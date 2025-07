Tuesday, 22 July 2025, 17:56 HKT/SGT Share: 卫星直连 曹操出行成为全球首个标配低轨卫星通信服务的自动驾驶平台

香港,2025年7月22日 - (亚太商讯) - 曹操出行宣布与国内领先的商业航天公司时空道宇达成战略合作,将依托"吉利星座"的卫星服务,进一步提升自动驾驶安全标准,致力于实现服务车辆"永远在线,永不失联"。 (出席人员:吉利控股集团董事局副主席杨健(左三),曹操出行执行董事兼CEO龚昕(左二),时空道宇CEO王洋(右二),曹操出行首席技术官强琦(左一),时空道宇副总经理、涟漪位置总经理曲苏超(右一)) 双方计划共同探索将全球卫星通信与高精定位技术应用于自动驾驶车队的管理与运营,曹操智行自动驾驶平台的运营车辆将标配相关卫星应用产品及服务。此举标志着曹操智行将成为全球首个在Robotaxi运营中全面整合低轨卫星通信与厘米级高精定位技术的出行平台,为未来Robotaxi规模化运营奠定安全基础。 卫星直连提升车辆安全冗余

在安全方面,曹操出行的有人驾驶网约车服务已处于行业领先地位。弗若斯特沙利文数据显示,凭借硬件冗余和专业司机保障,曹操出行在2023年及2024年的订单事故率均显著低于行业平均水平。 当前,曹操出行正积极开展自动驾驶服务示范运营,并稳步扩大车队规模。为追求Robotaxi的极致安全出行体验,在车辆硬件安全冗余的基础上,曹操出行以航天科技赋能出行安全,为自动驾驶高速发展阶段的到来奠定坚实基础。 据悉,曹操智行平台车辆将获得两大关键能力:

卫星通信安全冗余:车辆集成卫星通信能力,确保在运营区域(包括偏远地区)都能保持实时数据传输和紧急状态上报。这保证了车辆与控制中心之间持续可靠的连接,为远程监控、调度和紧急干预提供了坚实保障。 厘米级定位精度:配合高精度的传感器,车辆定位误差可被控制在极低水平,即使在城市峡谷、立交桥等复杂区域,也能实现精准的车道级定位与追踪。同时,强大的抗干扰能力确保车辆在暴雨等恶劣天气下定位信号依然稳定可靠。 曹操出行CEO龚昕表示:"安全是自动驾驶商业化的核心前提和终极考验。我们选择并部署卫星应用产品及服务,通过'天'(卫星技术)'地'(车辆智能)一体技术整合,正在构建一个创新的多重安全冗余体系。这不仅是前沿技术的协同,更是曹操出行全力保障用户安全利益、引领未来安全出行方式的坚定决心。" 曹操智行Robotaxi生态再升级

曹操出行是吉利集团未来出行战略布局的重要落脚点,背靠吉利集团,曹操出行已构建起国内首个"定制车+自动驾驶技术+出行平台"全域自研闭环生态,成为国内唯一具备类似特斯拉"制造+智驾+运营"全链条能力的出行公司。 曹操智行自动驾驶平台无缝整合了曹操的运营经验与吉利集团的汽车制造、自动驾驶技术优势,曹操出行基于定制车已验证的服务标准化能力、成本优化路径和成熟的资产管理体系,将有力推动Robotaxi服务的规模化落地。 此次与时空道宇的战略合作,也是吉利智能出行科技生态高效协同的生动体现。时空道宇作为吉利旗下航天信息与通信基础设施和应用方案提供商,聚焦低轨卫星星座建设及运营,卫星制造及卫星应用领域。其自主建设及运营"吉利星座",目前已有30颗在轨卫星,同时已在国内布局5000余个高精定位地基数据站点,硬件设施规模、运维保障能力均居国内领先水平。 同为吉利生态企业,曹操出行与时空道宇的合作技术上能够有效解决传统供应链中因技术标准差异导致的数据协同壁垒。这不仅彰显了曹操出行Robotaxi生态的协同优势,也推动中国自动驾驶产业从技术整合迈向安全可控的生态融合新阶段。



