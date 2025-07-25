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Friday, 25 July 2025, 10:52 HKT/SGT
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来源 Essex Bio-Technology Limited
亿胜生物多剂量地夸磷索钠滴眼液获中国国家药品监督管理局批准上市

香港，2025年7月25日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司（"亿胜生物"或"集团"，股票代码：1061.HK）欣然宣布，集团间接全资附属公司珠海亿胜生物制药有限公司已收到国家药品监督管理局批准于中华人民共和国进行多剂量地夸磷索钠滴眼液（"获批准产品"）注册及商业化。

获批准产品是一款含有3%地夸磷索钠（5ml:150mg）的多剂量滴眼液剂型，适用于包括结膜上皮损伤和泪液异常在内的干眼症的治疗。该活性药物成分地夸磷索钠是一种P2Y2受体激动剂，它作用于结膜组织，促进含有水分和分泌性粘蛋白的泪液分泌。它还可促进角膜上皮上膜结合型粘蛋白的表达。通过提升泪液中的脂质含量，它从数量和质量上改善泪液异常，并显示出使眼表状况接近正常、改善干眼症状和角膜上皮损伤的疗效。

获批准产品将与集团已获批的不含防腐剂单剂量地夸磷索钠滴眼液一并，为不同类型的中国患者提供更多优质治疗选择。此地夸磷索钠滴眼液的成功获批将进一步丰富集团眼科产品组合，增强集团在眼科领域的市场地位。

关于亿胜生物（股票代码﹕1061.HK）

亿胜生物是一间专注于研发、生产和销售基因工程药物b-bFGF的生物制药企业，拥有包括贝复舒®、贝复济®、贝复新®在内的六种基因工程药物在中国上市销售。此外，公司还拥有包含一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺®卵磷脂络合碘胶囊等的多元化产品组合，主要应用于眼科及皮肤科处方药领域的创伤修复及疾病治疗。

这些产品在公司于中国的44个区域办事处的支持下，在逾14,000家医院进行营销和销售。依托自身在生长因子和抗体技术领域的研发平台，亿胜生物在多个临床阶段拥有强大的项目管线，涵盖广泛的领域和适应症。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
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