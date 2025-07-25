OMS能源2025财年业绩增长强劲 Roth Capital评级买入潜在升幅40%

香港，2025年7月25日 - (亚太商讯) - 美国总统特朗普的大而美法案通过，市场预期将对美国能源结构造成重大影响。整个法案重点之一是美国联邦政府未来将取消风电、太阳能、电动车等绿色能源补贴，但同时扩大石化能源补贴。换言之，美国能源结构将重返旧时代，亦即是美国的黄金美元时代。亦因此，大家都要看清形势，押宝能源板块中的基础设备商及炼油厂，而不是与国际油价息息相关的上游能源股。

近期，Roth Capital发表了研报，首次覆盖总部位于新加坡、专注地面井口系统(SWS)和石油专用管材(OCTG)研发生产的OMS Energy Technologies (NASDAQ: OMSE)，评级「买入」，目标价10美元。OMSE于7月24日公布2025财年业绩，而股价于业绩公布后大升逾8%，收报7.18美元，较目标价仍具有近40%的上行空间。

OMSE的业务主要是生产用于石油和天然气行业的勘探开发基础设施，即地面井口系统(SWS)和石油专用管材(OCTG)，产品广泛覆盖亚太地区、中东和北非地区的陆上和海上勘探开发活动。目前，公司在6个司法辖区设有11个位于油气服务中心的生产设施，还在一些顶级终端用户的勘探开发业务附近设有精加工设施，其中包括其最大客户沙特阿美(Saudi Aramco)所在的沙特阿拉伯。

7月24日，OMSE公布了截至2025年3月31日的全年业绩。年内，公司营收达约2.04亿美元，经营利润约6,000万美元，均同比大幅増长。此外，公司现金充裕，截至2025年3月31日，在手现金达7,580万美元。

值得留意的是，OMSE的2025财年的经营利润同比增长强劲。公司因于2023年前进行了重组，管理层从大股东手中进行buyout并购，故在2024年按国际会计标准计价，把资产净值溢价约4940万美元计入，形成2023/2024年财年的净利润高达8,000万+美元。扣除相关一次性资产溢价计入后，2025财年的经营利润达到5990万美元，较2024财年的4340万美元实现同比大幅增长。

沙特阿美订单长达10年 收益稳健

根据Roth Capital 的预测，OMSE未来几年的增长将维持于一个高水平。主要受益于公司在西非安哥拉和泰国市场获得了新订单，在拓展全球业务方面取得重大进展。而更大的动力是来自于2024 年初，OMSE 与全球最大的石油能源公司沙特阿美 (TADAWUL: 2222) 签署了为期 10 年的供应协议，每年可能产生 1.2 亿至 2 亿美元的收益。未来，大有机会通过并购进一步扩大其业务覆盖面或市占率，持续提升盈利能力。公司已投资 110 万美元用于研发用于高压高温闸阀的金属密封件，并已完成工程第一阶段。料未来将成新增收入来源。

综上可见，公司基本面强劲，加上占全球2023年石化能源需求超过15.6%的美国重返传统能源年代，不仅有望拉动供需平衡、支持国际油价，还有望推动包括页岩油的原油产量的上升，利好一众与油价关连度较少的油服基建股，如OMSE。

最后，美国力图通过扩大传统能源交易巩固美元在国际结算系统的霸主地位，这必然是一个长期趋势。高盛预期2025年布兰特原油价格有望维持于每桶76美元，亦进一步反映了这个潜在的美国力量。无论从短期或中长期来看，油服基建股的投资价值正在稳步提升。根据彭博数据，全球油服及相关油田装备行业的平均市场率为15倍，而OMSE的现价市盈率仅为5倍，反映估值大幅落后。值得一提的是，公司在手现金充足，加上业务稳健，不排除日后派息，值得加倍关注。

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