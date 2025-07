Wednesday, 23 July 2025, 16:12 HKT/SGT Share: 如祺出行发布“Robotaxi+”战略 打造行业首个Robotaxi运营基础设施网络

香港,2025年7月23日 - (亚太商讯) - 7月23日,如祺出行在广州举行发布会,宣布正式启动"Robotaxi+"战略,将凭借平台的资源聚合优势和运营服务经验,面向各地方监管机构、自动驾驶技术公司及其他生态合作方提供一揽子解决方案,共同加速Robotaxi大规模商业化落地。 如祺出行启动"Robotaxi+"战略,加速Robotaxi大规模商业化落地 基于"Robotaxi+"战略,如祺出行未来5年将Robotaxi运营覆盖至100个核心城市,与合作伙伴一起构建超万辆规模的Robotaxi车队;还将推动10亿级投资计划,建成覆盖100个核心城市的Robotaxi三级运维网络,形成可支撑每年10万辆Robotaxi线下运维的综合能力。 发布会上,如祺出行还分别与广汽商贸、广汽能源,以及来自广州、杭州等地的4家Robotaxi资产战略伙伴签署合作协议,共同在Robotaxi车队及运维网络建设等方面开展深度合作。小马智行广汽埃安霸王龙Robotaxi、广汽集团埃安LX Robotaxi、如祺出行广汽丰田赛那Robotaxi等Robotaxi车型也亮相发布会。 全开放Robotaxi+平台

提供Robotaxi规模化运营一揽子解决方案 Robotaxi作为人工智能在出行行业的最大应用场景之一,已成为出行服务领域高确定性趋势。据高盛2025年5月研究报告预测,中国Robotaxi市场将经历爆发式增长,至2035年市场规模将达到470亿美元,相比2025年增长近700倍,超过25%的共享出行运力将由Robotaxi贡献。 如祺出行CEO蒋华认为,Robotaxi行业要发展,政策和监管得先行 "出行服务的未来必然是Robotaxi。"如祺出行CEO蒋华在发布会上表示,Robotaxi赛道已经进入比拼落地能力阶段,"能否实现规模化商业落地,决定玩家们是否有资格在这个赛道走下去。" Robotaxi进入大规模商业化落地阶段,规模化运营这一稀缺能力将不可避免地成为行业竞争的焦点,而公共交通治理也必然面临新的挑战,能否实现可靠监管下的高效落地,也将决定行业能否在良性轨道上发展。 作为首个率先推出有人驾驶网约车与Robotaxi服务商业化混合运营的出行平台,如祺出行针对行业发展面临的新课题,再次率先推出"Robotaxi+战略",与产业链上下游生态合作方在行业拐点到来之际实现共创共赢。 "Robotaxi+"战略的核心是"一个平台",即将原有开放性Robotaxi运营科技平台升级为开放性"Robotaxi+"平台,继续发挥出行平台开放性,面向行业所有符合本地监管标准的Robotaxi开放运营。同时,"Robotaxi+"平台将聚合优质的产业链资源,面向所有Robotaxi商业化参与方提供Robotaxi规模化运营一揽子解决方案,包括Robotaxi资产运营方案、Robotaxi运维方案等,凭借高效运维、极致控本实现车辆资产效益最大化,并且车辆运营全流程数据透明、监管高效、安全可靠。 两大计划同步发力

三级运维网络全方位服务Robotaxi规模化运营 为加快推进"Robotaxi+"战略落地,如祺出行同时发布"星火计划"和"星河计划"两大拓展计划,将在Robotaxi车队规模和运营基础设施建设两个维度发力,引领Robotaxi大规模商业化破局。 如祺出行COO韩锋表示,如祺出行将面向所有Robotaxi商业化参与方提供规模化运营一揽子解决方案 "星火计划"致力于扩大Robotaxi运营范围与车队规模,让Robotaxi服务大规模用户群体。如祺出行将依托在大湾区多个地区开展Robotaxi运营上的丰富积累,对外复制输出全套标准化Robotaxi运营模式,未来5年覆盖100个核心城市,与合作伙伴一起构建超万辆规模的Robotaxi车队。 如祺出行正推进与行业主流自动驾驶技术公司的战略合作,将陆续接入多种最先进的Robotaxi,持续壮大平台运营的Robotaxi运力规模。同时,如祺出行还将基于自身丰富的运营数据积累及车辆资产管理经验,从车型选择、金融方案、运营托管等方面,向生态合作伙伴提供Robotaxi资产一站式运营解决方案,实现全流程闭环,共同打造大规模Robotaxi车队投向出行服务市场。 针对Robotaxi大规模商业化落地对高效运维服务的海量需求,如祺出行的"星河计划"将在未来5年推动10亿级投资计划,在100个核心城市建设Robotaxi三级运维网络,包括如祺Robotaxi速应场、如祺Robotaxi维保站、如祺Robotaxi枢纽中心,总量预计达1000个,形成可支撑每年10万辆Robotaxi线下运维的综合能力。 这也是行业首个聚焦Robotaxi大规模商业化落地的运营基础设施网络。其中,如祺Robotaxi速应场是覆盖城市全域的基础运维节点,提供充电、应急停车以及简单清洁等高频刚需服务;如祺Robotaxi维保站则是车辆的"智能诊疗中枢",将构建"检测-诊断-维修-养护"全链条智能服务体系;而作为"全域运营智能大脑"的如祺Robotaxi枢纽中心,主要承担整合城市级运营调度、大规模停车、传感器检测标定、数据存储、补能、清洁、维修保养等综合功能。 全球首创Robotaxi商业化混合运营

Robotaxi订单量同比增长超480% "任何在押注Robotaxi上举棋不定、摇摆犹豫的企业很快就会掉队,而这个很快可能就是短短数年。"在定位如祺出行的未来发展方向时,蒋华强调:"如祺出行要坚定不移地做Robotaxi大规模商业化的破局者与领跑者。" 自2019年成立伊始,如祺出行就基于出行平台运营优势,围绕平台开放、混合运营两大核心,积极开展Robotaxi商业化运营实践,成为推动自动驾驶技术商业化的先行者。2022年4月,如祺出行推出全球首个开放性Robotaxi运营科技平台,搭建了运营监管平台、车辆管理系统等完善的机制,向所有符合监管标准的Robotaxi车辆开放;同年10月,通过与战略合作方合作,如祺出行成为全球首个有人驾驶网约车与Robotaxi服务商业化混合运营的出行平台。 截至2025年6月底,如祺出行平台运营的Robotaxi运力超300辆,服务覆盖广州南沙,深圳宝安、南山,以及横琴粤澳深度合作区,运营站点超4000个,自有车队安全运营超400万公里。 如祺Robotaxi服务上线三年以来,已成为大湾区居民"家门口的自动驾驶",融入越来越多用户的日常生活、工作。以广州南沙为例,2025年上半年订单量,同比增长超过480%。 声明:以上预测信息受市场及政策因素影响,可能与实际情况存在差异,存在不确定性。



