中国最大农业互联网公司即将登录纳斯达克 整合数百万农业经纪人

香港，2025年7月24日 - (亚太商讯) - 近日，中国领先的农产品B2B数字化服务公司一亩田集团向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，申请在纳斯达克上市，股票代码拟定为"YMT"，发行价区间为每股4.10美元至5.00美元，拟募资约2000万美元。目前一亩田董事长邓锦宏已带领团队在美国展开路演，向全球投资者展示其独特的商业模式和对中国农业的深远影响，并预计于7月底完成上市。

一亩田成立于2011年，从最初信息服务平台成长为目前覆盖农业全产业链的综合性数字农业企业，累计服务超5600万用户，获红杉中国、云锋基金、DST等顶级机构投资，是中国农业互联网的领军企业。

招股书显示，按2024年收入和月活跃商家数量计算，一亩田是中国大陆最大的农业B2B平台。其中一亩田APP数字平台是公司基础业务，以互联网平台进行农产品B2B产销对接，主要用户为产地农产品经纪人及销地批发商、商超、电商等各类大宗农产品买家。

农产品经纪人是一亩田平台的主要服务群体，这和中国农业的国情密不可分。中国农业以小规模家庭农场为主，98%以上的农户经营全国70%以上的土地，人均耕地仅0.5英亩，导致生产分散、产品非标准化，需经纪人连接农户与买家，扮演"找货""做货"的服务角色。

一亩田为这些经纪人提供广告、认证等服务，并收取一定费用，帮助他们对接农产品采购商。过去14年时间，一亩田已经在中国农产品经纪人中间形成了广泛的市场影响力，并获得稳定的商业收入，公司于2024年录得收入1.6亿元。

根据弗若斯特沙利文报告，2024年，中国初级农产品流通总价值达到5.5万亿元人民币，具有广阔的市场。随着中国电商、团购等新消费方式的兴起，越来越多的经纪人开始进入产地直接采购，农产品经纪业务的市场前景广阔。

2024年，为了满足新兴买家群体对专业、规范经纪业务的需求，一亩田开启"沃来采"线下门店建设，依托平台14年积累的买家渠道及行情数据，用数字化、互联网及人工智能工具，重新梳理设计更加规范、高效的农产品经纪服务流程和规则，为买家提供覆盖全国的货源供给、及时准确的行情指引、专业的货品履约和有保障的售后服务。

一亩田"沃来采"的模式类似于已经在纽交所上市的"贝壳"，不同的是贝壳属于房产领域，而一亩田是在农业领域，通过整合数百万农产品经纪人群体，用"规范服务、真实货源、售后保障"满足买家新需求，目前已经在中国开出数十家线下门店，并在持续复制扩张中。

贝壳市值最高超过600亿美金，覆盖4.6万家门店、约50万房产经纪人，农业领域经纪人数量远大于房产行业，整体的农产品流通市值数以万亿级，抽佣比例上看贝壳约为1%-3%，农产品经纪人佣金通常达到5%甚至更高，且交易频率远大于房产，市场前景令人期待。基于互联网平台沉淀的用户和数据，"沃来采"农产品经纪业务将有广阔的发展空间。

目前美国资本市场上，来自中国的农业上市企业以传统的农资、养殖企业为主，一亩田将是唯一一个覆盖中国农业全产业链的农业互联网企业，这不仅意味着其可以充分享受中国在乡村全产业发展支持中的政策红利，更有机会成为创新商业机会的发现和引领者。

相信一亩田的上市，将是中国数字农业科技企业，在国际舞台的重要亮相，也将为全球投资者参与中国蓬勃壮阔的乡村振兴事业提供前所未有的机会，共享中国农业现代化发展的价值增长。

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