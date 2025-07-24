日本东京交易所挂牌企业Quantum Solutions启动比特币储备业务

香港，2025年7月24日 - (亚太商讯) - 日本东京证券交易所挂牌企业 Quantum Solutions Co.,Ltd.（2338.T）于7月23日宣布，正式启动比特币储备业务，计划在未来12个月内逐步建立最多3,000枚比特币（BTC）的储备仓位，作为其长期财务战略中的数字资产配置项目。该计划将由集团全资拥有的香港子公司 GPT Pals Studio Limited 负责执行，初期建设所需的资金已获国际私募投资机构 Integrated Asset Management (Asia) Limited 提供，金额为1,000万美元。

这是Quantum Solutions首次在公开层面披露其对加密资产的部署计划。公告显示，该公司将比特币视为未来企业资产结构中的长线"战略型储备品种"， 计划将分阶段实施，以确保其得到适当风险管控和财务管治。3,000枚比特币（BTC）计划将采取阶段化路径实施，购入时机和规模取决于现行市场条件、资本可用性和监管环境。

Integrated Asset Management (Asia)是一家总部位于香港的投资公司，于 2014 年主导了对福布斯传媒的收购。该公司由任德章先生创立，专注于公募和私募股权投资。任先生透过其控股公司，包括Integrated Asset Management (Asia) 持有福布斯传媒的多数股权，余下少数股权则由福布斯家族持有。Integrated Asset Management (Asia)参与这项计画突显了机构投资者对将比特币纳入现代企业的财务考量之开放程度日益提高。

根据披露，该比特币储备项目将由GPT Pals Studio Limited具体承担相关建设与运维工作，公司已开始建立安全且可审计的数位资产基础设施,包括专属数字资产冷热钱包隔离系统、内部风险控制和会计机制，等基础工作。公司的董事会及审计委员会将根据适用的监管和会计标准，定期监督投资组合的估值、风险敞口和管治。

根据当前市场价格测算，3,000枚比特币的总价值约为538亿日元（折合约25亿港元），公司表示，这是一项长期的投资策略，而非短期投机，并表示其资产配置将以财务稳定性与股东价值为导向。

Quantum Solutions 执行长（Francis Zhou）表示："我们具备独特优势，可打造以比特币为核心的资本架构。我们的目标不仅是累积比特币，更要以机构级的纪律执行此目标。""我们正与顶尖的资产管理公司、主权财富管理机构以及金融科技领袖进行高层次的磋商，以负责且迅速的方式扩展我们的财务规划蓝图。"

当前，全球愈来愈多国际上市企业与大型机构投资者已将比特币纳入财务结构之中，用以对冲通胀及分散货币政策风险。Quantum Solutions 此次计划的推出，正处于该趋势的早期阶段。公司本次选择以香港作为数字资产业务的运营中心，也反映出其对区域金融制度、基础设施与监管环境的信心。

Integrated Asset Management Limited创办人任德章表示："Quantum Solutions 展现出明确的策略愿景与坚定的决心。我认为他们在打造具规模的比特币财库方面有潜力引人注目，我期待支持他们在开拓机构通道及资本协调的努力。对于具备- 全球拓展雄心与专注执行力的企业而言，这是一个恰逢其时的良机。"

该计划的启动，亦可视为Quantum Solutions从传统科技解决方案企业向多元化财务体系构建方向迈出的关键一步。配合未来业务增长，公司将在资本结构层面持续评估新型资产工具与技术平台的整合可能性，以提升综合财务稳健性与全球应对能力。

据悉，若本次比特币储备业务在未来对财务报表构成实质性影响，公司将依据东京交易所相关规定进行必要的信息披露与更新。

关于 Quantum Solutions

Quantum Solutions Co.,Ltd.（东京证券交易所：2338.T）是一家总部位于日本东京的高成长科技企业，专注于人工智能、大数据分析及区块链相关技术的研发与应用。公司成立于2004年，并于东京证券交易所挂牌上市。Quantum Solutions 的核心业务涵盖金融科技、医疗健康、智能制造等多个行业领域，致力于以技术驱动产业转型。截至2025年2月28日，公司实现收入约470 万美元，拥有数项游戏类别的注册商标和技术专利。更多信息请访问公司官网：https://www.quantum-s.co.jp/en/corporate

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