯积极响应国家《数据安全法》、《个人信息保护法》，并对接欧盟GDPR、东南亚PDPA等国际标准，前瞻布局AI时代的数据安全与合规服务体系，重点解决跨境数据传输、信息存取保障及金融风控等关键挑战，为构建"智能可信"的数字世界提供全栈式安全保障。

智汇未来，中信国际电讯在「中信AI+实践分享」环节，聚力分享多个融合"科技-产业-金融"三大领域的轻量化AI+应用项目，致力以数智技术服务全球企业。

《AI赋能金融防欺诈项目》聚焦金融安全领域。在跨境交易中，金融防欺诈已成为保障交易安全的关键一环。中信国际电讯推出的"AI赋能金融防欺诈解决方案"通过多层次的身份验证与实时交易监控，有效防止跨境交易中的欺诈行为，保障金融机构和用户资产安全，展现数字金融领域创新实力。

《智链｜安全重启，精准智析》专注于新一代网络安全防护体系的建设。中信国际电讯构建了全方位、多层次的智能安全防御矩阵，AI Pentest智能渗透测试系统通过模拟攻击与漏洞扫描，实现对潜在安全隐患的主动识别和修复，助力企业有效防范外部威胁与信息泄露风险；配合三个自建、自营、自管的AI-SOC智能安全运营中心，依托机器学习算法和大数据分析能力，整合AI大模型技术，提供实时威胁监测与自动化应对能力，为企业构建强韧的安全屏障；"AI安全围栏"则覆盖从终端到传输层的各关键节点，有效阻断非法访问、跨境数据泄露等安全风险。

《智链｜从技术赋能到数据赋能》以数据治理与价值挖掘为核心。中信国际电讯通过创新专利技术、智能算法与大数据分析，协助企业实现安全高效的数据治理、跨系统整合及智能分析报告生成。同时赋能企业快速利用大模型技术，多元化小场景应用，处理数据收集、监测与合规报告。通过统一数据平台，以创新技术重塑企业级数据治理架构。

面向未来，中信国际电讯将继续以"链接"为本、以"智链"为要，依托中信集团的金融、科技与产业协同优势，持续加大AI领域投入，推动更多"可用、可管、可信"的技术成果转化落地，在智能时代的全球合作浪潮中，担当中国企业高水平开放与科技出海的重要桥梁。

相约H2馆A308展区

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。面向数智时代的滚滚浪潮，科技创新是企业应变的核心引擎，更是国家发展的底气。中信国际电讯正加快技术布局，以AI、大数据、云计算、网络安全等为支点，持续拓展"科技+"的全球版图。我们期待与各方同仁携手同行，智启未来，共创共赢。

「中信AI+实践分享」详情, 请参阅: https://mp.weixin.qq.com/s/svkprkpnnoC04gdsKZh9HA

关于中信国际电讯集团有限公司（股份代号：1883）

中信国际电讯集团有限公司于1997年在香港成立，并于2007年4月3日在香港联合交易所上市。中信国际电讯作为亚太最大的国际电讯枢纽之一，为全球运营商客户提供全面的国际电讯服务，并透过全资附属公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.，在东南亚提供一站式跨区域企业服务。

中信国际电讯全资附属公司中信国际电讯（信息技术）有限公司（「CPC」）为全球跨国企业客户和商业客户提供一站式信息及通讯解决方案，CPC是亚太区跨国企业及商业客户最可信赖的主要合作伙伴之一，同时透过附属公司中企网络通信技术有限公司，为中国内地大型企业及跨国商业客户提供全方位ICT服务。

中信国际电讯持有澳门电讯有限公司（「澳门电讯」）99%权益。澳门电讯是澳门主要的综合电讯服务供货商之一，亦是澳门唯一提供全面电讯和ICT服务的供应商，具市场领先地位，对澳门的持续发展举足轻重。本集团在全球22个国家和地区设有分支机构，拥有约2,500位员工，全球网络节点近170个、业务覆盖达160个国家和地区，连接世界上600多家运营商，服务3,000多家跨国企业以及4万余家当地企业。

中国中信集团有限公司为一家总部设于中国的大型综合性跨国企业集团，是本公司的最终控股公司。

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中信国际电讯

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