维立志博于联交所主板成功上市



香港，2025年7月25日 - (亚太商讯) - 下一代肿瘤免疫疗法的领跑者 - 南京维立志博生物科技股份有限公司(「维立志博」或「公司」，股份代号：9887.HK)，宣布于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市，股票代号为9887.HK。 维立志博此次发售每手买卖单位100股H股，最终发行价为每股35.00港元，处于31.60港元至35.00港元价格区间的上限。基础发行股数为36,862,500股H股（经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为16,027,200股H股（经重新分配后予以调整），国际发售股份数目为20,835,300股H股（经计及发售量调整权获悉数行使、经重新分配后予以调整及视乎超额配股权行使与否而定）。超额配售权方面，超额分配的发售股份数目（经计及发售量调整权获悉数行使）为12,821,700股H股，均来自国际发售。募集资金规模方面，算上绿鞋后总发行规模可达1.89亿美元。 融资达1.89亿港元 18A最强基石阵容领跑 维立志博此次IPO招股引入基石投资者9席，合共认购约5.42亿港元。基石投资者名单集结多家头部医疗专业基金及长线机构，既有国际知名医疗专业基金OrbiMed、TruMed,也包含国内头部公募基金易方达基金；既包括活跃香港二级市场的创新药投资基金Foresight Funds、Sage Partners，更不乏腾讯、高毅等长线价值的国内头部著名私募基金。此外，还有老股东著名医药专业投资基金正心谷资本和汉康资本的加仓。摩根士丹利、中信证券为本次发行之联席保荐人。 根据公司策略，维立志博本次IPO募集所得资金净额的约65.0%拟将用于临床阶段候选药物正在进行及计划进行的临床开发和监管事务；约15.0%将用于推进临床前资产、扩展现有管线并优化技术平台；约10.0%将主要用于提升生产能力，其次用于候选药物获批销售后的商业化；以及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。 公司于2012年成立，是一家临床阶段生物科技公司，专注于肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新疗法的发现、开发及商业化。公司已建立多元化的产品组合，包括4款核心及主要产品，各款产品组合均处于全球临床进度领先的候选药物之列（不论于其各自药物类别或针对相同靶点的药物当中）。其中，核心产品LBL-024由公司内部开发，是一款处于注册临床阶段的PD-L1与4-1BB双特异性抗体，其为全球首个已处于注册临床阶段的靶向4-1BB受体的疗法，亦有望成为治疗晚期肺外神经内分泌癌的首款获批药物。 维立志博的核心业务模式是自主发现、开发及商业化肿瘤免疫疗法。公司通过重点布局肿瘤免疫2.0（IO 2.0）、T细胞衔接器（TCE）和抗体偶联药物（ADC）三大领域，积极探索多领域组合疗法，在全球肿瘤治疗领域建立了差异化竞争优势。截至目前，维立志博的肿瘤管线共12款产品，分别为3款单克隆抗体、5款双特异性抗体、3款抗体偶联药物(ADC)以及1款双特异性融合蛋白。此外，维立志博还布局针2款自身免疫性疾病，包括1款双特异性融合蛋白及1款三特异性抗体。 技术平台持续创新维基 多款核心产品显露行业头部潜质 公司采用科学驱动的研发方法，开发了包括LeadsBody™平台（CD3 T-cell engager平台）、X-body™平台（4-1BB engager平台）、Linker-payload(ADC技术平台)在内的专有技术平台。技术平台是公司持续创新的基石，并已通过双特异性抗体组合的临床结果得到验证。 LeadsBody™平台为靶向CD3的双特异性抗体的开发提供了坚实的技术支持，通过对TCE分子设计进行多样化修改，可精细调节TCE对CD3及肿瘤相关抗原的亲和力，通过精准的空间位阻分子结构设计，做到只在肿瘤微环境中条件启动，从而有效减少细胞因子风暴风险，降低系统性毒性。通过LeadsBody™平台量身定制的分子定位及空间排列能优化疗效与安全性之间的平衡，减少与毒性相关的治疗中断，延长治疗持续时间，提高患者的生活质量。 基于这一平台，维立志博已在更具市场前景的实体瘤治疗领域建立了先发优势，截至目前，已布局6款差异化TCE管线产品，成功建起覆盖血液瘤、实体瘤及自免三大疾病领域的TCE产品矩阵。 血液瘤领域

- LBL-034：GPRC5D/CD3双特异性抗体，用于治疗多发性骨髓瘤。

- LBL-043：LILRB4/CD3双特异性抗体，用于治疗急性髓系白血病及多发性骨髓瘤。 实体瘤领域

- LBL-033：MUC16/CD3双特异性抗体，用于治疗MUC16高表达的实体瘤，特别是卵巢癌、宫颈癌及子宫内膜癌等妇科癌症。

- LBL-054：CDH17/CD3 T-cell engager，在结直肠癌、胃癌、胰腺导管腺癌、神经内分泌癌等广泛适应症中有良好应用前景。

- LBL-058：靶向DLL3的TCE双特异性抗体-药物偶联物，全球首创的TCE ADC新品类产品，在DLL3表达阳性的小细胞肺癌、神经内分泌肿瘤治疗中具有良好前景。 自免领域

- LBL-051：全球首创CD19/BCMA/CD3三特异性抗体，可有效阻断B细胞及浆细胞产生自体抗体，同时有可能持续抑制B细胞过度启动、分化及转化为浆细胞，从而有望透过调节B细胞调节的多个方面实现卓越的治疗效果。目前已与知名生物技术风险投资公司Aditum Bio成立的NewCo达成合作。 X-body™平台利用先进的抗体工程技术，以2:2结构创造差异化的双特异性抗体，其首个产品LBL-024开创性地采用PD-L1/4-1BB双特异性抗体设计，独特的分子设计使LBL-024能够做到在肿瘤微环境中条件启动4-1BB的激动剂作用，克服有关4-1BB系统性毒性尤其是肝毒性这一主要障碍，降低全身毒性的风险，成功攻克了4-1BB这个肿瘤免疫明星靶点开发的行业难题，成为全球首个也是唯一一款进入注册临床阶段的4-1BB抗体药。 值得特别指出的是，4-1BB作为激动剂，能够重新启动衰竭的T细胞并大量扩增，因此特别适合治疗PD-1/PD-L1耐药的或无效的所谓冷肿瘤。 公司目标为发展成为一家综合性生物技术公司，迄今为止，公司已经建立从早期筛选及发现、临床前研究、临床开发、CMC到中试生产的整个药物开发过程中的所有基本功能。该等综合能力凸显公司在药物开发活动的可扩展性及可复制性，使其能够持续推进候选药物的开发。利用该等各不相同但相互关联的功能之间的协同作用，在短短三年内即实现从靶点选择至提交IND的高效药物开发流程，根据弗若斯特沙利文的资料，此优于行业约5至6年的平均水平。作为自主开发的补充，维立志博亦与第三方合作进行候选药物的临床开发及商业化，以通过对外授权许可、商业化合作或其他战略合作更好地把握市场机遇。随着临床资产接近商业化上市，公司可能会考虑建立具商业规模的生产设施，并透过合作及内部销售团队加强商业化能力。 南京维立志博生物科技股份有限公司(「维立志博」或「公司」；股份代号：9887.HK)是一家临床阶段的生物科技公司，公司成立于2012年，致力于创新疗法的发现、开发及商业化，以满足中国及全球在肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未获满足的医疗需求。 公司作为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，拥有涵盖14款创新候选药物的差异化创新管线，其中6款已成功进入临床阶段，4款主要产品均处于全球临床进度领先的候选药物之列。 公司采用科学驱动的研发方法，已成功建立涵盖抗体发现及工程、体内及体外疗效评估以及成药性评估的综合研发能力。公司亦开发了包括LeadsBody™平台（CD3 T-cell engager平台）、X-body™平台（4-1BB engager平台）在内的专有技术平台。技术平台是公司持续创新的基石，并已通过双特异性抗体组合的临床结果得到验证。 公司成功建立起了在早期研发、转化医学、临床开发、CMC以及业务拓展方面无缝衔接的自主能力。公司候选药物的创新性质及竞争优势，配合其全球视野、积极主动的策略及高效的临床验证使公司成为备受欢迎的合作伙伴。 此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表南京维立志博生物科技股份有限公司发布。如有垂询，请联络︰ 博达浩华国际财经传讯集团 冯嘉莉女士 (852)31506763 kelly.fung@h-advisors.global 王佩女士 (86)13520068960 evie.wang@h-advisors.global



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