冠科生物圣地亚哥实验室获 CLIA 认证 增强临床试验支持能力

美国圣地亚哥, 2025年7月23日 - (亚太商讯) - 冠科生物是一家总部位于美国的全球合同研究组织（CRO），隶属于JSR生命科学集团及日本JSR株式会社。今日宣布：其位于圣地亚哥的实验室正式通过美国临床实验室改进修正案（CLIA）认证。荣获此次认证标志着冠科生物在临床级检测领域迈出关键一步，将进一步强化对客户临床及转化药物研发的全流程支持能力。

CLIA 由美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）监管，为临床实验室的操作准确性、结果可靠性及质量体系设立了严格的联邦标准。冠科生物圣地亚哥实验室通过此项认证，不仅印证其完全符合国际顶尖实验室规范，更能为客户提供可直接用于临床决策与法规申报的高可信度生物标志物数据，为药物研发关键节点的决策筑牢根基。

“荣获CLIA 认证，是我们践行‘提供高质量合规实验室服务’承诺的关键一步，” 冠科生物全球生物标志物平台副总裁 Julie Mayer 表示，“这将助力我们拓展服务边界，凭借合规化检测能力加速合作伙伴的临床开发进程与法规审批效率。”

通过 CLIA 认证后，冠科生物现已具备开展人体样本临床检测的资质，这一能力是推动肿瘤学研究向个体化医疗转化的核心环节。此次认证进一步巩固了冠科生物在药物研发全周期中的可靠合作伙伴地位，可满足从早期研究到后期临床试验的专业化项目需求。

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关于冠科生物

冠科生物隶属于JSR生命科学集团，是一家专注于加速肿瘤及肿瘤免疫领域药物研发的全球合同研究组织（CRO）。冠科生物与生物技术企业和药企深度合作，提供覆盖临床前研究、转化医学平台及临床试验支持的创新定制化解决方案。凭借全球规模最大的商业化人源肿瘤异种移植模型（PDX）库及近1,000种基于Hubrecht类器官技术（HUB）的肿瘤类器官模型，我们能够为35种癌症适应症的研究提供卓越的科学见解。冠科生物的专业服务体系涵盖体内、体外、离体及计算机模拟研究，并辅以贯穿药物开发全流程的先进实验室服务。此外，我们拥有具备完整临床病史的液体活检样本库与人类生物样本库，显著提升肿瘤研究的深度与精度。

冠科生物在美国、欧洲及亚太地区设有11个顶尖研发中心，所有实验室均通过美国病理学家协会（CAP）及国际标准化组织（ISO）认证。了解更多：www.crownbio.com

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