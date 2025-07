丹麦从通用原子航空系统公司采购四架 MQ-9B“天空卫士”无人机

圣地亚哥, 2025年7月23日 - (亚太商讯) - 丹麦与北约支持与采购局(NSPA)宣布,从通用原子航空系统公司(GA-ASI)采购四架 MQ-9B SkyGuardian® 远程操控飞机(RPA),此次采购还包括三套认证地面控制站。 丹麦加入了越来越多选择 MQ-9B 的欧洲国家行列,该机型具备多领域作战能力,航程远、续航时间长。该平台支持极地至极地的卫星控制,并具备除冰功能,使其能在严酷的北极环境中执行任务,支持丹麦及其北约盟国。此外,MQ-9B 配备公司自主研发的“探测与规避系统”(Detect and Avoid System),可在非隔离空域中飞行,满足国内民用飞行需求,使其在丹麦本土的多样化任务中极具灵活性。 MQ-9B 最近成为首个获得英国军事航空管理局颁发“军事型号合格证”(MTC)的大型远程操控飞机,该证书确认其可在无地理限制的条件下安全飞行,包括在人口密集区域上空。 “对我们的 MQ-9B 平台来说,今年是极为丰硕的一年。”GA-ASI 总裁大卫·R·亚历山大(David R. Alexander)表示,“我们首先获得了 MTC,现在丹麦也加入了英国、比利时和波兰,成为欧洲的 MQ-9B 用户。我相信,对于北海、挪威海和波罗的海这样广阔的北欧海域来说,MQ-9B 是进行国家海上监视和安全任务的有效工具。” MQ-9B SkyGuardian 是首个也是唯一一个可在内部挂载多领域情报、监视、侦察与打击(ISR&T)能力的无人系统,能够在支持舰队作战的情况下探测海面与水下目标。MQ-9B 还可搭载多种任务载荷,包括具备 360 度覆盖能力的海上监视雷达和/或声纳浮标投放舱。 此次交易得到了北约支持与采购局(NSPA)的协助和支持。NSPA 已建立了一套合同框架,以推动其成员国之间的合作,并促进 MQ-9B 在欧洲的推广。NSPA 已将 MQ-9B 纳入其国防系统组合,可代表欧洲国家签订相关合同,旨在提升各国间的互操作性,同时促进培训与联合行动的开展。 “这一采购项目展现了 NSPA 如何为先进、可互操作的能力提供高效、有效且灵活的多国联合采购支持。我们很自豪能在丹麦国家海上监视与安全的战略性投资中提供支持。”NSPA 总经理斯泰西·A·卡明斯(Stacy A. Cummings)表示。 关于 GA-ASI 通用原子航空系统公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统(RPA)、雷达及电光和相关任务系统,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时,提供具备长航时和任务能力的航空平台,并集成传感器和数据链系统,以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件,提供飞行员培训及支持服务,并开发超材料天线。 更多信息,请访问: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。 联系信息

