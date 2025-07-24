镁信健康携手多方力量 共促粤港澳大湾区医疗保险发展

香港，2025年7月25日 - (亚太商讯) - 随着粤港澳大湾区建设不断深化，区域内居民对跨境医疗服务与医疗保险协同发展的需求日益迫切。7月24日，一场以"粤港澳大湾区医疗保险发展"为主题的行业论坛于香港举行，来自保险、医疗、科技等领域的机构代表与专家齐聚一堂，围绕跨境医疗保障一体化、保险产品创新与服务标准化等核心议题展开深入交流。论坛期间，各方共同探讨大湾区医疗保险发展新路径，并见证跨境医疗行业解决方案正式发布。

聚焦医疗互联互通，发布跨境保障方案

论坛上，镁信健康创始人兼首席执行官张小栋先生指出，粤港澳大湾区作为我国经济最具活力的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。"塑造健康湾区"战略的践行，是对千万湾区居民"病有所医、医有所保"期盼的回应。镁信健康围绕"药品可及、医疗连接、支付简化"三个核心痛点，推出跨境医疗解决方案，具体涵盖：

第一件事，是"把药带进来"。依托镁信创新药械的资源优势，致力于把最新上市的癌症、罕见病治疗药、以及海南特药特械等全球创新药械带到大湾区患者的身边；

第二件事，是"把医连起来"。提供包括专家预约、陪诊、第二诊疗意见、住院手术安排等全流程服务，优化港人北上诊疗体验；

第三件事，是"把支付变简单"。依托镁信的一码直付平台，探索实现患者北上就医无需垫付，努力让跨境医疗的保险理赔像扫码一样简单。

镁信健康创始人兼首席执行官 张小栋

在跨境医疗解决方案环节，中再寿险产品开发部总经理王明彦先生与镁信健康首席商务官郎立良先生也分别发表主题演讲。他们深入探讨了跨境医疗在大湾区面临的机遇与挑战，分享了在产品设计、服务模式等方面的创新实践与经验。

汇聚行业智慧 共建健康湾区

活动现场同步举行「服务国家战略，共建健康湾区」发布仪式，宣布各方将在资源整合，模式创新等层面持续合作，探索更多适配于大湾区的医疗保险产品与服务。在随后的圆桌论坛环节，由镁信健康首席商务官郎立良先生担任主持人，与尚志医疗集团医务行政总监、外科专科医生郭宝贤先生，中国太平洋人寿（香港）联席行政总裁、香港精算学会（ASHK）前主席、现任理事Simon Lam先生，香港精算视觉保险学会会长、大湾区保险学院联合创始人牟剑群先生，以及诺华香港的相关代表深入探讨大湾区医疗保融合的各方实践。各位嘉宾从不同角度分享了对大湾区医疗保险发展的见解与建议，探讨了如何加强大湾区医疗保障合作、提升医疗服务水平、促进保险产品创新等关键问题。镁信健康在论坛中积极发声，提出通过公立+特需/私立结合、资源整合等方式，赋能医疗资源的互补和互通，推动大湾区医疗保险服务的升级与优化，为大湾区居民提供更加优质的医疗保障体验，得到了与会嘉宾的广泛认可与支持。

「服务国家战略，共建健康湾区」发布仪式

凝聚信心 携手同行

论坛压轴环节，中国太平洋人寿保险原董事长、大家保险集团原总经理徐敬惠先生发表主旨发言。他从行业发展的宏观角度，对大湾区医疗保险的未来发展进行了深入分析与展望，总结出三个"心"的感受。首先是信心，近年来，在各项政策的推动下，大湾区医疗互联互通成效明显，多项跨境医疗福利成功"过河"，跨境医疗的"民生流量"也在政策协同的推动下持续升温，这让我们对未来充满信心。第二个是"初心"，徐敬惠先生强调，"以人民健康为中心"的初心，是破解难题的指南针。最后是"同心"，不管是中再、镁信，还是医疗、医药机构，都在各自领域搭建着连通桥，各方携手共同推动大湾区医疗保险事业的发展，为大湾区居民的健康保驾护航。

此次论坛发布的"湾区跨境医疗解决方案"，镁信健康深度参与并提供特药支持。它打破了地域壁垒，整合了两地资源，为跨境医疗服务的标准化、一体化树立了典范。这种合作模式不仅提升了居民的健康保障体验，也为行业探索出了一条可持续发展的新路。

本次粤港澳大湾区医疗保险发展论坛的顺利举行，不仅推动了湾区保险行业对跨境医疗议题的深度关注，也为后续创新与产业协作奠定了良好基础。镁信健康作爲参与方之一，将持续深耕大湾区，携手更多伙伴推进医疗保障数智化转型，助力实现健康湾区的美好愿景。

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