Friday, 25 July 2025, 17:03 HKT/SGT Share: 百仕达(1168)拟更名“Z Fin Limited” 控股股东换股以行动彰显信心和支持 转型战略升级前景看俏

香港,2025年7月25日 - (亚太商讯) - 百仕达控股有限公司(1168)于前天(7月23日)发布公告,建议将公司名称更改为"Z Fin Limited",正式宣告其战略的全面升级。紧随其后,公司确认已收到控股股东的正式通知,将行使其全部可换股债券。 这两项行动接连发生,正是代表控股股东在得知建议更名后,对公司的未来发展方向看得更为清晰。市场现已了解到,这并非一次从零开始的转型,而是一次基于已有丰硕成果的战略升华,其未来发展蓝图亦已相当明确。 深厚布局浮现,品牌战略确立 与市场普遍认知不同,百仕达并非今日才踏足金融科技。事实上,集团近年早已洞悉行业潜力,并已积极完成多项重量级的战略布局。 其投资组合中,包括了知名的众安在线(6060.HK),以及其合营公司ZA Global。而ZA Global全资拥有的众安银行(ZA Bank),不仅是香港规模最大的数字银行,更是首间为稳定币发行人提供专属储备银行服务的银行,足证其在Web3领域的领先地位。此外,集团的投资版图亦已触及金管局稳定币发行人"沙盒"的参与者圆币科技(RD Technologies)。 公司的未来蓝图相当清晰:以现有稳健的地产业务为基础,结合潜力巨大的金融科技业务,形成"双线发展"的增长模式。为顺应香港政府积极推动数字资产中心的趋势,集团将继续探索包括加密资产、现实世界资产(RWA)、Web3及稳定币等前沿领域的机遇。 因此,此次更名为"Z Fin Limited",目的极为明确,即是为了更精准地反映集团已具备的金融科技实力,及未来专注于数字资产应用场景的战略定位。 增长引擎启动,价值期待爆发 市场对百仕达的估值,显然仍未充分反映其金融科技引擎的真实潜力,尤其是其核心资产正在发生的质变。 最显著的例子,便是其合营公司ZA Global旗下的ZA Bank。该行的经营效益正显著改善,净亏损率已从2023年的111%大幅收窄至2024年的42%。这组数据的背后,是一个关键信号:ZA Bank的业务模式已趋向成熟,正从前期投入阶段,迈向健康的、可持续的增长轨道。一旦这部增长引擎正式由亏转盈,其价值将不再是线性增长,市场期待的是一次爆发性的价值释放。凭借ZA Global在金融科技领域的深厚基础,加上百仕达将来在金融科技上的投入,势将为百仕达的带来更为强劲的增长动力。 大股东换股:看准增长潜力,彰显对前景的信心 正是看准了此等爆发性的增长潜力,控股股东近期的换股行动,其背后逻辑便不言而喻。其换股决定,不仅是其个人远见的体现,更为全体股东及投资者带来了实质利益: - 优化财务,为金融科技业务添注燃料: 换股直接为公司减债2亿港元,极大优化了资产负债表,并消除了未来偿还本金的现金流压力。这笔资金将成为金融科技业务最直接的燃料,支持公司在新领域的探索和投资。 - 巩固股权,期待长期回报并非短期套现: 换股后,控股股东的持股比例由51.34%大幅提升至64.46%。此刻增持,显然是看好旗下核心资产的价值即将迎来释放,期待更丰厚的回报显现。有个别猜测大股东会在短期内出售股份,这想法在商业逻辑上并不合理。作为持股逾六成的控股股东,若在市场上抛售股份,必然会对股价构成沉重沽压,最终只会损害其自身原来持有的、更庞大的股份价值。因此,最符合其自身利益的选择,必然是支持公司做大做强,透过企业内在价值的提升,来实现长远丰厚回报。 总括而言,百仕达(1168)的这次更名,是一次基于深厚实力的价值宣告。公司已清晰展示其"金融科技+地产"的双线发展增长蓝图,而控股股东的换股行动,则是对这一蓝图最坚定的信任票。当公司的真正价值被市场重新认识,其估值重估之路或已全面开启。



