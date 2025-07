Thursday, 24 July 2025, 10:12 HKT/SGT Share: 十年布局成果显现 百仕达控股拟更名Z Fin Limited确立金融科技核心地位

香港,2025年7月24日 - (亚太商讯) - 2025年7月23日,百仕达控股有限公司(股份代号:1168.HK,英文名称:Sinolink Worldwide Holdings Limited,以下简称"百仕达"或"公司")发布公告,公司董事会建议将公司名称由"Sinolink Worldwide Holdings Limited"更改为"Z Fin Limited"。新名称Z Fin Limited生效后,中文名称"百仕达控股有限公司"将不再采纳用作识别用途。 顺应数字资产趋势,注入金融科技动能

目前,全球金融科技及数字资产领域正迎来前所未有的发展机遇,香港政府正积极推动将香港发展成为亚洲的加密货币与数字资产中心。为顺应行业趋势并实现战略升级,公司将继续探索金融科技的未来发展及投资机遇,包括加密资产、现实世界资产(RWA)、Web3及稳定币等领域。新名称将清晰地反映公司专注于金融科技领域及探索数字资产应用场景的战略定位,并更为准确地传达公司的企业形象及身份认同,进一步提升公司在金融科技领域的品牌辨识度及市场影响力,预期将为公司整体业务发展带来积极影响。 立足时代发展拐点,进军金融科技新蓝海

近年来,百仕达已洞悉到金融科技领域的巨大发展潜力,除继续房地产发展、物业管理、物业投资及融资服务,公司已逐步将其战略重心扩大至金融科技领域。在战略转型过程中,百仕达已透过投资于重点金融科技公司积极进行布局,其中包括众安在线(股份代号:6060.HK),以及合营公司众安科技(国际)集团有限公司("ZA Global")。ZA Global全资拥有的众安银行有限公司("ZA Bank")是香港最大数字银行及香港首间为稳定币发行人提供专属储备银行服务的银行,同时,ZA Global也有投资目前金管局稳定币发行人"沙盒"的参与者圆币科技(RD Technologies)。 借助对众安在线、ZA Global、ZA Bank等多家领先金融科技企业的战略投资,百仕达已实质性参与香港数字资产生态建设。百仕达主席邓锐民表示:"公司的核心使命,始终是为股东创造长远而丰厚的价值。我们深信,洞察先机、前瞻部署,是企业行稳致远的关键。基于这份信念,我们在多年前已洞悉到金融科技的颠覆性潜力,并为此奠定了关键的基石。我们对众安在线及ZA Global的战略投资,不但为集团建立了坚实的业务基础与广阔的合作网络,其多年来的成果今日更清晰可见。 此刻,我们正站在一个关键的发展时刻。我们欣喜地看到,中国内地与香港特区政府正以前所未有的力度,共同推动金融科技与数字资产的发展,为行业打开了全新的机遇之门。这印证了我们早年布局的远见,也为我们提供了乘势而上的绝佳时机。 因此,我们建议更改公司名称,这不仅是一个新名号,更是我们对未来发展的郑重承诺与清晰宣言。我们期望Z Fin Limited这个新名称,能让公众与投资者更准确地了解我们前瞻性的战略方向与坚定决心。未来,我们将以地产业务的稳健价值,与金融科技业务的高增长潜力,建构一个相辅相成的增长模式,持续探索加密资产、RWA、Web3及稳定币等领域的机遇,致力争取在未来金融创新领域的领先优势,为所有股东的信任与托付,创造更卓越的价值回报。" 建议更改公司名称须待股东于股东特别大会通过特别决议案批准建议更改公司名称以及百慕大公司注册处处长批准建议更改公司名称。上述条件获达成后,Z Fin Limited将取代公司现有名称并于百慕大公司注册处注册纪录之日起生效。 本新闻稿由九富(香港)财讯公关集团有限公司代表百仕达控股有限公司发布。

查询详情,请联络:

Arina HE/Gloria YU

直线:(86)13521318017/ (852)3468 8650

电邮:sinolink.list@everbloom.com.cn



金融, Real Estate & REIT, FinTech

