百仕达（1168）拟更名“Z Fin Limited” 控股股东换股以行动彰显信心和支持 转型战略升级前景看俏

香港，2025年7月25日 - (亚太商讯) - 百仕达控股有限公司（1168）于前天（7月23日）发布公告，建议将公司名称更改为"Z Fin Limited"，正式宣告其战略的全面升级。紧随其后，公司确认已收到控股股东的正式通知，将行使其全部可换股债券。

这两项行动接连发生，正是代表控股股东在得知建议更名后，对公司的未来发展方向看得更为清晰。市场现已了解到，这并非一次从零开始的转型，而是一次基于已有丰硕成果的战略升华，其未来发展蓝图亦已相当明确。

深厚布局浮现，品牌战略确立

与市场普遍认知不同，百仕达并非今日才踏足金融科技。事实上，集团近年早已洞悉行业潜力，并已积极完成多项重量级的战略布局。

其投资组合中，包括了知名的众安在线（6060.HK），以及其合营公司ZA Global。而ZA Global全资拥有的众安银行（ZA Bank），不仅是香港规模最大的数字银行，更是首间为稳定币发行人提供专属储备银行服务的银行，足证其在Web3领域的领先地位。此外，集团的投资版图亦已触及金管局稳定币发行人"沙盒"的参与者圆币科技（RD Technologies）。

公司的未来蓝图相当清晰：以现有稳健的地产业务为基础，结合潜力巨大的金融科技业务，形成"双线发展"的增长模式。为顺应香港政府积极推动数字资产中心的趋势，集团将继续探索包括加密资产、现实世界资产（RWA）、Web3及稳定币等前沿领域的机遇。

因此，此次更名为"Z Fin Limited"，目的极为明确，即是为了更精准地反映集团已具备的金融科技实力，及未来专注于数字资产应用场景的战略定位。

增长引擎启动，价值期待爆发

市场对百仕达的估值，显然仍未充分反映其金融科技引擎的真实潜力，尤其是其核心资产正在发生的质变。

最显著的例子，便是其合营公司ZA Global旗下的ZA Bank。该行的经营效益正显著改善，净亏损率已从2023年的111%大幅收窄至2024年的42%。这组数据的背后，是一个关键信号：ZA Bank的业务模式已趋向成熟，正从前期投入阶段，迈向健康的、可持续的增长轨道。一旦这部增长引擎正式由亏转盈，其价值将不再是线性增长，市场期待的是一次爆发性的价值释放。凭借ZA Global在金融科技领域的深厚基础，加上百仕达将来在金融科技上的投入，势将为百仕达的带来更为强劲的增长动力。

大股东换股：看准增长潜力，彰显对前景的信心

正是看准了此等爆发性的增长潜力，控股股东近期的换股行动，其背后逻辑便不言而喻。其换股决定，不仅是其个人远见的体现，更为全体股东及投资者带来了实质利益：

- 优化财务，为金融科技业务添注燃料： 换股直接为公司减债2亿港元，极大优化了资产负债表，并消除了未来偿还本金的现金流压力。这笔资金将成为金融科技业务最直接的燃料，支持公司在新领域的探索和投资。

- 巩固股权，期待长期回报并非短期套现： 换股后，控股股东的持股比例由51.34%大幅提升至64.46%。此刻增持，显然是看好旗下核心资产的价值即将迎来释放，期待更丰厚的回报显现。有个别猜测大股东会在短期内出售股份，这想法在商业逻辑上并不合理。作为持股逾六成的控股股东，若在市场上抛售股份，必然会对股价构成沉重沽压，最终只会损害其自身原来持有的、更庞大的股份价值。因此，最符合其自身利益的选择，必然是支持公司做大做强，透过企业内在价值的提升，来实现长远丰厚回报。

总括而言，百仕达（1168）的这次更名，是一次基于深厚实力的价值宣告。公司已清晰展示其"金融科技+地产"的双线发展增长蓝图，而控股股东的换股行动，则是对这一蓝图最坚定的信任票。当公司的真正价值被市场重新认识，其估值重估之路或已全面开启。

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